Spanien vs Saudi-Arabien Wett Tipp: Yamal glänzt beim Sieg der La Roja

Unser Experten-Wett-Tipp geht davon aus, dass Lamine Yamal Spanien zu einem mühsamen, aber verdienten Sieg in einer eher torarmen Partie führen wird.

Die besten Wetten für Spanien vs Saudi-Arabien

Erste Halbzeit – Unentschieden oder Saudi-Arabien zu einer Quote von 2.80 bei Neo.bet

Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 2.68 bei Neo.bet

Lamine Yamal gibt 1+ Torvorlage zu einer Quote von 2.90 bei Neo.bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:0 Saudi-Arabien

Torschützen-Wett Tipp: Spanien: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Spanien ging als einer der absoluten Topfavoriten in diese Weltmeisterschaft, legte jedoch einen klassischen Fehlstart hin. Trotz drückender 74 % Ballbesitz bissen sich die Spanier an den Kapverden die Zähne aus – am Ende stand ein enttäuschendes 0:0 auf der Anzeigetafel.

Für La Roja war dies bereits das dritte Unentschieden innerhalb der letzten vier Spiele. Auf der anderen Seite ist die Mannschaft, klammert man das bittere Aus im Elfmeterschießen der Nations League einmal aus, seit über zwei Jahren nach regulärer Spielzeit ungeschlagen.

Saudi-Arabien startete mit einem respektablen 1:1-Remis gegen Uruguay in das Turnier. Das bedeutet: In der Gruppe H herrscht vor dem zweiten Spieltag absolute Punktgleichheit – alle vier Teams stehen bei einem Zähler. Für die „Green Falcons“ war es erst die vierte Partie unter der Leitung von Giorgos Donis, der das Traineramt im April übernahm. Der einzige Sieg unter dem griechischen Coach gelang bislang bei einem 3:0-Erfolg im Testspiel gegen Puerto Rico.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Saudi-Arabien

Spanien:Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Fabián, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal, Yamal

Saudi-Arabien:Al-Owais, Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Buraikan

Die Saudis halten vor der Pause dagegen

Spaniens zäher Auftakt erinnerte stark an die Auftritte bei den vergangenen Weltmeisterschaften. Seit dem historischen Titelgewinn im Jahr 2010 konnte Spanien lediglich drei von zwölf WM-Spielen für sich entscheiden. Auf der ganz großen Weltbühne wirkte der spanische Spielstil oft zu behäbig und leicht berechenbar.

Zugegeben: Am ersten Spieltag erwischte Kapverdens Keeper Vozinha auch einen absoluten Sahnetag. Dennoch dürfte Nationaltrainer Luis de la Fuente frustriert darüber gewesen sein, dass sich seine Elf im gesamten Spielverlauf nur zwei echte Großchancen herausspielte.

Da Saudi-Arabien bereits einen Punkt auf dem Konto hat, werden sie sich die Taktik der „Blue Sharks“ ganz genau angeschaut haben. Es ist stark davon auszugehen, dass sie extrem tief stehen und die Räume im Zentrum komplett verengen werden.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Saudi-Arabien hat in den letzten fünf Spielen nur ein einziges Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert. Gegen Uruguay lagen sie zur Pause sogar mit 1:0 in Front. Darauf zu wetten, dass die Mannschaft von Donis auch diesmal zur Halbzeit mindestens ein Unentschieden hält, bringt hier richtig Value.

Spanien vs Saudi-Arabien Wette 1: Erste Halbzeit – Unentschieden oder Saudi-Arabien zu einer Quote von 2.80 bei Neo.bet

Das nächste Geduldsspiel für Spanien in Atlanta

Drei der letzten vier Partien Spaniens endeten entweder 0:0 oder 1:1. Schon im März kam man in einem torlosen Testspiel nicht an Ägypten vorbei. Diese jüngsten Ergebnisse machen deutlich, dass die Spanier aktuell noch nicht die Form abrufen können, mit der sie die Euro 2024 dominiert haben.

Das kommt allerdings nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass zwei der wichtigsten Offensivwaffen der La Roja zuletzt verletzungsbedingt kürzertreten mussten. Nico Williams und Wunderkind Yamal wurden gegen die Kapverden erst in den letzten 20 Minuten eingewechselt.

Gut möglich, dass Williams auch am 2. Spieltag vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. Auch Mikel Merino, der in der Qualifikation noch starke sechs Tore in sechs Spielen beisteuerte, fehlt nach seiner Verletzungspause sichtlich die Matchpraxis.

Da Saudi-Arabien in sieben ihrer letzten acht Länderspiele maximal ein Tor erzielt hat und gegen Uruguay in Miami auf einen mageren xG-Wert (erwartete Tore) von 0,66 kam, wird es für die Saudis extrem schwer, den Europameister defensiv ernsthaft zu gefährden. Der Tipp auf Unter 2.5 Tore ist hier die logische Konsequenz.

Spanien vs Saudi-Arabien Wette 2: Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 2.68 bei Neo.bet

Yamal bringt den entscheidenden Impuls

Die beste Nachricht für alle Spanien-Fans vor dem zweiten Gruppenspiel: Lamine Yamal ist bereit für die Startelf. Nach seiner Einwechslung gegen die Kapverden brachte er sofort spürbaren Schwung rein und legte direkt eine dicke Chance für Mikel Oyarzabal auf.

Auffällig war auch, wie vehement die Spanier nach seiner Einwechslung sofort versuchten, Yamal ins Spiel einzubinden. Sollte sich diese Partie wieder zu einer zähen Angelegenheit entwickeln, wird der 18-Jährige der Dreh- und Angelpunkt im spanischen Offensivspiel sein.

Mit vier Assists bei der Euro 2024 hat er längst bewiesen, dass er der kreativste Kopf dieses Kaders ist. Seit diesem Turnier legte er in 63 La-Liga-Einsätzen beeindruckende 24 Tore auf und sicherte sich in den letzten beiden Spielzeiten jeweils die Krone des besten Vorlagengebers in Spaniens Oberhaus.

Auch in der WM-Qualifikation verbuchte der Flügelstürmer des FC Barcelona drei Assists – und das in gerade einmal zwei Einsätzen. Ein Tipp darauf, dass Yamal in diesem Spiel mindestens eine Torvorlage beisteuert, ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 34,5 % eine extrem reizvolle Option.

Spanien vs Saudi-Arabien Wette 3: Lamine Yamal gibt 1+ Torvorlage zu einer Quote von 2.90 bei Neo.bet

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