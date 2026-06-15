Portugal vs DR Kongo Wett Tipp: Ist der historische WM-Titel endlich greifbar?

Unser Wett-Experte erwartet von Portugal ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und einen dominanten Auftritt zum Turnierstart.

Die besten Wetten für Portugal vs DR Kongo

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.60 auf Neo.bet

Drei-Weg-Handicap – Portugal gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.78 auf Neo.bet

Spieler-Assists 1+ – Bruno Fernandes zu einer Quote von 2.80 auf Neo.bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Portugal 2:0 DR Kongo

Torschützen-Wett Tipp: Portugal – Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

Auch wenn sie nicht als die absoluten Top-Favoriten gelten, gehört Portugal definitiv zum Kreis der Teams, die bei der WM 2026 den Titel holen können. Dieser Pokal hat ihnen in ihrer Historie bisher gefehlt. Allerdings bringt die aktuelle Truppe alles mit, um den großen Wurf zu landen. Auf dem Platz stehen reihenweise Seriensieger aus den europäischen Top-Ligen – genau deshalb ist die A Seleção das Quinas der geborene Geheimfavorit.

Angeführt wird das Team vom mittlerweile 41-jährigen Cristiano Ronaldo, der seine sechste WM-Endrunde bestreitet. Seine Form wird entscheidend dafür sein, wie weit Portugal in diesem Eröffnungsspiel und im gesamten Turnier kommt. Sollten die europäischen Giganten die Trophäe dieses Jahr nicht holen, stehen die zukünftigen Chancen in den Sternen.

Die DR Kongo wird sich am Mittwochabend in der Gruppe K sicher nicht mit der Rolle des bloßen Teilnehmers zufriedengeben. Da mit Kolumbien und Usbekistan machbare Aufgaben warten, rechnet sich das afrikanische Team gute Chancen aus, mindestens die Gruppenphase zu überstehen. Die Leoparden mussten einen steinigen Weg in der WM-Qualifikation gehen: Erst warfen sie Nigeria in den CAF-Playoffs raus, bevor sie sich in den interkontinentalen Playoffs durchsetzten.

Die Truppe von Sébastien Desabre hat geliefert, als es darauf ankam. Jetzt müssen sie ihr Können auf der ganz großen Weltbühne beweisen. Da dies das allererste offizielle Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen ist, hat das afrikanische Team die historische Chance, für eine Sensation zu sorgen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs DR Kongo

Portugal:Costa, Semedo, Dias, Inácio, Dalot, Neves, Vitinha, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo

DR Kongo:Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Bongonda, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku, Wissa

Lehrstunde der portugiesischen Defensive

Bei der enormen Qualität im portugiesischen Kader, besonders in der Offensivabteilung, sind Tore fast schon vorprogrammiert. In den letzten drei Partien trafen sie jeweils exakt doppelt. Insgesamt netzten die Männer von Roberto Martínez in den vergangenen fünf Spielen 15-mal ein – das macht einen starken Schnitt von drei Toren pro Spiel.

Das dürfte Desabre und seinem Team Kopfschmerzen bereiten, zumal die Leoparden zuletzt im Angriffsspiel die nötige Leichtigkeit vermissen ließen. Nur vier Tore sprangen für sie in den letzten fünf Länderspielen heraus – im Schnitt also weniger als ein Treffer pro Partie. In dieser Phase blieben sie in drei Spielen (60 %) nach 90 Minuten komplett ohne eigenen Torerfolg.

Hinzu kommt, dass die A Seleção das Quinas in zwei ihrer letzten vier Spiele die weiße Weste wahrte. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Blick auf die letzten 10 Begegnungen: In der Hälfte dieser Spiele traf nur ein einziges Team. Angesichts der defensiven Stabilität Portugals ist davon auszugehen, dass sie die Stürmer der DR Kongo komplett abmelden werden.

Portugal vs DR Kongo Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.60 auf Neo.bet

Den Leoparden fehlt das Jagdglück

Während die Verteidiger von Martínez die Null halten wollen, wird seine Offensive die kongolesische Abwehr ununterbrochen beschäftigen. Auch mit 41 Jahren bleibt Cristiano Ronaldo eine permanente Gefahr für Axel Tuanzebe und Co. Der ehemalige Real-Madrid-Star hält mit 227 Länderspielen und 143 Toren die ewigen Weltrekorde im Herrenfußball.

Und wenn ihm mal die Puste ausgeht, steht mit Gonçalo Ramos von PSG hochkarätiger Ersatz bereit. Das garantiert permanenten Druck auf die afrikanische Defensive. Portugal ist seit fünf Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt drei Siege in Folge. Da sie in jedem dieser drei Siege genau zwei Tore erzielten, deutet auch im NRG Stadium in Houston alles auf ein ähnliches Ergebnis hin.

Die Generalprobe der DR Kongo vor der WM ging gegen kriselnde Chilenen verloren. Damit warten die Leoparden nun seit zwei Spielen auf einen Sieg (in der regulären Spielzeit sogar seit drei Partien). Nach den zwei Gegentoren gegen Chile ist Portugal bestens aufgestellt, um hier einen souveränen 2:0-Sieg einzufahren.

Portugal vs DR Kongo Wette 2: Drei-Weg-Handicap – Portugal gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.78 auf Neo.bet

Der Assist-König ist bereit

Ein Tipp auf ein Tor von CR7 ist zwar naheliegend, bietet auf dem Wettmarkt aber kaum Value. Der Mann direkt hinter ihm ist dagegen eine hervorragende Alternative für eine Torvorlage: Bruno Fernandes hat gerade seine kreativste Saison im Trikot von Manchester United hinter sich.

Der Mittelfeldregisseur brach den Premier-League-Rekord für die meisten Assists in einer einzigen Saison und verbuchte beeindruckende 21 Torvorlagen. Mit Vitinha und João Neves im Rücken genießt er auf dem Platz alle Freiheiten, um sich voll auf die Offensive zu fokussieren. Da Ronaldo vorne die Dinger eiskalt verwertet, stehen die Chancen für einen Fernandes-Assist extrem gut.

In seinen letzten 10 Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft sammelte Fernandes sieben Assists. Im Nationaldress war er in den vergangenen drei Spielen zweimal als Vorbereiter erfolgreich. Genau deshalb solltest Du darauf setzen, dass Bruno am Mittwoch der kreative Taktgeber Portugals sein wird.

Portugal vs DR Kongo Wette 3: Spieler-Assists 1+ – Bruno Fernandes zu einer Quote von 2.80 auf Neo.bet

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