Brasiliens Dämpfer gegen Marokko wirft Fragen auf, die dringend beantwortet werden müssen

Die Brasilianer werden aktuell nicht mehr zum allerengsten Favoritenkreis des Turniers gezählt – doch kein anderes Land hat diese Meisterschaft historisch so geprägt wie sie.

Brasilien bei der Weltmeisterschaft Quote Brasilien gegen Haiti – Über 3.5 Tore 1.74 Erreichen des Halbfinals 3.50 Turniersieger 12.00

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Brasiliens Sorgenfalten bei dieser WM

Brasilien reiste als einer der absolut heißesten Titelanwärter zu dieser Weltmeisterschaft, doch die Quote auf den Gesamtsieg ist nach dem matten Auftritt gegen Marokko in New Jersey von 8.00 auf bis zu 13.00 nach oben geschossen. Seit dem Schlusspfiff hagelt es Kritik für die Seleção. Dennoch sollte man die Titelhoffnungen nicht voreilig begraben: Die „Löwen vom Atlas“ waren auf dem Papier der härteste Brocken in der Gruppe C.

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti hat nun die perfekte Chance, gegen Haiti Form und Selbstvertrauen aufzubauen, bevor es gegen die taktisch disziplinierten Schotten geht. Die unbestrittene Klasse des italienischen Starcoaches wird ein entscheidender Faktor sein, um die aktuellen Abstimmungsprobleme und Blockaden im Team zu lösen. Dafür braucht es am kommenden Wochenende allerdings einen unmissverständlichen Befreiungsschlag.

Beim Auftakt profitierte Ismael Saibari eiskalt von groben Schnitzern in der brasilianischen Hintermannschaft. Brasilien wirkte auf die Bedingungen auf dem Platz überhaupt nicht eingestellt – selbst Routiniers wie Casemiro hatten massive Anpassungsschwierigkeiten. Tatsächlich waren die Marokkaner das erste Team seit 1966, das in den ersten 10 Minuten einer WM-Partie gleich fünf Schüsse auf das brasilianische Tor abfeuerte. Nach dem Seitenwechsel fingen sich die Südamerikaner fangsicherer auf, ließen nur noch zwei Abschlüsse zu und drückten den marokkanischen xG-Wert auf magere 0,16.

Der brasilianische Coach hat wertvolle Lehren aus diesem Dämpfer gezogen. Es wird erwartet, dass Angreifer Igor Thiago nach seiner schwachen Vorstellung seinen Startplatz verliert. Um mehr Ruhe am Ball ins Spiel zu bringen, ist Danilo Santos eine Option für die Startelf, während Dribbelkünstler Luiz Henrique den zuletzt völlig isolierten Raphinha ersetzen könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass Neymar für die Partie gegen Haiti verletzungsbedingt ausfällt. Der 34-Jährige bleibt für die langfristige Turnierstrategie unersetzlich, da das Offensivspiel momentan extrem von Vinícius Júnior abhängig ist.

Haiti dürfte für den Rekordweltmeister keine ernsthafte Gefahr darstellen – die individuelle Qualität sollte hier locker für einen Dreier reichen. Die Schotten hingegen werden der Seleção wieder alles abverlangen und bieten damit die perfekte Generalprobe für die K.-o.-Phase. Während ein Wett Tipp auf den Gruppensieg Brasiliens in Gruppe C kaum Value abwirft, bleibt die Langzeitwette auf den Turniersieg aufgrund ihrer enormen Turniererfahrung eine hochinteressante Option.

Wie weit schafft es die Seleção?

Das Positive für Ancelotti und sein Team: Das schwierigste Gruppenspiel ist überstanden und man hat die Niederlage abgewendet. Die ineffiziente Leistung von Thiago, der statistisch zu den schwächsten Akteuren auf dem Platz gehörte, wird personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Vinícius Júnior rettete das Remis im Auftaktspiel – der Star von Real Madrid bleibt das absolute Prunkstück der Offensive und ist ein heißer Kandidat für den goldenen Schuh des Turniers.

Gegen Marokko feuerte der Real-Profi zwar nur einen einzigen Schuss ab, doch der saß. Sorgen bereitet eher die Frage, ob die restlichen Offensivkräfte aus dem laufenden Spiel heraus genügend Gefahr kreieren können. Thiago vergab beispielsweise zwei Abschlüsse, darunter eine absolute Großchance. Matheus Cunha oder Toptalent Endrick könnten ihn beim kommenden Match in Pennsylvania in der Startformation ersetzen.

Die Südamerikaner stehen jetzt unter Zugzwang und müssen eine Reaktion zeigen – Haiti könnte hierbei der Leidtragende sein. Die Offensivpower im Kader ist nach wie vor riesig und Ancelotti wird seine Männer optimal einstellen. Es spricht vieles für ein torreiches Spektakel im Philadelphia-Stadium, denn in vier der letzten fünf Partien der Seleção fielen über 2,5 Tore.

Wir gehen fest davon aus, dass Brasilien die Gruppe C übersteht, und auch in den K.-o.-Spielen bringt das Team genügend Qualität mit, um weit zu kommen. Der ganz große Wurf und der Gewinn des Pokals dürften für Ancelottis Kader jedoch ein harter Brocken werden. Trotz der taktischen Finesse des Trainers bleibt die berechtigte Frage, ob die Kaderbreite ausreicht, um Kaliber wie Spanien, Frankreich oder Argentinien zu stürzen.

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