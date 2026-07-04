Mexiko vs England Wett Tipp: El Tri dreht die Zeit zurück nach ’70 & ’86

Unser Wett-Experte rechnet mit einer ganz engen Kiste. Mexikos Heimvorteil könnte dafür sorgen, dass sie nach intensiven 90 Minuten den Einzug in die nächste Runde klarmachen.

Die besten Wetten für Mexiko vs England

Erstes Tor im Spiel – Mexiko zu einer Quote von 3.10 auf Interwetten

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.15 auf Interwetten

Torschütze zu jeder Zeit – Raul Jimenez zu einer Quote von 4.30 auf Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mexiko 1:1 England

Torschützen-Wett Tipp: Mexiko – Raul Jimenez; England – Harry Kane

Mexiko ist ein Dauergast bei Weltmeisterschaften, schaffte den ganz großen Wurf im entscheidenden Moment bisher aber nie. Die besten Platzierungen feierten sie bei den Heim-Turnieren 1970 und 1986, als jeweils im Viertelfinale Schluss war. Nur noch ein einziger Sieg trennt sie davon, diesen Meilenstein zu wiederholen und eine ihrer konstantesten Turnierserien fortzusetzen.

Keine andere Nation im Weltfußball hat mehr WM-Spiele absolviert als Mexiko (64), ohne am Ende die begehrte Trophäe in den Händen zu halten. Der Heimvorteil bietet nun die perfekte Gelegenheit, diesen Fluch endlich zu brechen. Gelingt der Coup, beenden sie eine bittere Serie von sieben aufeinanderfolgenden Achtelfinal-Pleiten zwischen 1994 und 2018.

Javier Aguirres dritte Amtszeit als Nationaltrainer verläuft bislang absolut erfolgreich. Wenn er seine Mannschaft nun auch noch an England vorbeimanövriert, ist ihm der Legendenstatus in Mexiko sicher. Allerdings sind die Three Lions ein verdammt harter Brocken. Qualitativ ist das ein ganz anderes Kaliber als alles, womit es der Co-Gastgeber im bisherigen Turnierverlauf zu tun hatte.

Die Truppe von Thomas Tuchel musste im Kampf um das Achtelfinal-Ticket allerdings ordentlich zittern. Erst zwei späte Hütten von Harry Kane drehten die Sechzehntelfinal-Partie gegen die DR Kongo zugunsten der Engländer. Die Three Lions agierten zuletzt spielerisch selten hochglanzpoliert. Doch wer den Kader der Engländer aufgrund der letzten Auftritte abschreibt, macht einen Fehler.

Nach dem Viertelfinal-Aus vor vier Jahren brennen die Engländer darauf, mindestens wieder diese Phase zu erreichen. Das Halbfinale 2018 war wohl die größte Chance, den zweiten Stern aufs Trikot zu packen – doch hier wartet die nächste Gelegenheit. Auf den Sieger dieses Duells wartet entweder Norwegen oder Brasilien. Der Weg ist also noch lang und das hier erst der Anfang.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mexiko vs England

Mexiko:Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinonez, Jimenez

England:Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Frühe Dynamik in aufgeheizter Atmosphäre

Aguirres Taktik war bei den mexikanischen Fans anfangs alles andere als unumstritten. Die Frustration vor dem Turnierstart war greifbar. Nach den torlosen Remis von El Tri gegen Uruguay und Portugal gab es von Teilen des Heimpublikums gellende Pfeifkonzerte. Mittlerweile hat sich die Stimmung im Land jedoch komplett gedreht, und Mexiko hat das Vertrauen mit furiosen Anfangsphasen zurückgezahlt.

In zwei ihrer vier bisherigen WM-Spiele ging der Co-Gastgeber früh in Führung. Gegen Südafrika dauerte es gerade einmal neun Minuten, bis es im gegnerischen Kasten klingelte. Gegen Ecuador trafen sie nach 22 Minuten. Da sie zudem in jedem Spiel hinten die Null hielten, erzielten sie de facto in jedem ihrer WM-Spiele das erste Tor der Partie.

England sollte also definitiv auf der Hut sein: Die Mexikaner werden von der ohrenbetäubenden Kulisse im Aztekenstadion nach vorne gepeitscht. Die Defensive der Three Lions wirkte defensiv zudem anfällig und kassierte drei Gegentore in vier Spielen. Die kalte Dusche durch das Gegentor der DR Kongo in der 7. Minute des Sechzehntelfinals unterstreicht, dass Mexiko hier beste Chancen hat, den ersten Schlag zu setzen.

Mexiko vs England Wette 1: Erstes Tor im Spiel – Mexiko zu einer Quote von 3.10 auf Interwetten

Hohes Remis-Potenzial am Montag

Die Quoten für einen Sieg nach 90 Minuten liegen extrem nah beieinander, wobei die Engländer hauchzart die Favoritenrolle einnehmen. Da England in der FIFA-Weltrangliste zehn Plätze weiter oben steht, ist das durchaus nachvollziehbar.

Dennoch darf man Mexikos Heimvorteil mit der gigantischen Fan-Wand im Rücken nicht unterschätzen. Die Tatsache, dass sie jedes ihrer letzten vier Spiele zu Null gewonnen haben, wird ihnen massig Selbstvertrauen geben. Aguirre setzt bekanntermaßen auf eine extrem kompakte Defensive, was den Außenverteidigern die nötigen Freiheiten gibt, sich in die Offensive einzuschalten.

Für die Three Lions wird es extrem schwer, diesen Defensivriegel zu knacken – ähnlich wie schon gegen die DR Kongo. Geniestreiche, wie man sie von Kane kennt, können natürlich immer den Unterschied ausmachen. Das jüngste torlose Unentschieden Englands gegen Ghana zeigt jedoch, dass die Tuchel-Elf spielerisch noch nicht komplett in der Spur ist.

Mexiko konnte keines der letzten vier direkten Duelle gegen England für sich entscheiden. Das einzige WM-Aufeinandertreffen endete 1966 mit einer Pleite. Da beide Teams derzeit jedoch einen richtig guten Lauf haben und ungeschlagen sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich in der regulären Spielzeit gegenseitig neutralisieren.

Mexiko vs England Wette 2: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.30 auf Interwetten

Ein alter Bekannter im Rampenlicht

Harry Kane hat im letzten Spiel einmal mehr bewiesen, warum er Englands Lebensversicherung ist. Sein genialer Treffer brachte die Three Lions überhaupt erst ins Achtelfinale. Mit bereits fünf Turniertreffern sitzt Kane Kylian Mbappé und Lionel Messi im Kampf um den Goldenen Schuh dicht im Nacken.

Der wahre Value liegt bei dieser Partie jedoch auf der mexikanischen Seite. Julian Quinones führt die interne Torschützenliste des Co-Gastgebers mit drei Buden an. Nachdem er bereits das Eröffnungstor des Turniers erzielte, muss man ihn definitiv auf dem Zettel haben. Doch auch Routinier Raul Jimenez sticht ins Auge.

Der Angreifer von den Wolverhampton Wanderers hat einen Großteil seiner Karriere auf der Insel verbracht und kennt die englischen Verteidiger in- und auswendig. Gegen keinen anderen Keeper in der Premier League hat er häufiger getroffen als gegen Jordan Pickford. Jimenez netzte in acht Jahren stolze sechsmal gegen den Schlussmann von Everton ein. Er weiß also ganz genau, wie man Englands Nummer Eins überwindet.

Mexiko vs England Wette 3: Torschütze zu jeder Zeit – Raul Jimenez zu einer Quote von 4.30 auf Interwetten

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