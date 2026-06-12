Wetten auf Wusiala und Havertz vor Deutschlands Auftakt gegen Curacao

Wusiala und Havertz im Fokus: Deutschlands Auftakt gegen Curaçao verspricht Tore – hier sind die bet365-Quoten.

Markt bet365 Kai Havertz als Deutschlands bester Torschütze 2.75 Florian Wirtz trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen Curacao 1.63 Jamal Musiala trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen Curacao 1.63 Kai Havertz trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen Curacao 1.41 Kai Havertz ein Tor, Deutschland gewinnt zu Null, Mehr als 4 Tore 4.75

* Quoten Stand vom 11.06.2026, 19:39. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

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Das Curacao-Spiel wird zum Tor bzw. Vorlagen-Katalysator

Wären in Deutschland Wetten auf den besten Vorlagengeber erlaubt, hättet Ihr Florian Wirtz sowie Jamal Musiala im Auge behalten können. Den diesbezüglichen Rekord mit jeweils acht Assists teilen sich Diego Maradona und Lionel Messi. Doch bei der WM 2022 reichten Messi, Antoine Griezmann, Ivan Perisic, Harry Kane und Bruno Fernandes bereits drei davon, um sich die Krone des besten Vorlagengebers zu teilen.

Nun ist es so, dass bet365 das Handicap für Deutschland vor dem Auftakt gegen Curacao auf -3 festlegte. Und das bedeutet wiederum, dass der Markt einen Kantersieg der DFB-Auswahl mit mindestens vier Toren Unterschied erwartet. Dafür sprechen unter anderem das 1:5 des Debütanten gegen Australien von Ende März und das 1:4 gegen Schottland von Ende Mai.

Kurzum: Angesichts Deutschlands spielfreudiger Offensive darf man eine extreme Flut an Torchancen und Abschlüssen erwarten. Schauen wir uns an, warum Wirtz, Musiala und Kai Havertz am meisten hiervon profitieren könnten.

Die Chancen von Wusiala auf Tore gegen Curacao

Sowohl Wirtz als auch Musiala haben also gegen Curacao die Möglichkeit, einen Grundstein für die Krone des besten Vorlagengebers zu legen. Doch vor Deutschlands Auftaktspiel gegen den Debütanten spiegeln die Quoten von bet365 gute Chancen auf einen Treffer wider. Denn Tore der Akteure des FC Liverpool sowie des FC Bayern wären jeweils eine Quote von 1.63 wert.

Wirtz musste sich in seiner ersten Saison bei den Reds an den englischen Fußball anpassen, doch im Nationalteam blüht er regelmäßig auf. Bei den beiden 2:1-Siegen gegen die USA sowie zuvor gegen Ghana ging er leer aus. Doch beim 4:3 gegen die Schweiz am 27. März steuerte er zwei Treffer und zwei Assists bei, dazu kam am 31. Mai ein Tor gegen Finnland.

Letzteres gelang auch Musiala, der gegen die Skandinavier nach einem knappen Jahr und Verletzungspausen sein DFB-Comeback feierte. Die Leistung beim 2:1 gegen die USA stellt vor der Partie keinen Gradmesser dar. Zudem geht es nach nur 15 Bundesliga-Einsätzen physisch frisch ins Turnier.

Weshalb Kai Havertz zum Hauptprofiteur avanciert

Anders als Wirtz und Musiala traf Kai Havertz sowohl beim 2:1 gegen Ghana von Ende Mai als auch in der zweiten Minute der Generalprobe gegen die USA. Nick Woltemade kam hingegen gegen den Co-Gastgeber überhaupt nicht zum Einsatz. Und all das untermauerte Havertz' Stellung als unumstrittene Nummer eins in Deutschlands Sturmzentrum bei der WM 2026.

Bis zum 11. Juni bot bet365 die Quote von 3.00 auf Havertz als besten Torschützen der DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft. Nun liegt diese bei 2.75, was auch an seiner Spielintelligenz liegt. Ein Treffer gegen Curacao zu einem beliebigen Zeitpunkt wäre hingegen eine Quote von 1.41 wert.

Denn er lässt sich nicht nur aktiv fallen, um am Kombinationsspiel sowie am Aufbau teilzunehmen, er verfügt auch über ein exzellentes Timing bei Läufen in der Box, was ihn zu einem eiskalten Vollstrecker macht. Neben Wirtz und Musiala kann, wie auch beim 2:1 gegen die USA, auch Joshua Kimmich als perfekter Vorlagengeber fungieren, dazu kommt Lennart Karl-Ersatz Assan Ouedraogo.

Diese Wettmöglichkeit rund um Havertz könnt Ihr im Auge behalten

Anders als jene auf Havertz als besten Torschützen der DFB-Auswahl ist jene auf einen Treffer gegen Curacao also überschaubar. Allerdings entdeckten unsere Wettexperten bei bet365 einen Bet Builder Boost auf die Konfiguration mit einem Treffer des Arsenal-Stürmers und einem Zu-Null-Sieg mit mehr als vier Toren Unterschied. Statt einer Gesamtquote von 4.20 offeriert der britische Wettanbieter eine von 4.75.

Deutschlands Sieg mit mehr als vier Toren wäre bei bet365 das Dreifache des Einsatzes wert. Was auch am 4:0 gegen Finnland am 31. Mai und am 6:0 gegen die Slowakei von Mitte November liegt. Doch vor allem ließ Curacao in diesem Jahr gegen auf dem Papier schwächere Gegner als Deutschland wie Australien (1:5) und Schottland (1:4) mehr als drei Tore zu.

Dazu kommt, dass der WM-Debütant vor diesen Niederlagen sowohl gegen Jamaika als auch gegen China ohne eigenen Torerfolg blieb. Überdies gewann Deutschland gegen Finnland zum fünften Mal in den jüngsten sieben Länderspielen zu Null. Zuvor und danach kamen sowohl Ghana als auch die USA nicht über jeweils einen Treffer gegen die DFB-Auswahl hinaus.

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