Die besten Value Bets zum 1. Spieltag der Bundesliga 2026/27 enthüllt

Der amtierende Meister Bayern München eröffnet die neue Saison am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart, der in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit die zweitmeisten Treffer erzielte.

Bundesliga-Märkte zum 1. Spieltag 2026/27 Quote Bayern vs. Stuttgart (Bayern gewinnt & Beide Teams treffen) 2.05 Dortmund vs. Hamburg (Beide Teams treffen (BTTS)) 1.80 Mainz vs. Paderborn (Sieg Mainz) 1.65 Leipzig vs. Gladbach (Sieg Leipzig) 1.55

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Bayern vs. Stuttgart: Ein Torfestival zum Auftakt

Bei der Partie Bayern gegen Stuttgart trifft der Meister auf das zweitbeste Offensivteam der vergangenen Saison. Ein spektakulärer 4:2-Sieg über die Schwaben war es damals, der den Bayern bereits vier Spieltage vor Schluss den 34. Meistertitel sicherte.

Auch im DFB-Pokalfinale marschierte die Truppe von Vincent Kompany zu einem souveränen 3:0-Erfolg gegen denselben Gegner – ein Hattrick von Harry Kane machte das Double für den Rekordmeister perfekt.

Obwohl ein Heimsieg der Bayern zum Auftakt der neuen Saison extrem wahrscheinlich ist, reist der VfB keineswegs als Punktelieferant an. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß beendete die Saison 2025/26 auf einem starken vierten Platz und schnappte sich das Champions-League-Ticket. Nur die Bayern trafen in der vergangenen Spielzeit noch häufiger als die Stuttgarter, die im Schnitt mehr als zwei Buden pro Spiel auflegten.

In der Torschützenliste musste Denis Undav lediglich Harry Kane den Vortritt lassen. Ein Heimsieg der Bayern, kombiniert mit mindestens einem Tor für die Gäste, bringt dir aktuell eine Quote, die einer implizierten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 47,62 % entspricht – hier liegt definitiv Value drin.

Dortmund vs. Hamburg: Kann der HSV den Vizemeister erneut ärgern?

Der Vizemeister der vergangenen Saison, Borussia Dortmund, startet im Signal Iduna Park als haushoher Favorit in die neue Spielzeit 2026/27. Zu Gast ist der HSV, der dem BVB beim letzten Aufeinandertreffen vor der gelben Wand einen echten Schrecken eingejagt hat.

Die Mannschaft von Niko Kovac lag im März zur Halbzeit bereits mit 0:2 gegen die Hamburger hinten. Zwei verwandelte Strafstöße von Ramy Bensebaini und der zwischenzeitliche Ausgleich durch Serhou Guirassy drehten die Partie jedoch und sicherten dem BVB noch einen bemerkenswerten Comeback-Sieg.

Dieses Duell von vor vier Monaten ist extrem aufschlussreich für beide Teams. Während Dortmund zu Hause ohnehin immer für Tore gut ist, hat der HSV bewiesen, dass er auch auswärts mutig nach vorne spielen kann.

Tatsächlich trafen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen der Hamburger in der Saison 2025/26 immer beide Mannschaften. Da Guirassy beim BVB im Sturmzentrum wohl wieder gesetzt sein dürfte, ist ein Zu-Null-Spiel der Gäste kaum vorstellbar.

Auf "Beide Teams treffen" zu setzen – was einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,56 % entspricht –, ist für dieses Spiel der wohl cleverste Ansatz.

Mainz vs. Paderborn: Die Nullfünfer nehmen den Schwung mit

Mainz will unbedingt an den starken Lauf anknüpfen, mit dem sie die Bundesliga-Saison 2025/26 beendet haben. Als Bo Henriksen im vergangenen Dezember entlassen wurde, steckte der Klub mit mageren sechs Pünktchen tief im Tabellenkeller fest. Doch Urs Fischer hat die Saison komplett auf den Kopf gestellt.

Der ehemalige Erfolgscoach von Union Berlin verlor weniger als ein Viertel seiner 21 Spiele im Amt, feierte neun Siege und holte im Schnitt 1,57 Tore pro Partie. Ganz nebenbei führte er das Team auch noch bis in die späten Kof-Phasen der Conference League.

Zum Auftakt erwischt Mainz mit einem Heimspiel gegen Paderborn ein dankbares Los. Der Aufsteiger setzte sich als einer der wenigen Zweitligisten der jüngeren Geschichte in der Relegation gegen Wolfsburg durch.

Für Paderborn ist es das erste Mal Oberhaus-Luft nach sechs Jahren Abstinenz. Die Statistiken aus ihrer letzten Bundesliga-Saison machen allerdings wenig Mut: Damals gewannen sie nur zwei von 17 Auswärtsspielen und erzielten in der Fremde im Schnitt weniger als ein Tor pro Partie.

Historisch gesehen endeten beide bisherigen Bundesliga-Aufstiege der Paderborner im direkten Wiederabstieg. Ein Tipp auf das defensiv bestens eingestellte Mainz von Urs Fischer ist bei einer Wahrscheinlichkeit von 59,88 % daher eine absolut runde Sache.

Leipzig vs. Gladbach: Das Team von Ole Werner macht genau da weiter, wo es aufgehört hat

RB Leipzig hat sich mit dem dritten Tabellenplatz in der vergangenen Saison souverän für die Champions League qualifiziert. Die Mannschaft von Ole Werner zeigte vor allem im Endspurt echte Nehmerqualitäten und gewann acht der letzten elf Spiele.

In dieser starken Phase erzielten die Bullen im Schnitt zwei Tore pro Spiel und kassierten defensiv gerade einmal 1,36 Gegentreffer.

Der Gegner am 1. Spieltag, Borussia Mönchengladbach, verabschiedete sich am 34. Spieltag zwar mit einem krachenden 4:0 gegen Hoffenheim aus der Saison, doch die Auswärtsbilanz der Fohlen spricht eine ganz andere Sprache.

Die Elf von Eugen Polanski blieb in den letzten 11 Bundesliga-Auswärtsspielen komplett ohne Sieg und brachte es in der Fremde auf magere 0,73 Tore pro Partie.

Sollten Gladbach und Polanski es im Sommer nicht geschafft haben, den Kader umzukrempeln und die Auswärtsschwäche abzulegen, dürfte die Reise nach Leipzig ein ganz langer Nachmittag werden.

Mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 65,36 % ist Leipzig bereits ordentlich quotiert. Auf jeden Fall ist dieser Tipp eine perfekte Bank für deine Kombiwette zum 1. Bundesliga-Spieltag.

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