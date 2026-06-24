Türkei vs USA Wett Tipp: Gastgeber wollen ihre Erfolgsserie ausbauen

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass die USA ihre beeindruckende Form beibehalten und die Türkei nach dem Schlusspfiff endgültig die Koffer packen muss.

Die besten Wetten für Türkei vs USA

1. Halbzeit – Erstes Tor – USA zu einer Quote von 2.16 auf Betano

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Folarin Balogun zu einer Quote von 2.20 auf Betano

1X2 & BTTS – USA & Ja zu einer Quote von 3.60 auf Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Türkei 1:2 USA

Torschützen-Wett Tipp: Türkei – Arda Güler; USA – Folarin Balogun, Ricardo Pepi

Die türkische Nationalmannschaft hat sich bereits bei ihren Fans für das enttäuschende Abschneiden bei dieser Weltmeisterschaft entschuldigt. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen ist das vorzeitige Aus der Türkei bereits bittere Realität. Besonders bitter: Trotz insgesamt 41 Torabgriffen in beiden Partien gelang der Mannschaft aus dem Verband kein einziger Treffer.

Dennoch steht außer Frage, dass sich das Team im letzten Gruppenspiel gegen den Co-Gastgeber ordentlich von den Fans verabschieden will. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, da das Selbstvertrauen und die Moral der Truppe am Boden liegen. Die "Halbmond-Sterne" hoffen dennoch, ihre WM-Kampagne in Kalifornien mit einem prestigeorientierten Sieg erhobenen Hauptes zu beenden.

Die US-Auswahl hingegen präsentierte sich während des gesamten Turniers auf heimischem Boden in bester Verfassung. In der Gruppe D zeigten sie zwei absolut überzeugende Auftritte und holten verdiente Siege gegen Paraguay und Australien. Damit hat die Mannschaft von Cheftrainer Mauricio Pochettino das Ticket für die K.-o.-Runde bereits vorzeitig gelöst.

Jetzt wollen die "Stars and Stripes" die Gruppenphase mit dem Gruppensieg krönen. Ein einziger Punkt würde der USMNT bereits reichen, um Platz 1 zu zementieren, aber die Mannschaft wird zweifellos die perfekte Ausbeute von 100 % der Punkte anpeilen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie stark Pochettino rotieren wird, da der Einzug ins Achtelfinale ohnehin schon feststeht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Türkei vs USA

Türkei:Cakir, Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Calhanoglu, Yüksek, Akgün, Güler, Yildiz, Yilmaz

USA:Freese, Freeman, McKenzie, Ream, Weah, Roldan, Berhalter, Aaronson, Trusty, Balogun, Pepi

USA macht von Beginn an Druck

Die USA haben einen echten Blitzstart in dieses Turnier hingelegt. Der Co-Gastgeber peitscht die Fans im eigenen Stadion von der ersten Minute an nach vorne. Im letzten Spiel gegen Australien gingen die Schützlinge von Pochettino bereits in der 11. Minute in Führung – wenn auch durch ein Eigentor.

Die Amerikaner strotzen aktuell vor Selbstbewusstsein, weshalb wir auch diesmal erwarten, dass sie direkt den Vorwärtsgang einlegen. Schon im Eröffnungsspiel gegen Paraguay lag die USMNT sogar noch früher vorne, als ein weiteres Eigentor bereits nach sieben Minuten die Weichen auf Sieg stellte.

Auch wenn es sich in beiden Fällen um Eigentore handelte, waren sie das direkte Resultat des enormen Pressings und der Intensität der Gastgeber. Zudem lohnt ein Blick in die Historie: Beim letzten freundschaftlichen Aufeinandertreffen der beiden Teams trafen die USA bereits in der allerersten Spielminute. Auch im Duell davor gingen die USA früh in Führung und nahmen einen Vorsprung mit in die Kabine. Es spricht also alles dafür, dass sich dieses Szenario hier wiederholt.

Türkei vs USA Wette 1: 1. Halbzeit – Erstes Tor – USA zu einer Quote von 2.16 auf Betano

Balogun nimmt die türkische Defensive ins Visier

Folarin Balogun ist aktuell der absolute Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der Hausherren. Australien konnte ihn im zweiten Gruppenspiel zwar phasenweise neutralisieren, dennoch verzeichnete er sechs Ballkontakte im gegnerischen Strafraum – Höchstwert für einen US-Profi in dieser Partie. Es wird erwartet, dass der Stürmer von der AS Monaco an seine Gala-Form aus dem Auftaktspiel gegen Paraguay anknüpft.

Dort schnürte Balogun innerhalb der ersten 20 Minuten einen Doppelpack und ist damit der gefährlichste Mann beim Gastgeber. Der 24-jährige ehemalige Arsenal-Angreifer erzielte sechs Tore in seinen letzten zehn Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft. Er dürfte die türkische Hintermannschaft vor massive Probleme stellen.

Türkei vs USA Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Folarin Balogun zu einer Quote von 2.20 auf Betano

Eine geschichtsträchtige Paarung mit viel Spektakel

Das Selbstvertrauen der Türkei ist nach zwei Pleiten in Folge völlig erschüttert. Gegen die Gastgeber vor einer lautstarken Kulisse anzutreten, macht die Aufgabe im Südwesten der USA nicht gerade leichter. Obwohl die Türken qualitativ absolut das Zeug dazu haben, in Kalifornien für eine Überraschung zu sorgen, spricht das Momentum ganz klar für die USA.

Die Pochettino-Elf hat zum ersten Mal seit Oktober letzten Jahres wieder zwei Siege in Folge gefeiert. Der Blick auf die Historie zeigt ein extrem ausgeglichenes Bild: Beide Nationen konnten in den letzten vier Duellen jeweils zwei Siege einfahren. Dennoch sollten die Amerikaner ihren Heimvorteil nutzen, um sich am Freitag hauchdünn durchzusetzen.

Besonders spannend für Wettfreunde: In allen fünf vergangenen direkten Duellen trafen immer beide Teams (BTTS). Mehr noch: Der Sieger verließ den Platz in den letzten vier Partien ausnahmslos mit einem 2:1-Erfolg. Angesichts der vielen Chancen, die sich die Türkei zuletzt herausgespielt hat, ist es kaum vorstellbar, dass sie im dritten Spiel in Folge ohne Torerfolg bleiben.

Türkei vs USA Wette 3: 1X2 & BTTS – USA & Ja zu einer Quote von 3.60 auf Betano

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