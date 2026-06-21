Norwegen vs Senegal Wett Tipp: Haaland nimmt afrikanische Riesen ins Visier

Unser Wett-Experte prognostiziert ein eng umkämpftes Aufeinandertreffen im MetLife Stadium zwischen den WM-Geheimfavoriten Norwegen und Senegal.

Die besten Wetten für Norwegen vs Senegal

Über 2,5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Gewinnvorsprung – 1 Tor zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

Erling Haaland trifft im Spielverlauf zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Norwegen 2:1 Senegal

Torschützen-Wett Tipp: Norwegen – Erling Haaland, Alexander Sorloth; Senegal – Sadio Mane

Die als „Todesgruppe“ bezeichnete Gruppe I hat bereits zwei unterhaltsame Partien geliefert. Frankreich und Norwegen führen die Tabelle mit jeweils drei Punkten an, während der Senegal und der Irak nach dem 1. Spieltag in einer brenzligen Situation stecken.

Norwegen feierte zum Auftakt im Gillette Stadium einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den Irak. Erling Haaland schnürte bei seinem WM-Debüt in der ersten Halbzeit einen Doppelpack und führte die Wikinger damit zum höchsten Sieg ihrer WM-Geschichte.

Die Mannschaft von Stale Solbakken ist seit vier Spielen ungeschlagen. Sie hat nur eines ihrer letzten 17 Pflichtspiele in allen Wettbewerben verloren – eine 1:2-Niederlage gegen die Niederlande während der Länderspielpause im März.

Der Senegal hingegen musste sich nach einem Doppelpack von Kylian Mbappé in der zweiten Halbzeit mit 1:3 geschlagen geben. Auf eine torlose erste Hälfte folgte ein packender zweiter Durchgang, in dem der Kapitän der Franzosen eine bärenstarke Leistung zeigte. Der beeindruckende Sololauf von Ibrahim Mbaye, der zum Tor führte, bewies jedoch, dass die Senegalesen definitiv das Potenzial haben, im Turnier weit zu kommen.

Trotz einer Sieglosserie von drei Spielen – wobei all diese Partien gegen andere WM-Teilnehmer bestritten wurden – bleibt der Senegal ein brandgefährlicher Gegner. Pepe Thiaw verfügt in seinem Kader über eine exzellente Mischung aus routinierter Erfahrung und frischen Talenten.

Norwegen, das zum ersten Mal seit 1998 wieder bei einer WM-Endrunde dabei ist, hat das Momentum auf seiner Seite. Der Senegal ist zwar defensiv schwer zu knacken, aber mit einem Haaland in absoluter Torlaune ist ein knapper Sieg für die Skandinavier absolut im Bereich des Möglichen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Norwegen vs Senegal

Norwegen:Nyland, Ryerson, Aje, Lysaker, Wolfe, Nusa, Thorstvedt, Berge, Odegaard, Haaland, Sorloth

Senegal:Mendy, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Diatta, Ndiaye, I. Gueye, Camara, Mane, Sarr, Mbaye

Heißer Tanz in Foxborough

Norwegen profitierte beim Auftaktsieg von einer wackeligen Vorstellung des Iraks. Mit Haaland an der Spitze der Offensive nutzten die Wikinger die Fehler des Gegners eiskalt aus und trafen in beiden Halbzeiten doppelt, wobei das vierte Tor ein spätes Eigentor von Aymen Hussein war.

Solbakkens langfristige Arbeit als Cheftrainer zahlt sich endlich aus, da sich Norwegen zu einer echten Tormaschine entwickelt hat. In vier ihrer letzten sieben Spiele erzielten sie drei oder mehr Treffer, darunter ein heroischer 4:1-Sieg im San Siro, mit dem sie Italien aus der WM-Qualifikation warfen.

Der Senegal schien sich nach einer schwierigen Afrika-Cup-Kampagne mit zwei Siegen in Freundschaftsspielen wieder gefangen zu haben. Drei sieglose Spiele in Folge seitdem haben jedoch für etwas Unruhe gesorgt.

Da beide Teams über außergewöhnliche Offensivqualitäten verfügen, ist es unwahrscheinlich, dass eine Mannschaft ohne Tor bleibt. Du kannst also davon ausgehen, dass sie den Fans im Gillette Stadium ein echtes Torfestival bieten werden.

Norwegen vs Senegal Wette 1: Über 2,5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Nuancen entscheiden das Spiel

Norwegen verfügt über eine furchteinflößende Angriffsreihe. Haaland und Sorloth gehören zu den physisch robustesten Mittelstürmern im Weltfußball. Solbakken wird voraussichtlich ein 4-4-2-System bevorzugen, um den Senegal im Umschaltspiel in Verlegenheit zu bringen.

Die Löwen von Teranga sind wohl das stärkste Team Afrikas. Sie bringen jede Menge Erfahrung, Physis und das Selbstvertrauen des jüngsten Finalisten des Afrika-Cups mit. Kalidou Koulibaly sorgt für die nötige Stabilität und organisiert die Viererkette. Seine Präsenz wird entscheidend sein, um Norwegens Sturmduo den Zahn zu ziehen.

Gegen die letzten drei Gegner aus den Top 20 der Weltrangliste – die Niederlande, die Schweiz und Marokko – tat sich Norwegen allerdings schwer. Der Senegal hat wiederum eigene Sorgen im Angriff und traf in den letzten drei Partien nur dreimal.

Wir sehen hier zwei physisch und technisch starke Mannschaften. Beide sind in der Lage, das Momentum eines Spiels blitzartig auf ihre Seite zu ziehen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, bei dem Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden werden.

Norwegen vs Senegal Wette 2: Gewinnvorsprung – 1 Tor zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

Haaland bereit für den nächsten Streich

Der Senegal mag auf den meisten Positionen leichte Vorteile haben, aber Erling Haaland ist für Norwegen einfach unbezahlbar. Im Gegensatz zu Sadio Mane, der in den letzten zwei Spielen blass blieb, präsentiert sich Haaland in phänomenaler Verfassung.

Der Torjäger von Manchester City eröffnete sein WM-Konto gegen den Irak mit einem einfachen Abstauber nach einer Flanke von David Wolfe. Kurz vor dem Pausenpfiff legte er nach, als er einen katastrophalen Rückpass von Zaid Tahseen ausnutzte, um die norwegische Führung wiederherzustellen.

Ein besseres WM-Debüt hätte sich Haaland nicht wünschen können. Seine 38 Tore in 52 Einsätzen für City in der Saison 2025/26 unterstreichen seinen immensen Einfluss auf dem Platz.

Jetzt hat er den Senegal im Visier. Wenn es den Afrikanern gelingt, die Gefahr von Haaland einzudämmen, haben sie beste Chancen auf ein positives Ergebnis. Gegen einen der besten Stürmer der Welt ist das allerdings leichter gesagt als getan.

Norwegen vs Senegal Wette 3:Erling Haaland trifft im Spielverlauf zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

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