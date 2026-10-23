Die Ergebnisse spiegeln sich auch in den Zahlen wider. Damit liegt Gladbach gleichauf mit Paderborn am Tabellenende der erwarteten Punkte der Bundesliga (4,5 xPTS).

Borussia Mönchengladbach Bundesliga-Wettmärkte 2026/27 Quote Abstieg 2.20

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Weitere Details und Quoten findest du auf den offiziellen Websites der Wettanbieter. Zusätzliche Informationen bieten folgende Seiten:

So funktioniert der bet365 Angebotscode: Alle Infos zu Registrierung und Willkommensbonus

Entdecke die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland.

Vergleiche die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote.

Für Gladbach sieht es düster aus

Nach vier Auftaktniederlagen in Folge zu Beginn der Bundesliga-Saison 2026/27 trennte sich Borussia Mönchengladbach von Cheftrainer Eugen Polanski.

Der frühere St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin wurde nach einer kurzen Übergangslösung unter Jan-Moritz Lichte als Nachfolger verpflichtet. Für Blessin lief es seitdem allerdings nicht besser: Der 53-Jährige musste bereits zwei weitere Liganiederlagen hinnehmen.

Bemerkenswerterweise ist Gladbach in dieser Saison noch immer punktlos. Die Mannschaft hat erst acht Tore erzielt und bereits 20 kassiert. Zu Union Berlin auf Rang 17 klafft schon eine Lücke von fünf Punkten.

In seiner jüngsten Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Stuttgart zählte Blessin eine Verletztenliste mit neun Spielern aus dem Profikader auf. Darunter sind auch Kapitän Tim Kleindienst und Isac Lidberg, die beide im Angriff schmerzlich fehlen.

In Abwesenheit von Kleindienst und Lidberg muss Blessin weiter auf Shuto Machino setzen. Der 27-Jährige hat seit dem Jahreswechsel kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. Blessin musste zudem auf den erst 19-jährigen Nachwuchsstürmer Iaia Manco Danfa zurückgreifen, der als Ersatzoption im Angriff aushelfen soll.

Letztlich deuten die meisten zugrunde liegenden Daten darauf hin, dass Gladbach genau dort steht, wo die Mannschaft hingehört. Der xG-Wert gegen Gladbach (14,8) ist der zweitschlechteste der Liga.

Hinzu kommt, dass der xGA-Wert (erwartete Gegentore) pro Schuss von 0,14 gemeinsam mit Augsburg der höchste der Bundesliga ist. Das deutet auf eine Abwehr hin, die Gegnern hochwertige Torchancen ermöglicht.

Nur in zwei Partien dieser Saison hat Gladbach mehr xG als der Gegner erzielt. Gegen den Aufsteiger Elversberg gewann Gladbach das xG-Duell mit 2,36 zu 2,31, verlor das Spiel aber dennoch mit 3:4. Auch gegen Mainz stand am Ende ein höherer xG-Wert (3,24 zu 2,82) zu Buche, trotzdem hieß es 3:4.

In vielerlei Hinsicht setzen die ersten sechs Saisonspiele die Form der Vorsaison fort. 2025/26 enttäuschte Gladbach deutlich und holte im Schnitt nur einen Punkt pro Spiel.

Am Ende lag der Verein nur neun Punkte vor dem Relegationsplatz, den Wolfsburg mit 29 Punkten belegte. Es ist offensichtlich, dass sich der Gladbacher Kader in den vergangenen sechs Monaten weiter zurückentwickelt hat.

Warum Gladbach im Bundesliga-Abstiegsmarkt zunehmend Value bietet

In der vergangenen Saison holte Gladbach im Schnitt 1,12 Punkte pro Spiel. Würde sich diese Quote über die verbleibenden 28 Spieltage fortsetzen, käme der Klub am Saisonende auf etwa 31 Punkte.

Das ist selbst für die optimistischsten Gladbach-Fans eine beunruhigende Zahl. Mit 31 Punkten wäre der Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten nur zwei Punkte von der Relegation entfernt gewesen.

Noch schwerer wiegt: In den vier Spielzeiten vor 2024/25 hätten 31 Punkte entweder die Relegation oder den direkten Abstieg in die zweite Liga bedeutet.

Sollten sich auch die Teams im Tabellenkeller kollektiv verbessern, dürfte die Hürde zum Klassenerhalt noch höher liegen. Das größte Warnsignal für Blessins Mannschaft ist die Leistung der Aufsteiger.

Elversberg hat alle überrascht und steht bei 10 Punkten, während Schalke 04 und Paderborn jeweils fünf Punkte aufweisen.

Bemerkenswerterweise gehen die Wettmärkte weiterhin von einer Abstiegswahrscheinlichkeit von unter 50 % für Gladbach aus. Derzeit wird sie mit rund 45 % beziffert.

Das wirkt angesichts der langen Verletztenliste und der aktuellen Form großzügig. Statsultra hat mit seinem Datenmodell die Bundesliga-Saison 2026/27 vom aktuellen Stand aus simuliert. Dabei stieg Gladbach in fast vier von fünf Simulationen ab (79 %).

Seit zwei Jahrzehnten ist Borussia Mönchengladbach nicht mehr abgestiegen. Ohne diese Tradition und diesen Status im deutschen Fußball wäre die Abstiegsquote inzwischen wohl deutlich niedriger.

Die nächsten Spiele werden für Gladbach richtungsweisend. Gegen einen Stuttgarter Klub mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen besteht die Chance, etwas Zählbares mitzunehmen. Danach empfängt Gladbach im Borussia-Park den 16. der Tabelle, Paderborn.

Ein Sieg gegen Paderborn würde die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel beim torarmen Hamburger SV verbessern, bevor es mit einem schwierigen Duell bei Borussia Dortmund weitergeht. Danach stehen zwei Auswärtsspiele in Folge bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen an.

Spätestens Anfang Dezember dürfte klarer sein, ob Borussia Mönchengladbach das Zeug hat, einen Abstiegskampf zu überstehen.

+