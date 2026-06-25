Uruguay vs Spanien Wett Tipp: Die Seleção schwächelt, Spanien marschiert in Mexiko

Wir setzen in Mexiko voll auf die Furia Roja, da die Urus bei diesem Turnier bisher noch überhaupt nicht in die Gänge gekommen sind.

Die besten Wetten für Uruguay vs Spanien

Spanien gewinnt und beide Teams treffen: Nein – Quote von 2,35 auf NEO.bet

Unter 2,5 Tore – Quote von 1,88 auf NEO.bet

Lamine Yamal trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote von 2,50 auf NEO.bet

Neu beim Wettanbieter? Sichere dir mit dem NeoBet Promotion Code dein Startguthaben für die nächsten Tipps.

Erstelle in kürzester Zeit dein Wettkonto, um dich bei NeoBet zu registrieren

Wirf einen genauen Blick auf die aktuellen WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:0 Uruguay

Torschützen-Wett Tipp: Spanien – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Uruguay erlebte einen ziemlich holprigen Start in die Weltmeisterschaft 2026. Nach den beiden Unentschieden gegen Saudi-Arabien und die Kapverden dürfte Nationaltrainer Marcelo Bielsa von den bisherigen Auftritten sichtlich frustriert sein. Er weiß ganz genau, dass das Achtelfinale alles andere als ein Selbstläufer wird. Im letzten Gruppenspiel der Gruppe H stehen die Südamerikaner jetzt mächtig unter Zugzwang und brauchen dringend ein Ergebnis.

Spanien hingegen schüttelte das überraschende Remis gegen die "Tubarões Azuis" schnell ab und meldete sich mit einem fulminanten 4:0-Kantersieg gegen die Saudis eindrucksvoll zurück. Die Truppe von Luis de la Fuente hat im laufenden Turnier noch kein einziges Gegentor kassiert und brannte defensiv absolut nichts anbrennen. Damit stehen die Spanier in der Pole-Position und wollen den Gruppensieg an diesem Wochenende endgültig eintüten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Uruguay vs Spanien

Uruguay:Rochet, Varela, R. Araujo, Gimenez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pellistri, Nunez, M. Araujo

Spanien:Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Williams

Die beeindruckende Defensivbilanz der Furia Roja im Jahr 2026

Das Team von Luis de la Fuente geht im Estadio Guadalajara als klarer Favorit ins Rennen – und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Spanier gelten völlig zurecht als echte Titelanwärter, was sie beim jüngsten 4:0 gegen Saudi-Arabien untermauert haben. Uruguay wartet dagegen immer noch auf den ersten Dreier bei dieser WM 2026.

An der Verletzungsfront gibt es für beide Lager positive Nachrichten: Vor diesem entscheidenden Match plagen weder die Urus noch die Spanier frische Personalsorgen. Mikel Oyarzabal biss zuletzt trotz einer leichten Blessur auf die Zähne und brennt darauf, sein Torkonto auf der größten aller Fußballbühnen weiter auszubauen. Auch das Barcelona-Juwel Lamine Yamal wird aller Voraussicht nach wieder von Beginn an auflaufen – eine Nachricht, die den Uruguayern definitiv Kopfschmerzen bereiten dürfte.

Die Europäer behielten im Jahr 2026 in vier von sechs Partien eine weiße Weste. Mit diesem Defensivbollwerk im Rücken reisen sie mit breiter Brust an. Da die Männer von Marcelo Bielsa im Angriff in den letzten 18 Monaten ohnehin die nötige Durchschlagskraft vermissen ließen, wartet hier eine Mammutaufgabe auf die Celeste.

Uruguay vs Spanien Wette 1: Spanien gewinnt und beide Teams treffen: Nein – Quote von 2,35 auf NEO.bet

Spanien setzt sich durch

Wir erwarten einen souveränen, aber keinen kanterschartigen Sieg der Spanier. La Celeste ist unter Bielsa zwar traditionell extrem unangenehm zu bespielen und defensiv zäh, doch diese spanische Offensivreihe bringt einfach genug individuelle Klasse mit, um den Riegel zu knacken.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt: Seit Anfang 2025 endeten 10 der 14 Spiele von Uruguay mit weniger als 2,5 Toren – ein ähnlicher Spielverlauf ist auch hier vorprogrammiert. Da Spanien weiß, dass bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg reicht, werden sie im Hinblick auf die K.-o.-Phase kaum übermäßig ins Risiko gehen. Alles läuft auf einen kontrollierten Arbeitssieg ohne großes Torfeuerwerk hinaus.

Zudem fielen in der Hälfte der sechs spanischen Länderspiele im Jahr 2026 maximal zwei Treffer. Die Uruguayer werden sich mit Händen und Füßen wehren und versuchen, das spanische Kombinationsspiel zu zerstören. Am Ende dürfte ihnen aber die Puste ausgehen.

Uruguay vs Spanien Wette 2: Unter 2,5 Tore – Quote von 1,88 auf NEO.bet

Yamal zaubert wieder in Zapopan

Nach seinem Doppelpack gegen die Saudis wird Oyarzabal von den Buchmachern als Top-Favorit auf einen Treffer in Zapopan gehandelt, dicht gefolgt von Borja Iglesias. Unser Fokus liegt jedoch ganz klar auf Yamal. Der 18-Jährige bringt aktuell alles mit, um der Partie seinen Stempel aufzudrücken.

Der Youngster vom FC Barcelona wird nach seinem Tor im letzten Spiel hochmotiviert auflaufen und will seine Quote weiter nach oben schrauben. Nach einer fast schon surrealen Vereinssaison 2025/26 mit insgesamt 42 Torbeteiligungen auf Clubebene strotzt Yamal nur so vor Selbstvertrauen. Eine Verletzung hatte ihn in der La-Liga-Saison zwischenzeitlich ausgebremst, weshalb er jetzt umso hungriger ist, die verlorene Zeit aufzuholen.

Wir tippen darauf, dass der Teenager im Bundesstaat Jalisco den Unterschied ausmacht und der Welt einmal mehr zeigt, warum er zu den verheißungsvollsten Talenten des Planeten gehört. Das wird ein echtes Spektakel.

Uruguay vs Spanien Wette 3:Lamine Yamal trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote von 2,50 auf NEO.bet

+