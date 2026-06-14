Der Irak betritt zum ersten Mal seit 1986 wieder die ganz große Fußballbühne. Aber auch Norwegen kehrt nach 28 Jahren Abstinenz endlich zu einer WM-Endrunde zurück.

Die besten Wetten für Irak vs Norwegen

Norwegen gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1.83 auf bwin

Erling Haaland erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 3.00 auf bwin

Alexander Sörloth trifft zu einer Quote von 2.10 auf bwin

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Irak 0:3 Norwegen

Torschützen-Wett Tipp: Norwegen – Haaland (2x), Sörloth

Zwei Nationen, die eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft vertreten waren, greifen im Gillette Stadium von Foxborough endlich ins Geschehen ein, um ihr Auftaktspiel in der Gruppe I zu bestreiten.

Die „Löwen von Mesopotamien“ mussten den harten Weg gehen, um sich ihr Ticket für die Endrunde in diesem Sommer zu sichern. Nach einer Marathon-Qualifikation in Asien ging es in die interkontinentalen Playoffs gegen Bolivien, wo sich der Irak knapp mit 2:1 durchsetzen konnte.

Die Vorbereitung lief für die Auswahl des australischen Cheftrainers Graham Arnold überraschend vielversprechend. Erst Anfang dieses Monats trotzten die Iraker dem Favoriten Spanien ein 1:1-Remis ab – ein riesiger Schub für das Selbstvertrauen.

Im krassen Gegensatz dazu marschierte Norwegen regelrecht durch die Qualifikation. Das Team von Ståle Solbakken holte die perfekte Punkteausbeute und ballerte sich mit 37 Toren zum Turnier. Darunter fielen unter anderem zwei dominante Siege gegen Italien (4:1 und 3:0).

In den anschließenden Testspielen bezwangen die Norweger im März Schweden und trennten sich mit einem 1:1 vom WM-Halbfinalisten von 2022, Marokko. Da mit Frankreich und dem Senegal zwei weitere Brocken in der Gruppe I warten, wissen beide Teams ganz genau, wie wichtig ein Dreier zum Auftakt ist.

Voraussichtliche Aufstellungen für Irak vs Norwegen

Irak:Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Amyn, Iqbal, Al-Ammari, Bayesh; Hussein, Al-Hamadi

Norwegen:Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe; Ödegaard, Berge, Thorstvedt; Sörloth, Haaland, Nusa

Norweger holen den Zu-Null-Sieg

Obwohl vor allem Norwegens Offensivabteilung in der Qualifikation für die Schlagzeilen sorgte, geriet die eigene Defensive defensiv selten ins Schwimmen. Akteure wie Torbjörn Heggem und Kristoffer Ajer bildeten ein extrem solides Bollwerk vor dem Kasten von Örjan Nyland. In acht Partien ließen sie lediglich fünf Gegentreffer zu – Italien konnte in den beiden direkten Duellen nur ein einziges Mal einnetzen.

Auf der anderen Seite hatte der Irak vor dem Achtungserfolg gegen Spanien im Angriff so seine lieben Probleme und erzielte in den fünf vorangegangenen Partien magere drei Tore. Beim Arab Cup im vergangenen Dezember trennte man sich sowohl von Algerien als auch von Jordanien mit einem torlosen Remis. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das WM-Ticket eher auf defensiver Disziplin als auf offensivem Spektakel fuhr.

Die Norweger gehen auf dem klassischen Drei-Weg-Markt (1X2) als klarer Favorit ins Rennen. Wenn wir den Tipp jedoch auf einen Heimsieg ohne Gegentor anspielen, bekommen wir bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54,65 % einen richtig guten Value. Für uns die Top-Empfehlung aus diesem Trio.

Irak vs Norwegen Wette 1: Norwegen gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 1.83 auf bwin

Haaland glänzt bei seinem WM-Debüt

Erling Haaland hat seine gesamte Karriere auf eine Nacht wie diese gewartet. Alles deutet darauf hin, dass der Knipser von Manchester City dieser Weltmeisterschaft sofort seinen Stempel aufdrücken wird. Der 25-Jährige zerlegte die gegnerischen Abwehrreihen in der Qualifikation mit 16 Buden – doppelt so viele wie jeder andere Spieler in Europa –, darunter ein Fünferpack gegen Moldawien.

Mittlerweile ist er mit 55 Länderspieltoren der unangefochtene Rekordtorschütze seines Landes und reist in der Form seines Lebens zu seiner ersten WM. Doppelpacks und Hattricks waren in seiner Quali-Kampagne fast schon Standard, und die Innenverteidiger des Iraks haben es in der asiatischen Qualifikation mit absolut niemandem zu tun bekommen, der auch nur ansatzweise Haalands Wucht, Tempo und Physis besitzt.

Auf dem klassischen „Trifft irgendwann“-Markt ist die Quote bei einem solchen Kaliber kaum spielbar. Der deutlich attraktivere Hebel liegt hier darauf, dass sich Haaland direkt doppelt oder dreifach belohnt. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 28,57 % ist das der deutlich smartere Ansatz.

Irak vs Norwegen Wette 2: Erling Haaland erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 3.00 auf bwin

Sörloth profitiert von den Räumen

Als zweiter Spitzenreiter im norwegischen System ist Alexander Sörloth weit mehr als nur ein verlässlicher Partner an Haalands Seite. Mit 13 Saisontoren für Atlético Madrid im Gepäck bringt er zudem eine massive Kopfballstärke mit, die für das Nationalteam Gold wert ist.

Das Zusammenspiel zwischen Sörloth und Haaland harmonierte in der Qualifikation prächtig. Sörloth profitierte dabei enorm von den Räumen, die sich öffneten, weil die gegnerischen Verteidiger sich meist zu zweit auf Haaland stürzten.

In Solbakkens offensivem Dreiersystem wird Sörloth bei Standardsituationen immer wieder gnadenlos den langen Pfosten attackieren. Genau das ist eine bekannte Schwachstelle der Iraker, die defensiv gerne mal in die reine Ballorientierung verfallen und gegen echte Zielspieler körperlich oft das Nachsehen haben. Zu einer Quote nahe der Verdopplung komplettiert der Tipp auf den bulligen Angreifer unsere Auswahl perfekt.

Irak vs Norwegen Wette 3: Alexander Sörloth trifft zu einer Quote von 2.10 auf bwin

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