Die Quoten auf Deutschlands besten Torschützen bei der WM 2026

Bei bet365 gibt es WM 2026 Quoten auf Deutschlands Top-Torschützen: Havertz, Wirtz, Musiala & mehr im Fokus.

Torschützen bet365 Kai Havertz 3.00 Nick Woltemade 6.00 Florian Wirtz 6.50 Jamal Musiala 7.00 Deniz Undav 9.00

* Quoten Stand vom 02.06.2026, 18:19. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

Worauf es bei Wetten auf Deutschlands besten Torschützen ankommt

Gleich vorweg: Auch bei den Wetten auf Deutschlands besten Torschützen bei der WM 2026 steckt mehr dahinter, als es die Quoten vermuten lassen. Die Position, die Spielminuten sowie die Abschlussnähe spielen hier eine wichtige Rolle. Deshalb gilt: Bei bet365 steht Kai Havertz zwar klar vorne, doch seine Favoritenrolle ist nicht in Stein gemeißelt.

Mit Florian Wirtz, Jamal Musiala, Nick Woltemade sowie Deniz Undav stehen schließlich weitere ausgezeichnete Offensivspieler zur Verfügung. Jeder von ihnen bringt unterschiedliche Eigenschaften mit, was gerade bei einem Großturnier entscheidend sein kann. Schließlich verlangt jeder Gegner mit seiner eigenen Spielweise nach ganz verschiedenen taktischen Ansätzen.

So stehen die Chancen für Kai Havertz als Deutschlands bester Torschütze

Julian Nagelsmann schätzt Kai Havertz zu Recht als flexible Offensivlösung. Überdies krönte sich dieser mit dem FC Arsenal zum englischen Meister, und im Champions-League-Finale gegen PSG sorgte er für die rasche Führung. Trotzdem kann, rein statistisch gesehen, nicht von einer typischen Torjäger-Saison die Rede sein.

Natürlich auch verletzungsbedingt brachte es Havertz in der Premier League auf lediglich zwölf Einsätze – hiervon sieben von Beginn an – und 581 Minuten. Dabei steuerte er zwei Treffer und drei Vorlagen bei. In der Champions League standen hingegen in acht Partien vier Tore und ein Assist zu Buche.

Havertz kann im Zentrum sowie als falsche Neun agieren und so Räume öffnen. Was ihn für die deutsche Nationalmannschaft wertvoll macht, senkt unter Umständen seine klare Abschlussrolle. Die 3.00er-Quote bei bet365 ist zwar die mit Abstand niedrigste in diesem Markt, sie ist aber keineswegs risikolos.

Warum man Nick Woltemade im Auge behalten sollte

Für Wetten auf Nick Woltemade als Deutschlands besten Torschützen bei der WM 2026 bietet bet365 eine 6.00er-Quote. Dies liegt wahrscheinlich in erster Linie an seinen Leistungen in der Qualifikation, wo er es in sechs Auftritten auf vier Tore und eine Vorlage brachte.

In seiner ersten Spielzeit bei Newcastle United kam er in 33 Auftritten in der EPL auf acht Tore und drei Assists. Dazu kommen zehn Partien in der Champions League mit jeweils einem Treffer sowie einer Vorlage. Doch anders als bei den Magpies kann er beim Nationalteam eher Bälle festmachen, Abwehrspieler binden und im Strafraum mit seiner Größe eine echte Zielstation sein.

Deshalb muss Woltemade bei der DFB-Auswahl nicht zwingend durchspielen, um Torgefährlichkeit auszustrahlen. Natürlich gilt es, das Rotationsrisiko zu bedenken, aber im Vergleich zu Havertz könnte er die plausiblere Option sein.

Florian Wirtz stellt primär eine kreative Option dar

Florian Wirtz, der bei bet365 bei einer Quote von 6.50 steht, stellt keinen klassischen Strafraumstürmer dar. Denn seine Aufgaben liegen primär in der Offensivbeschleunigung, der Raumöffnung und den entscheidenden letzten Pässen.

Dazu kommt, dass er in 33 Premier-League-Spielen für den FC Liverpool fünf Tore und drei Assists lieferte. Gleichzeitig brachte er es trotz anfänglicher Anpassungsschwierigkeiten bei den Reds auf 2.378 Minuten und 27 Auftritte von Beginn an. Zudem sind für einen Mittelfeldspieler schwächere Torbilanzen nachvollziehbarer als für nominelle Angreifer.

Für Wetten auf Wirtz als Deutschlands besten Torschützen spricht vor allem seine Bilanz beim Nationalteam. In den Testspielen vor der WM erzielte er etwa beim 4:3 in der Schweiz zwei Tore und bereitete die weiteren zwei vor. Überdies netzte er am 31. Mai beim 4:0 gegen Finnland ein.

Damit bewies er, dass er im DFB-Trikot deutlich häufiger als beim FC Liverpool vor dem gegnerischen Tor auftauchen kann. Trotzdem zeichnet er sich auch unter Nagelsmann primär für die Vorlagen verantwortlich.

Das gilt es rund um Jamal Musiala zu beachten

Im Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist Jamal Musialas Rolle nicht zwingend auf maximale Torproduktion ausgelegt. Denn dort wird der Akteur des FC Bayern primär als Dribbler und Unruheherd vor dem gegnerischen Strafraum benötigt. Zudem brachte er es beim deutschen Meister in dieser Saison – auch aufgrund seiner Verletzungen – in 15 Einsätzen auf drei Tore und vier Assists.

Gerade gegen tief stehende Gegner kann Musiala extrem wichtig werden, weil er enge Räume individuell lösen kann. Das macht ihn zu einem potenziellen Schlüsselspieler im deutschen Angriff. Auch angesichts des machbaren Auftaktspiels sollte man die Quote von 7.00 bei bet365 im Auge behalten.

Das macht Deniz Undav zu einem Value-Pick für Wetten auf Deutschlands besten Torschützen

bet365 führt Deniz Undav mit einer Quote von 9,00 – und das, obwohl er allein in der Bundesliga für den VfB Stuttgart 19 Tore erzielte und sechs weitere beisteuerte. Bei insgesamt 2.241 Spielminuten ergibt das einen sehr starken Wert von rund 0,76 Toren pro 90 Minuten.

Insbesondere im Gegensatz zu Havertz, Wirtz und Musiala braucht er nicht viele Ballkontakte, um gefährlich zu werden. Was banal klingen mag, ist bei Großturnieren wie der WM 2026 oft entscheidend: Bringt die DFB-Auswahl viele Bälle in den Sechzehner, kann ein solcher Stürmertyp extrem schnell davon profitieren.

Undav spielte zwar nicht in der Qualifikation und hat erst acht Länderspiele auf seiner Visitenkarte stehen, allerdings brachte er es beim 2:1 gegen Ghana sowie beim 4:0 gegen Finnland auf insgesamt drei Treffer und einen Assist. Dieselbe starke Bilanz wies der zweitbeste deutsche Torschütze der Bundesliga-Saison 2025/2026 auch in seinen drei Partien in der Nations League A auf.

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