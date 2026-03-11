Bundesliga Abstieg Quoten: Auf wen du setzen solltest, wenn es im Tabellenkeller brennt

Während Heidenheim praktisch schon als Absteiger feststeht, deutet vieles darauf hin, dass Wolfsburg ihnen folgen wird. Doch die Schlussphase der Saison verspricht noch jede Menge Brisanz und Spannung.

Der Kampf um den Klassenerhalt

Im Tabellenkeller der Bundesliga geht es derzeit extrem eng zu. St. Pauli belegt momentan zwar den Relegationsplatz, liegt aber nur aufgrund der Tordifferenz hinter Mainz und Köln. Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen haben lediglich einen Zähler Vorsprung und werden den Blick nervös nach unten richten.

Ein entscheidender Faktor im Saisonendspurt: Viele der unteren sieben Teams treffen in direkten Duellen aufeinander. Zur Erinnerung: Die Plätze 17 und 18 steigen direkt ab, während der 16. in die Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga muss.

Historisch gesehen ist der Bundesligist hier klar im Vorteil: In den letzten sechs Spielzeiten setzte sich immer das Team aus dem Oberhaus durch; in den letzten 13 Jahren gab es überhaupt nur eine einzige Niederlage für den Erstligisten.

Wir schauen uns heute die Hauptkandidaten im Abstiegskampf genauer an und geben dir einen passenden Wett Tipp an die Hand.

Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg blickt auf eine katastrophale Saison 2025/26 zurück. Im gesamten Kalenderjahr konnte bisher nur ein einziges Spiel gewonnen werden.

Da viele Konkurrenten noch gegeneinander spielen, machen die aktuelle Formkrise und die defensiven Lücken die Lage fast aussichtslos. Dass der FC Heidenheim sie noch einholt, ist unwahrscheinlich – aber das Erreichen des rettenden 16. Platzes wirkt derzeit fast genauso utopisch.

Die "Wölfe" haben sechs ihrer letzten sieben Partien verloren, was die Rückkehr von Dieter Hecking als Heilsbringer zur Folge hatte. Doch das Restprogramm mit Spielen gegen Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt und den FC Bayern ist knallhart. Wir gehen davon aus, dass die "Weißgrünen" am Ende gemeinsam mit dem FCH den direkten Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen.

St. Pauli

Eine Durststrecke zwischen September und November brachte St. Pauli in eine missliche Lage. Zeitweise setzte es neun Niederlagen in Folge, und auch der Start ins Jahr 2026 verlief schleppend. Doch Alexander Blessin scheint rechtzeitig die Kurve bekommen zu haben. Die Kiezkicker finden genau zum richtigen Zeitpunkt zu ihrer Form.

Von den letzten fünf Spielen verlor St. Pauli nur eines und feierte dabei Big Points, wie etwa gegen Hoffenheim. Ein großer Pluspunkt: In den verbleibenden neun Partien geht es noch fünfmal gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller.

Nur sieben Teams holten in den letzten sechs Spielen mehr Punkte. Trotzdem bleiben Fragezeichen: Ein Schnitt von 0,96 Toren und der ligaweit niedrigste xG-Wert (Expected Goals) zeigen, dass offensiv der Schuh drückt. Dennoch glauben wir, dass die Hamburger den Befreiungsschlag schaffen und über dem Strich landen.

Mainz

Ein weiteres Team mit Aufwärtstrend ist der Tabellenfünfzehnte aus Mainz. In den letzten zehn Partien waren nur sechs Teams erfolgreicher als die Rheinhessen. Die Mannschaft von Urs Fischer ist extrem schwer zu schlagen: Zwar gab es nicht viele Siege, aber seit Anfang Dezember verließen die Mainzer den Platz nur dreimal als Verlierer.

Die Doppelbelastung durch die Europa Conference League macht die Aufgabe nicht leichter, aber die "Nullfünfer" treffen derzeit wieder konstanter. Der Ausfall von Nadiem Amiri schmerzt zwar, aber sobald er zurückkehrt, steigen die Chancen massiv.

Unser Wett Tipp: Mainz hält die Klasse und landet vor dem Relegationsplatz. Und selbst wenn sie auf Platz 16 landen sollten, schätzen wir sie stark genug ein, um sich gegen jeden Zweitligisten durchzusetzen.

Werder Bremen

Die große Frage an der Weser: Waren die letzten zwei Siege gegen Heidenheim und Union Berlin nur ein kurzes Strohfeuer? Diese Punkte waren überlebenswichtig, doch davor sah es düster aus. Das Restprogramm für die "Werderaner" hat es zudem in sich.

Trainer Daniel Thioune wird die kommenden Aufgaben mit Respekt angehen, kann aber auf der jüngsten Erfolgswelle aufbauen. Trotz der Tabellensituation mangelt es dem Kader nicht an Qualität, auch wenn eine Serie von 13 sieglosen Spielen zuvor tiefen Schaden angerichtet hat.

Die kommenden Duelle gegen Mainz und Wolfsburg im März werden richtungsweisend sein. Werder ist wackelig, aber im Falle einer Relegation würden wir unser Geld auf die Bremer setzen.

Köln

Die Geißböcke gehen als Tabellenvierzehnter in die letzten neun Spiele, stecken aber mitten in einer Ergebniskrise. Obwohl die Buchmacher Köln als sicherer einschätzen als Bremen, sind wir skeptisch. Nur drei Teams holten in den letzten zehn Spielen weniger Punkte, und im Jahr 2026 stehen bisher erst zwei Siege zu Buche.

Lukas Kwasniok steht unter Druck, und das Restprogramm ist alles andere als ein Spaziergang. Von den Teams im Tabellenkeller weist Köln derzeit die schwächste Formkurve auf, was am Ende teuer werden könnte.

Wir sehen Köln nach dem 34. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Dort sollten sie jedoch genug individuelle Klasse besitzen, um den Abstieg gegen einen Zweitligisten zu verhindern.

