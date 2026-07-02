Kanada vs Marokko Wett Tipp: Value auf drei oder mehr Tore in Houston

Marokko verpasste den Gruppensieg in der Gruppe C nur denkbar knapp, während Kanada in Gruppe B alles andere als vollends überzeugte. Können die „Canucks“ von Jesse Marsch hier für eine Überraschung sorgen?

Die besten Wetten für Kanada vs Marokko

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.30 bei bet365

1. Halbzeit (Über 1.5 Tore) zu einer Quote von 3.10 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Kanada 1-2 Marokko

Torschützen-Wett Tipp: Kanada – David; Marokko – Diaz, El Khannouss

Am Samstag treffen Co-Gastgeber Kanada und Marokko in Houston aufeinander, um das Ticket für das Viertelfinale der WM 2026 auszuspielen. Es ist die Neuauflage ihres Gruppenduells von 2022, das Marokko auf dem Weg ins Halbfinale mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Die Truppe von Jesse Marsch geht mit reichlich Rückenwind in dieses Achtelfinale, nachdem sie im Sechzehntelfinale Südafrika in allerletzter Sekunde bezwingen konnte. Der Last-Minute-Treffer von Stephen Eustaquio in der Nachspielzeit brach den Südafrikanern das Herz – und das in einem Spiel, das eigentlich über 90 Minuten keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Spannend ist: Kanada hat im bisherigen Turnierverlauf der WM 2026 mehr Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben als jede andere Nation. Dennoch sprangen in den letzten beiden Partien nur mickrige zwei Treffer dabei heraus. Mit Alphonso Davies und Jonathan David hat Marsch jedoch absolute Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen, die auf der ganz großen Bühne glänzen wollen.

Marokko ist in den ersten vier Spielen dieser Endrunde weiterhin ungeschlagen. Den Gruppensieg in Gruppe B verpassten die Nordafrikaner nur aufgrund der Tordifferenz hinter Brasilien. Im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande waren sie das klar bessere Team und setzten sich schließlich in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen durch.

Es steht außer Frage: Die „Atlas-Löwen“ sind längst keine Überraschungsmannschaft mehr im Weltfußball. Sie sind das erste afrikanische Team überhaupt, das bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften die Kofunktion der K.-o.-Runde überstanden hat. Die Serie von 33 ungeschlagenen Spielen in Folge sollte Kanada eine Warnung sein – die Marokkaner verkaufen sich extrem teuer.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kanada vs Marokko

Kanada:Crépeau, Laryea, Johnston, Cornelius, Bombito, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Larin, David

Marokko:Bounou, Salah-Eddine, Hakimi, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari

Value auf Tore auf beiden Seiten

In 80 % der letzten fünf Spiele von Marokko haben beide Mannschaften getroffen. Für die Partie am Samstag bekommen wir für diesen Spielausgang eine Quote, die einer implizierten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 47,62 % entspricht. Diese Wettquote überrascht umso mehr, wenn man bedenkt, dass Kanada das Turnier bei den Schüssen aufs Tor anführt.

Es ist offensichtlich, dass das Kreieren von Torchancen nicht das Problem der Kanadier ist – wohl aber die Chancenverwertung. Die Marokkaner wiederum treffen wie am Fließband, wobei Ismael Saibari bei dieser Endrunde allein schon dreimal einnetzen konnte.

Zudem gehen beide Defensivreihen mit personellen Sorgen in diese Partie. Der extrem offensive Außenbahn-Stil von Alphonso Davies reißt in Kanadas Rückkette immer wieder Lücken. Auf der Gegenseite wiegt der wahrscheinliche verletzungsbedingte Ausfall von Chadi Riad im Abwehrzentrum der Marokkaner schwer.

Kanada vs Marokko Wette 1: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Die Prognose auf drei oder mehr Tore

In diesem Achtelfinale treffen zwei extrem offensiv ausgerichtete Teams aufeinander. Kanadas 6:0-Kantersieg gegen Katar hat eindrucksvoll gezeigt, wozu das Team fähig ist, wenn der Knoten vor dem Tor platzt. Auch Marokko fackelt im letzten Drittel nicht lange und sucht ununterbrochen den Abschluss, was sie auch im Duell gegen die Niederlande unter Beweis stellten.

Marokko erarbeitete sich gegen Elftal fünf Großchancen und feuerte 11 Schüsse ab (Holland nur sechs). Zudem erzielten sie in der Gruppenphase im Schnitt zwei Tore pro Spiel. Glaubt man den Expected-Goals-Metriken bei den Großchancen, hätten sie diese Quote auch gegen die Niederlande halten müssen.

Da Marokko absolut in der Lage ist, mindestens doppelt zu treffen, und auch von Kanada ein Torerfolg zu erwarten ist, sieht die „Über 2,5 Tore“-Linie verdammt attraktiv aus. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 45,45 % ist dies der Top-Value-Tipp in unserem Trio für Kanada gegen Marokko.

Kanada vs Marokko Wette 2: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.30 bei bet365

Der Markt unterschätzt die Wahrscheinlichkeit von über 1.5 Toren in der 1. Halbzeit

Marokko musste in der Runde der letzten 32 gegen die Niederlande über die vollen, kräftezehrenden 120 Minuten gehen. Dennoch bietet der Markt hier Value für einen furiosen Start in die Partie.

Schon in Marokkos Gruppenspiel gegen Brasilien fielen zwei Tore in den ersten 45 Minuten, beim 4:2-Sieg gegen Haiti waren es zur Pause sogar vier Treffer. Kanada reist zudem mit den meisten Schüssen aufs Tor an und dürfte die frischeren Beine haben, da sie die Verlängerung gegen Südafrika haarscharf abwenden konnten.

Der temporeiche und abschlussfreudige Ansatz der Marokkaner sorgt zudem dafür, dass sie sich selten hinten reinstellen, sondern früh den gegnerischen Keeper prüfen. Da beide Abwehrreihen wackeln und kein Team eine mauernde Taktik wählen dürfte, bietet ein früher Torreigen echten Value – besonders bei einer aktuellen Wettwahrscheinlichkeit von gerade einmal 32,26 %.

Kanada vs Marokko Wette 3:1. Halbzeit (Über 1.5 Tore) zu einer Quote von 3.10 bei bet365

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