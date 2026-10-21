Hinter den ersten beiden Plätzen ist das Rennen um einen Platz in den Top Vier völlig offen, denn mehrere Teams zeigen die Qualität und Widerstandskraft, um die Quoten zu durchkreuzen.

Bundesliga Top-Vier-Platzierung Quote Freiburg 4.50 Stuttgart 3.50 Mainz 15.00

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Freiburg

Bayern München und Borussia Dortmund haben sich bereits gut positioniert, um sich zwei der vier Champions-League-Plätze der Bundesliga zu sichern. Sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund sind nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen und haben jeweils 14 Punkte gesammelt.

Bayerns zugrunde liegende Kennzahlen sind unerreicht: 20,9 xG-Wert (erwartete Tore) und 22 erzielte Tore. Die Rekordmeister dürften die Bundesliga erneut dominieren. Dortmund bleibt der wahrscheinlichste Herausforderer, trotz eines enttäuschenden Wertes von 10,0 xG, der nur die zehntbeste Bilanz der Liga darstellt.

Das Rennen um die übrigen beiden Plätze in den Top Vier ist deutlich offener. Freiburg liegt derzeit stark auf Platz drei, nur einen Punkt hinter den ersten beiden. Das liegt vor allem an einer bislang ausgezeichneten Defensivarbeit.

Der Sportclub hat erst sechsmal aus lediglich 5,64 xGA (erwartete Gegentore) kassiert. Julian Schusters Team liegt bei dieser Kennzahl auf Platz zwei, zwischen Bayern (5,56 xGA) und Dortmund (6,25 xGA). Zudem hat kein Team weniger Schüsse aufs Tor zugelassen als Freiburg (15) über die ersten sechs Spieltage hinweg.

Auch wenn der sommerliche Abgang von Johan Manzambi die Breisgauer geschwächt hat, scheint Freiburg gut reinvestiert zu haben. Der Klub erzielt im Schnitt 2,50 Tore pro Spiel. Allerdings hat die Mannschaft ihren xG-Gesamtwert von 11,59 deutlich übertroffen, was nur die siebtbeste Bilanz der Liga ist.

Selbst wenn die derzeitige Abschlussstärke etwas nachlassen sollte, deuten die zugrunde liegenden Daten weiterhin auf einen starken Europapokal-Anlauf hin. Außerhalb der vier Favoriten sind die Breisgau-Brasilianer die Value-Wahl für den Einzug in die Champions League. Für einen Top-Vier-Platz lässt sich derzeit eine implizite Wahrscheinlichkeit von 22 % errechnen.

Stuttgart

Neben Bayern München und Borussia Dortmund gelten auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig derzeit als favorisiert für einen Top-Vier-Platz. Die Quoten haben sich trotz eines schwachen Saisonstarts einiger Favoriten kaum verschoben.

Leverkusen verlor überraschend sein Auftaktspiel bei Elversberg, hat seine Ansprüche seitdem aber deutlich untermauert. Siege über die Roten Bullen sowie gegen die ebenfalls top-vier-ambitionierten Mainzer und Freiburger in den vergangenen drei Spielen stimmen zuversichtlich.

Leipzigs schwache Auswärtsbilanz hingegen macht den anderen Anwärtern Hoffnung. Martin Demichelis' Team wartet nach einer 6:1-Niederlage gegen Bayern München zuletzt weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt.

Auch Stuttgart könnte noch in den Kampf um die Top Vier eingreifen. Der VfB wurde zwar Vierter in der vergangenen Saison, doch die zusätzlichen europäischen Verpflichtungen scheinen sich bereits auf die Bundesliga-Form auszuwirken.

Die Schwaben stehen derzeit nur auf Platz 13 und haben vier ihrer ersten sechs Spiele verloren. Die Roten haben erst acht Tore erzielt, trotz eines soliden xG-Werts von 12,33. Das ist die größte Unterperformance der Liga, fast doppelt so groß wie die des zweitplatzierten Teams in dieser Statistik (Tore gegen xG).

Diese Zahlen legen nahe, dass sich Stuttgart im Saisonverlauf verbessern dürfte. Die Auswärtsform bleibt allerdings ein echter Grund zur Sorge, wie eine 0:1-Niederlage gegen Hamburg am vergangenen Wochenende zeigte.

Die Hoffnungen auf eine erneute Champions-League-Qualifikation schwinden schnell, wenn sich die Auswärtsauftritte nicht bessern. Das ist angesichts der Belastungen durch den dichten Terminkalender in den kommenden Monaten keineswegs sicher. Diese Probleme sprechen dafür, dass Stuttgart weniger Value bietet als Freiburg, obwohl beide Klubs derzeit zu einer ähnlichen Quote gehandelt werden.

Mainz

Das Bundesliga-Rennen um die Top Vier wirkt deutlich umkämpfter, als es die aktuellen Quoten vermuten lassen. Sollte Leipzig weiter straucheln oder einer der anderen führenden Anwärter zurückfallen, könnte sich in diesem Markt noch einiges verschieben.

Genau dann könnte ein Außenseiter wie Mainz plötzlich kürzere Quoten sehen. Die Nullfünfer haben sich bereits in die Top Fünf vorgearbeitet und drei ihrer ersten sechs Spiele gewonnen.

Alle drei Siege gelangen auswärts, gegen Schalke, Borussia Mönchengladbach und Hamburg. Heimniederlagen gegen Bayer Leverkusen und eine zuletzt schwächelnde Eintracht Frankfurt deuten allerdings auf eine gewisse Unbeständigkeit hin.

Auch wenn schwierigere Prüfungen bevorstehen, sind die zugrunde liegenden Kennzahlen ermutigend. Mainz belegt derzeit mit einem xPTS-Wert (erwartete Punkte) von 12,1 Platz drei in der Bundesliga.

Für Urs Fischers Team lässt sich derzeit eine implizite Wahrscheinlichkeit von 7 % für einen Top-Vier-Platz errechnen. Während Freiburg eher in der Lage scheint, die Saison durchzustehen, bietet Mainz bei einer derart hohen Quote weiterhin sehr guten Value.

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