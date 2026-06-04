WM 2026 – Meiste Vorlagen Quoten: Wett Tipps und Analysen

Wir zeigen Dir die Top-Favoriten auf den Titel des besten Vorbereiters der WM 2026, liefern smarte Value-Picks sowie Außenseiter-Tipps und analsyieren die passende Wettstrategie.

Aktuelle Quoten für die meisten WM-Vorlagen 2026: Die Hauptfavoriten

Der Markt für die meisten Torvorlagen bei der WM 2026 ist extrem faszinierend. Hier zählt nicht allein der große Name eines Spielers. Vielmehr stehen die echten Taktgeber, Spielmacher und Kreativköpfe im Rampenlicht. Die Verantwortung für Standardsituationen und die Wahrscheinlichkeit, wie weit ein Team im Turnier kommt, spielen hier eine entscheidende Rolle. Zudem beeinflusst die Qualität der Stürmer, die die Pässe verwerten müssen, die Quoten direkt.

Diese Preise bleiben vor und während des Turniers selten stabil. Verletzungen, taktische Kniffe, die aktuelle Form und Trainerentscheidungen lassen die Quoten schnell schwanken. Hier ist ein schneller Überblick über die kreativen Mittelfeldspieler, die den Markt aktuell anführen:

Spieler Nationalteam Position Quoten-Beispiel Notizen Bruno Fernandes Portugal Mittelfeld 11.0 Haupt-Spielleiter Michael Olise Frankreich Flügelstürmer 11.0 Mit-Favorit über außen Lamine Yamal Spanien Flügelstürmer 13.0 Stammplatzgarantie beim Favoriten Lionel Messi Argentinien Stürmer 13.0 Letzte WM der Vorlagen-Legende Jeremy Doku Belgien Flügelstürmer 17.0 Direktes Offensivspiel in Top-Form Florian Wirtz Deutschland Mittelfeld 21.0 Genie zwischen den Linien

Quoten bereitgestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Quoten unterliegen Änderungen.

So funktionieren Wetten auf die meisten Vorlagen der WM 2026

Dieser spezielle Wettmarkt wird für den Spieler abgerechnet, der über das gesamte Turnier hinweg (von Anfang bis Ende) die meisten Assists verbucht. Was genau als Vorlage zählt, richtet sich nach den Regeln des jeweiligen Buchmachers. Genau deshalb kann es vorkommen, dass zwei Bookies uneinig darüber sind, ob ein abgefälschter Pass oder ein herausgeholter Elfmeter als Assist gewertet wird.

Daher ist es unerlässlich, dass Du die Marktregeln Deines gewählten Buchmachers überprüfst, bevor Du Deinen Wett Tipp platzierst. So weißt Du genau, was passieren muss, damit Dein Wettschein gewinnt.

Der Turnierverlauf einer Mannschaft ist das A und O bei der Auswahl Deines Favoriten. Es bringt Dir wenig, auf einen absoluten Elite-Spielmacher zu setzen, wenn sein Land wahrscheinlich schon in der Gruppenphase die Segel streichen muss. Du musst also langfristig denken und Spieler wählen, deren Teams beste Chancen haben, mindestens das Halbfinale zu erreichen.

Zudem solltest Du verstehen, wie sich diese Option von anderen Langzeitwetten unterscheidet. Auf diesem Markt geht es um den finalen Pass, nicht um den Abschluss. Der Markt für den "Goldenen Schuh" belohnt den Torschützenkönig. Der "Goldene Ball" ist eine subjektive Wahl für den besten Spieler des Turniers. Wetten auf Assists in einzelnen Spielen beziehen sich im Gegensatz dazu nur auf eine einzige Partie und nicht auf das gesamte Turnier. Wenn Du diese Nuancen kennst, verhinderst Du, dass Du zwar auf den richtigen Spieler, aber auf dem falschen Markt wettest.

WM 2026 – Favoriten auf die meisten Vorlagen: Die Spieler-Analyse

Lass uns die sechs Top-Kandidaten auf dem Markt vor dem Turnierstart genau unter die Lupe nehmen. Kreative Verantwortung, ruhende Bälle und die Qualität der eigenen Angreifer können die Chancen eines Spielers massiv steigern.

Bruno Fernandes – Quote um 11.00 auf die meisten Vorlagen

Es ist absolut logisch, warum Bruno Fernandes bei den Buchmachern als Top-Favorit für die meisten Assists gehandelt wird. Erstens hat er in der Vereinssaison 2025/26 unglaubliche 21 Vorlagen für Manchester United aufgelegt – ein neuer Rekord für eine Premier-League-Saison.

Ein tieferer Blick auf seine Statistiken untermauert diese Favoritenrolle. Er spielte 137 Key-Passes und hängte damit die gesamte Premier League ab – das sind 49 mehr als der Zweitplatzierte Dominik Szoboszlai von Liverpool. Für die portugiesische Nationalmannschaft glänzte er in den Testspielen dieses Jahres zudem mit durchschnittlich 1,10 Assists pro Partie.

Da erwartet wird, dass Cristiano Ronaldo diesen Sommer bei Portugal eher eine Jokerrolle einnimmt, ruht extrem viel Last auf den Schultern von Fernandes. Die aktuelle Quote könnte fast etwas niedrig sein, vor allem, falls die Portugiesen bereits im Achtelfinale stolpern sollten.

Michael Olise – Quote um 11.00 auf die meisten Vorlagen

Bayerns Michael Olise steht auf Augenhöhe mit Fernandes an der Spitze des Marktes. Die Argumente dafür sind absolut stichhaltig. Der französische Nationalspieler spielte eine überragende Saison in der Bundesliga und sammelte 19 Assists in 32 Einsätzen.

Dank dieser Leistungen wurde Olise beim nächsten Titelgewinn der Bayern zum Spieler der Saison gewählt. Ihn nun in der hochkarätigen Offensive von Didier Deschamps wirbeln zu sehen, macht einen Wett Tipp nur noch attraktiver.

Kylian Mbappé stürmt ganz vorne, flankiert vom enormen Tempo eines Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola und Rayan Cherki. Die einzige Sorge ist die mögliche Rotation im Kader, da Frankreich eine brutale Breite besitzt und Olise vielleicht nicht jedes Spiel von Beginn an bestreitet. Dennoch machen ihn sein reines Talent und seine präzisen Zuspiele zu einem hochverdienten Favoriten.

Lamine Yamal – Quote um 13.00 auf die meisten Vorlagen

Lamine Yamal spielt weiterhin so abgeklärt, als hätte er jahrelange Erfahrung auf dem Buckel. Er verbuchte 11 Assists für Barcelona in der abgelaufenen La-Liga-Saison und hat sich als einer der gefährlichsten Offensivspieler der Welt etabliert.

Es gibt gute Gründe, warum Yamal auf diesem Markt eine hervorragende Wahl ist. Erstens gilt Spanien als Top-Favorit auf den Turniersieg. Zweitens hat Yamal seinen Startplatz sicher, wodurch er jede Menge Spielzeit bekommt. Drittens setzt Spanien auf ein ballbesitzorientiertes System, das Yamal ständig in kreative Situationen bringen wird.

Der 18-Jährige überzeugte auch in der Champions League mit starker Kreativität: Vier Vorlagen in zehn Spielen bedeuten einen starken Schnitt für Barça. Zudem steuerte er in nur zwei WM-Qualifikationsspielen drei Assists bei.

Allerdings reist Lamine Yamal mit leichten Verletzungssorgen zur Weltmeisterschaft. Wett-Fans sollten bei solchen Langzeitwetten daher etwas vorsichtig sein. Natürlich hat er die Qualität, jeden Spieler auf dieser Liste zu überflügeln. Wenn er jedoch zwei der vermeintlich leichtesten Gruppenspiele verpasst, könnte das bei dieser Quote ein herber Rückschlag sein.

Lionel Messi – Quote um 13.00 auf die meisten Vorlagen

Die argentinische Legende Lionel Messi braucht keine Vorstellung mehr. Die Buchmacher haben seine Quote ganz klar mit Blick auf seinen Namen und seine glorreiche Historie bei diesem Turnier angesetzt. Mit 38 Jahren steht Messi vor seiner definitiv letzten Weltmeisterschaft.

Er ist auf solchen Märkten nicht mehr die unumstößliche Bank, die er einmal war, obwohl er für Inter Miami in der MLS immer noch eine tragende Rolle spielt. In seinen letzten 14 MLS-Spielen erzielte Messi sieben Assists und zwölf Tore. Seit seinem Debüt im Jahr 2006 kommt er für sein Land auf durchschnittlich 0,26 Vorlagen pro Spiel. In seinen letzten vier Einsätzen für Argentinien gelang ihm allerdings nur eine einzige Torbeteiligung.

Messi wird wohl der kreative Dreh- und Angelpunkt Argentiniens bleiben, aber sein Alter und die intensiven, kräftezehrenden Wetterbedingungen werfen berechtigte Fragen auf, ob er über das gesamte Turnier hinweg konstant abliefern kann.

Jeremy Doku – Quote um 17.00 auf die meisten Vorlagen

Doku gehört zu den geradlinigsten Flügelspielern im Weltfußball. Nach einer starken Vereinssaison hat er sein explosives Dribbling endlich mit der nötigen Effizienz untermauert und wettbewerbsübergreifend eine zweistellige Anzahl an Assists gesammelt.

In der belgischen Nationalmannschaft sorgt er neben Kevin De Bruyne für die nötige Breite und Tiefenläufe. Da De Bruyne fast alle Standards übernimmt, resultiert Dokus Gefahr fast ausschließlich aus dem laufenden Spiel heraus. Sein Tempo und seine Eins-gegen-Eins-Stärke ziehen Verteidiger aus der Position und schaffen Räume für scharfe Hereingaben und Flanken auf die Abnehmer im Zentrum.

Die Fragezeichen liegen bei seiner Konstanz und dem Abschneiden Belgiens. Der talentierte, sich aber im Umbruch befindliche Kader erreicht womöglich nicht die entscheidenden Runden, was seine Spieleanzahl limitieren könnte. Zu einer mittleren Quote bietet er jedoch fantastisches Potenzial, ohne ein absoluter Sicherheits-Tipp zu sein.

Florian Wirtz – Quote um 21.00 auf die meisten Vorlagen

Wirtz ist einer der komplettesten jungen Spielmacher im internationalen Fußball. Er wurde in Deutschland zum Fußballer des Jahres gekürt und zieht nun im DFB-Team die Fäden. Er bewegt sich geschickt in den Halbräumen, diktiert das Tempo und füttert Spieler wie Musiala und Sané mit Steckpässen, während er selbst oft gefährlich im Strafraum auftaucht.

Seine Spielintelligenz ohne Ball und seine Fähigkeit, Chancen zu kreieren, sind absolute Weltklasse, auch wenn seine Scorerwerte nach einer intensiven ersten Saison im englischen Fußball phasenweise etwas abflachten. Die kleinen Zweifel betreffen diese Umstellung sowie die wechselhafte Form der deutschen Nationalmannschaft, was die Länge ihres Turnierwegs schwer vorhersehbar macht.

Bei dieser Quote ist er jedoch das kreative Herzstück des Teams mit extrem hoher Upside, falls der deutsche Knoten platzt.

Value-Picks und Außenseiter für den Vorlagen-Markt

Der spätere Gewinner auf diesem Markt ist selten der Spieler mit der niedrigsten Quote. Kreative Mittelfeldspieler, offensive Außenbahnakteure oder Standardspezialisten aus starken Teams können die Favoriten oft ausstechen – besonders dann, wenn ihr Land eine machbare Auslosung erwischt. Hier sind drei Optionen, die zu deutlich höheren Quoten echten Value bieten:

Value-Picks

Jamal Musiala – Value bei einer Quote von ca. 34.00

Wenn Du nach höheren Quoten suchst, ist Deutschlands Jamal Musiala eine hochspannante Option. Ein Großteil des Reizes liegt am ersten Gruppenspiel gegen den krassen Außenseiter Curaçao. Das asiatische Handicap für Deutschland ist extrem hoch angesetzt, was zeigt, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann das Team von Dick Advocaat klar dominieren dürfte.

In einem solchen Offensivspektakel ist Musiala perfekt positioniert, um sein Assist-Konto direkt zu füllen. Er agiert direkt hinter der Spitze und hebelt Abwehrreihen rund um den Sechzehner im Minutentakt aus. Ein einseitiges Auftaktspiel könnte ihm direkt mehrere Vorlagen einbringen.

Luis Díaz – Value bei einer Quote von ca. 34.00

Kolumbiens Superstar Luis Díaz blickt auf eine herausragende Saison beim FC Bayern München zurück, in der er 15 Tore und zehn Assists für den deutschen Rekordmeister beisteuerte. Díaz ist ein extrem unangenehmer Gegenspieler, der gerne von links nach innen zieht und im Umschaltspiel brandgefährlich ist.

Da er im Nationalteam zudem von James Rodríguez gefüttert wird, ist er brandgefährlich. Seine Allround-Qualitäten machen die aktuelle Quote zu einem echten Geschenk.

Achraf Hakimi – Value bei einer Quote von ca. 41.00

Hakimi ist einer der offensivstärksten Außenverteidiger der Welt. Er belebt das Spiel der marokkanischen Nationalmannschaft – immerhin Halbfinalist der WM 2022 – über die rechte Seite enorm. Die Tiefenläufe von Hakimi sind für jede gegnerische Defensive ein absoluter Albtraum.

Wenn Marokko die Runde der letzten 32 übersteht, könnte er über rechts klammheimlich Assists sammeln, während die großen Offensivstars zu deutlich niedrigeren Quoten gehandelt werden.

Bemerkenswerte Spielmacher aus anderen Regionen

Abseits der ganz großen Fußballnationen könnten diesen Sommer einige Kreativspieler aus anderen Ecken der Welt auftrumpfen. Das neue Turnierformat mit 48 Nationen bedeutet mehr Spiele und damit mehr Chancen für vermeintliche Außenseiter. Hier sind drei Longshots aus anderen Regionen:

Son Heung-min – Value bei einer Quote von ca. 67.00

Der langjährige Kapitän Südkoreas verfügt über jahrelange Erfahrung auf absolutem Elite-Niveau und glänzt mittlerweile sowohl als Vorbereiter wie auch als Vollstrecker. Als gesetzter Führungsspieler und Fixpunkt der Offensive ist der Ex-Tottenham-Star ein realistischer Außenseiter, falls Südkorea die Gruppenphase übersteht.

Takefusa Kubo – Value bei einer Quote von ca. 101.00

Kubo ist eines der spannendsten Offensivtalente Japans. Er ist für das Angriffsspiel der Asiaten unverzichtbar, gilt aber nicht als klassische Assist-Maschine. Weltmeisterschaften bieten jedoch immer wieder die perfekte Bühne für unerwartete Spieler, und Kubo könnte genau dieser Mann sein. Seine Kreativität auf engstem Raum kann sich besonders gegen tiefstehende Gegner bezahlt machen.

Maximiliano Araújo – Value bei einer Quote von ca. 151.00

Uruguays offensiv ausgerichteter Außenverteidiger wird von Marcelo Bielsa regelmäßig sehr hoch aufgeschoben. Tatsächlich steuerte Araújo in 15 Qualifikationsspielen vier Assists bei. Zudem sammelte er in dieser Saison vier Vorlagen in 29 Spielen für Sporting Lissabon in der Primeira Liga.

Strategie-Tipps für Wetten auf den besten WM-Vorbereiter 2026

Wenn Du bei Deinen Wett Tipps auf den Vorlagen-Markt clever agieren willst, musst Du die individuelle Qualität des Spielers penibel gegen die Turnier-Chancen seines Teams abwägen. Mehr Spiele bedeuten schlicht mehr Gelegenheiten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Du vor Deiner Tippabgabe beachten solltest:

Setze primär auf Spieler aus Nationen, denen Du mindestens das Viertel- oder Halbfinale zutraust.

Achte besonders auf festgelegte Standardschützen, die Ecken und Freistöße ausführen.

Analysiere die Statistiken der Spieler bezüglich erwarteter Vorlagen (Expected Assists / xA) und kreierter Großchancen.

Bewerte die Qualität der Stürmer, die die Vorlagen im Zentrum verwerten müssen.

Verfolge die aktuellen Verletzungs- und Fitness-Updates unmittelbar vor dem Turnierstart.

Bedenke, dass reine Spielzeit und zusätzliche Partien den Ausschlag geben, nicht der reine Name des Stars.

Meide Spieler, die sich die Standardsituationen mit Teamkollegen teilen, da dies die Ausbeute halbiert.

Lass kreative Außenverteidiger und Schienenspieler nicht außer Acht, da viele Teams extrem über die Flügel spielen.

Streue Dein Risiko auf zwei bis drei vielversprechende Kandidaten, statt alles auf einen einzigen Favoriten zu setzen.

WM 2026 – Meiste Vorlagen: FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Was zählt bei der WM 2026 als offizielle Torvorlage?

Ein Assist ist in der Regel der letzte Pass oder die letzte Ballberührung, die direkt zu einem Tor führt. Einige Buchmacher definieren Assists jedoch unterschiedlich: Manche zählen herausgeholte Elfmeter oder abgefälschte Pässe mit, andere wiederum nicht. Prüfe vor Deiner Wette immer die genauen Regeln Deines Bookies.

Muss ein Spieler das Finale erreichen, um die meisten Vorlagen zu holen?

Nicht zwingend, aber es ist unbestreitbar ein riesiger Vorteil. Je weiter das Team kommt, desto mehr Spiele und Chancen hat der Spieler. Ein Top-Vorbereiter, dessen Team früh ausscheidet, hat selten genug Partien, um sich am Ende die Krone aufzusetzen.

Haben Mittelfeldspieler bessere Chancen als Stürmer auf diesen Markt?

Kreative offensive Mittelfeldspieler und Flügelstürmer haben statistisch gesehen sehr gute Karten, da sie in den meisten Nationalteams für den finalen Pass zuständig sind. Aber auch hängende Spitzen, spielende Neuner oder extrem offensive Außenverteidiger können hier voll einschlagen.

Kann ein Spieler einer kleineren Nation bester Vorbereiter des Turniers werden?

Absolut, auch wenn es deutlich schwerer ist. Ein überraschend langer Turnierlauf, die Rolle als Standardspezialist oder eine brutale individuelle Gruppenphase können auch einen Außenseiter ganz nach vorne spülen. Genau deshalb bieten diese Tipps oft enormen Value.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Wett Tipp auf die meisten Vorlagen?

Viele erfahrene Tipper warten ab, bis die offiziellen Kader nominiert und die letzten Testspiele absolviert wurden. In dieser Phase schwanken die Quoten am stärksten. Frühzeitiges Wetten sichert Dir oft höhere Quoten, birgt aber wegen möglicher Verletzungen im Vorfeld auch ein größeres Risiko.

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