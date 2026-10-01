Barcelonas Offensive zeigt keine Schwächephase

Mit einer makellosen Bilanz in allen Wettbewerben wirkt Barca in dieser Saison wie das Maß der Dinge in Spanien und in Europa.

Barcelona Märkte Quote Champions-League-Sieger 5.00 Barcelona -3 Handicap vs Getafe 2.25 Barcelona -2 Handicap vs Galatasaray 2.50

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Flicks Barca ist stärker denn je trotz der Abgänge

Vor dieser Saison gab es echte Sorgen, wie sich Barcelonas Offensive entwickeln würde. Diese Bedenken waren nachvollziehbar angesichts der Abgänge von Robert Lewandowski und Ferran Torres, den beiden wichtigsten Stürmern des Klubs. Auch die Verpflichtung von Julian Alvarez von Atletico Madrid scheiterte.

Mit 36 Toren in acht Pflichtspielen haben sich diese Sorgen schnell erübrigt. Hansi Flicks Entscheidung, Raphinha in einer neuen zentralen Rolle einzusetzen, hat sich auf spektakuläre Weise ausgezahlt. Der Brasilianer kommt in nur sieben Liga-Einsätzen auf 12 Tore und drei Vorlagen.

Barca erzielte in der Saison 2025/26 beeindruckende 2,5 Tore pro 90 Minuten in La Liga. Mit Lamine Yamal, der nach Verletzungsproblemen zum Ende der vergangenen Saison wieder zu seiner Bestform zurückgefunden hat, ist das Team derzeit stärker als je zuvor. Der Teenager trug mit sieben Toren und vier Vorlagen bei, während auch Fermin Lopez viele wichtige Beiträge lieferte.

Da Jose Mourinhos Real Madrid bereits zweimal verloren hat, schwinden die Hoffnungen auf ein spannendes Titelrennen. Barca ist die deutlich komplettere Mannschaft und bereits Favorit auf den Gewinn von La Liga.

Besseren Value finden Wettende bei einer Wette auf den Champions-League-Titel, der eine implizite Wahrscheinlichkeit von 20 % trägt. Diese Quote dürfte sich unweigerlich verkürzen, sollte die Offensive weiter so treffen, was angesichts einiger günstiger Spiele wahrscheinlich erscheint.

Eine nicht zu stoppende Offensive

Barcelona erzielt im Schnitt 1,83 Tore mehr pro Spiel als Real Madrid in La Liga. Die 31 erzielten Tore liegen nur knapp über dem xG-Wert von 28,54. Das zeigt, wie sehr sich auch die Kreativität in dieser Saison gesteigert hat, mit Spielern wie Rodri und Anthony Gordon im Kader.

Im Camp Nou scheint keine spanische Mannschaft in der Lage, mit Barca mitzuhalten. Seit Beginn der vergangenen Saison haben die Katalanen alle 22 Heimspiele in La Liga gewonnen. Flicks Team erzielte in diesem Zeitraum im Schnitt 3,23 Tore pro Spiel.

Mit 12 Toren in den letzten beiden Heimspielen in der Liga ist Barcas Offensive in unaufhaltsamer Form. Gegen Racing Santander erzielte das Team zuletzt vor eigenem Publikum einen La-Liga-Rekordwert von 6,74 xG.

Gegen ein defensiv ausgerichtetes Getafe wird es beim nächsten Mal nicht so viel Platz geben. Los Azules haben erst sieben Gegentore in sieben Spielen zugelassen, allerdings noch gegen keines der vier besten Teams der Vorsaison gespielt.

Yamal ist in der Lage, auch den effektivsten tiefstehenden Defensivblock zu knacken. Er kommt in seinen letzten sechs Einsätzen für den Klub auf acht Tore und sechs Vorlagen. Diese Form legt nahe, dass sich kommende Gegner weiterhin schwertun werden gegen Barca.

Bleibt Barca auch nach der Länderspielpause treffsicher?

Raphinha hat sich im Einsatz für Brasilien eine Verletzung zugezogen, wurde aber noch nicht für Barcelonas kommende Spiele ausgeschlossen. Das sollten Wettende im Blick behalten.

Gordon, Gabriel Jesus und Karim Adeyemi sind mögliche Optionen im Angriff, sollte der frühere Leeds-Spieler beim Spiel gegen Getafe fehlen. Alle drei haben seit ihrem Wechsel im Sommer gut performt. Diese Offensivtiefe dürfte in den kommenden Wochen und Monaten entscheidend sein.

Barcelona hat seine letzten acht Heimspiele gegen Getafe gewonnen. In der vergangenen Saison kreierte das Team beim 3:0-Sieg in diesem Duell fünf hochkarätige Chancen. Angesichts der Offensivverbesserung in dieser Saison bietet die Blaugrana bei einem -3-Handicap sehr guten Value als Außenseiter-Wette.

Die Champions League ist für Flick und sein Team in dieser Saison klar eine Priorität. National dominieren sie bereits seit der Ankunft des Deutschen 2024, doch der europäische Titel bleibt die letzte große Hürde.

Barca strebt am zweiten Spieltag einen Statement-Sieg gegen Galatasaray an. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Feyenoord dürfte die Offensive auch auf europäischer Bühne treffen.

Galatasaray wurde zuletzt von einem überragenden Mohamed Salah mit 4:0 von Trabzonspor bezwungen. Okan Buruks Team unterlag am ersten Spieltag der Champions League zudem mit 3:1 gegen Sporting CP. Seit Beginn der vergangenen Saison hat der portugiesische Klub in diesem Wettbewerb im Schnitt 1,08 Tore weniger pro Spiel erzielt als Barcelona.

Diese Ergebnisse verstärken den Eindruck, dass eine treffsichere Barca-Mannschaft mit einem -2-Handicap in Istanbul eine Wette wert ist. Ein derart deutlicher Sieg könnte auch im Outright-Markt für eine größere Bewegung sorgen. Das spricht dafür, dass Flicks Team bei seiner aktuellen Quote eine clevere Wahl darstellt.

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