Neuseeland vs Belgien Wett Tipp: Ein Pflichtsieg für beide Teams

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass sich Belgien hier nach einem holprigen Start in diese Weltmeisterschaft letztlich durchsetzen wird.

Die besten Wetten für Neuseeland vs Belgien

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.30 bei Betano

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Leandro Trossard zu einer Quote von 2.50 bei Betano

Erstes Tor im Spiel – Neuseeland zu einer Quote von 4.75 bei Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Neuseeland 1-3 Belgien

Torschützen-Wett Tipp: Neuseeland – Chris Wood; Belgien – Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne

Neuseeland nimmt erst zum dritten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teil. Dieses Turnier begann durchaus vielversprechend, nachdem sie sich im Auftaktspiel ein 1:1-Unentschieden gegen den Iran erkämpften. Danach mussten sie jedoch eine bittere 1:3-Niederlage gegen Ägypten einstecken.

Die Spieler von Darren Bazeley werden sich sicherlich über sich selbst ärgern, nachdem sie gegen die Pharaonen zur Halbzeit noch in Führung lagen. Dass sie im zweiten Durchgang gleich drei Gegentore kassierten, ist aus defensiver Sicht höchst besorgniserregend. Die "All Whites" brauchen nun einen klaren Sieg gegen Belgien, um überhaupt noch eine Chance auf das Erreichen der Kof-Runde zu haben.

Auch die Roten Teufel stehen unter enormem Druck und benötigen dringend drei Punkte, da sie aktuell nur auf Platz drei der Gruppe G liegen. Belgien muss in dieser Partie den ersten Dreier dieser Weltmeisterschaft einfahren und gleichzeitig darauf hoffen, dass Ägypten den Iran schlägt. Sollten die Iraner verlieren, würde der Mannschaft von Rudi Garcia sogar ein Unentschieden für das Weiterkommen reichen.

Wenn man jedoch bedenkt, wie viel Talent im belgischen Kader steckt, sind sie mehr als fähig, Neuseeland in die Schranken zu weisen und das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen. Allerdings wird die Nation aus Ozeanien gegen die Europäer nicht kampflos aufgeben. Belgien sollte sich auf einen harten Fight einstellen – genau wie im ersten Turnierspiel der Neuseeländer gegen den Iran.

Voraussichtliche Aufstellungen für Neuseeland vs Belgien

Neuseeland:Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood

Belgien:Courtois, Meunier, Castagne, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Belgien will den schwächelnden Sturm endlich zünden

Belgien ist in der Offensive bisher weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Trotz Top-Stars wie Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard und Charles De Ketelaere in ihren Reihen gelang ihnen bislang nur ein einziges Tor. Die Fans der Roten Teufel fordern zu Recht mehr von der Mannschaft – und angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation hängt ihr Verbleib im Turnier komplett davon ab.

Garcia muss sein Team im Angriffsdrittel zu deutlich mehr Effizienz anpeitschen, besonders weil es am Ende beim Weiterkommen auf das Torverhältnis ankommen könnte. Die fünf Partien vor dem WM-Start haben gezeigt, wie brandgefährlich Belgien vor dem gegnerischen Kasten sein kann: Sensationelle 20 Tore erzielten sie in diesen fünf Spielen, was einem Schnitt von vier Treffern pro Match entspricht!

Gegen die neuseeländische Defensive müssen sie diesen Torriecher wiederfinden. Neuseeland kassierte in den letzten vier Partien satte zehn Gegentore, davon allein fünf bei dieser Weltmeisterschaft. Dennoch strahlen auch die Neuseeländer mit Chris Wood in der Spitze Torgefahr aus, was sieben Treffer aus ihren vergangenen fünf Spielen beweisen. Da den Belgiern zudem Stamm-Innenverteidiger Nathan Ngoy Rotsperre-bedingt fehlt, wird Neuseeland hier einen Weg finden, um zu treffen.

In drei der letzten fünf Spiele von Neuseeland trafen beide Mannschaften, was auch auf die Hälfte der letzten sechs Länderspiele Belgiens zutrifft. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass im BC Place in Vancouver beide Seiten jubeln dürfen.

Neuseeland vs Belgien Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.30 bei Betano

Trossard als ständige Gefahr vor dem Tor

Wir haben bereits die enorme Qualität in der belgischen Offensive hervorgehoben. Diese Spieler haben in ihren jeweiligen Vereinen eine herausragende Saison gespielt. Die große Kunst besteht nun darin, diese individuelle Klasse auch im Trikot der Nationalmannschaft auf den Platz zu bringen.

Einer dieser Schlüsselspieler ist Leandro Trossard. Der Flügelstürmer von Arsenal war gegen den Iran der auffälligste Belgier und glänzte unter anderem mit einer Dribbel-Erfolgsquote von 75%. Im Laufe seiner Karriere hat er immer wieder bewiesen, dass er im letzten Drittel die Ruhe vor dem Kasten behält.

Sobald er in den gefährlichen Räumen rund um die Strafraumgrenze etwas Platz bekommt, fackelt er nicht lange. In seinen letzten sechs Einsätzen für Verein und Nationalteam war er an drei Toren direkt beteiligt. Trossard wird voraussichtlich auf dem rechten Flügel starten, ist aber mit links fast genauso stark wie mit rechts – das macht ihn zu einem heißen Kandidaten für einen Torerfolg.

Neuseeland vs Belgien Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Leandro Trossard zu einer Quote von 2.50 bei Betano

Neuseeland will die europäische Abwehr prüfen

Die Neuseeländer werden selbstbewusst genug sein, um Belgien das Leben schwer zu machen und die Abwehr eiskalt zu erwischen. Garcias Defensive ließ es zuletzt an Konstanz vermissen, was sie extrem anfällig für Gegentore macht.

Mut machen dürfte Neuseeland vor allem der Blitzstart gegen den Iran, als sie bereits in der siebten Minute in Führung gingen. Sie führten in diesem Spiel sogar zweimal, gaben es aber am Ende aus der Hand. Auch gegen Ägypten waren es die Neuseeländer, die nach nur 15 Minuten den ersten Treffer der Partie erzielten.

Zwar gab das Team aus Ozeanien die Führung auch hier wieder ab und brach am Ende komplett ein, doch genau dieses Szenario könnte sich gegen Belgien wiederholen. Sie sind absolut in der Lage, die Roten Teufel zu überraschen und das erste Tor des Spiels zu erzielen – ehe sich die Männer von Garcia zurückkämpfen, um sich am Ende doch noch die drei Punkte zu sichern.

Neuseeland vs Belgien Wette 3:Erstes Tor im Spiel – Neuseeland zu einer Quote von 4.75 bei Betano

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