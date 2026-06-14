Frankreich vs Senegal Wett Tipp: Punkteteilung in New Jersey

Unser Wett-Experte erwartet, dass sich der WM-Favorit Frankreich und die afrikanischen Giganten aus dem Senegal in einem packenden ersten Gruppenspiel im MetLife Stadium die Punkte teilen werden.

Die besten Wetten für Frankreich vs Senegal

Kylian Mbappé trifft jederzeit, Quote 2,20 bei Betano

Beide Teams treffen – Ja, Quote 2,12 bei Betano

Unentschieden zur Halbzeit, Quote 2,25 bei Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:2 Senegal

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé, Michael Olise; Senegal – Sadio Mané, Ismaïla Sarr

Gruppe I wird völlig zurecht als „Todesgruppe“ bezeichnet. Mit Frankreich, dem Senegal, Norwegen und dem Irak verspricht diese Konstellation pure Unterhaltung. Zum Auftakt fordert der Senegal die Franzosen – es ist das erste direkte Duell der beiden Nationen seit der geschichtsträchtigen WM 2002.

Frankreich marschierte komplett ungeschlagen durch die europäische Qualifikation und gab dabei in nur einem einzigen Spiel Punkte ab. Die Finalisten von 2022 legten anschließend mit drei Siegen aus vier Testspielen eine ordentliche Generalprobe für diesen Auftakt hin.

In der Vorbereitung feierte die Equipe Tricolore Siege gegen Brasilien, Kolumbien und Nordirland. Allerdings setzte es im vorletzten Testspiel auch die erste Pleite nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien in Folge, als man der Elfenbeinküste knapp mit 1:2 unterlag.

Für den Senegal weckt dieses Match natürlich sofort Erinnerungen an das eigene WM-Debüt. Die Löwen von Teranga schockten Frankreich bei ihrer allerersten WM-Teilnahme im Jahr 2002 im offiziellen Eröffnungsspiel mit einem 1:0-Sieg. Es sollte eine der größten Sensationen der Turniergeschichte werden, die letztlich das frühe Aus des Weltmeisters von 1998 besiegelte.

Aktuell reist der Senegal nach zwei sieglosen Testspielen gegen die USA und Saudi-Arabien zur Endrunde an. Dennoch gehören sie dank ihres hochkarätig besetzten Kaders wohl zu den stärksten der zehn afrikanischen Vertreter. Die Mannschaft von Pape Thiaw brennt darauf, es den Kritikern nach den jüngsten Debatten beim Afrika-Cup zu beweisen.

Der zweimalige Weltmeister Frankreich peilt hier logischerweise den Dreier an, aber das gilt für den Senegal ebenso. Trotz der enormen Offensivpower haben beide Teams zuletzt defensive Wackler gezeigt. Ein Remis in New Jersey ist hier das wahrscheinlichste Szenario.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Senegal

Frankreich:Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Cherki, Olise, Dembélé, Mbappé

Senegal:Mendy, Seck, Koulibaly, Jakobs, Diatta, Gueye, Camara, Diarra, Mané, Sarr, Ndiaye

Mbappé auf historischer Jagd

Trotz der Fülle an überragenden Offensivtalenten bleibt Kylian Mbappé der absolute Fixpunkt im französischen Spiel. Er steht aktuell bei 56 Toren im berühmten blauen Trikot und lauert damit nur noch einen Treffer hinter Rekordtorschütze Olivier Giroud.

Der Torjäger von Real Madrid beendete die Vereinssaison mit 42 Toren und sieben Assists in 44 Einsätzen. Obwohl ihm 2025/26 der ganz große europäische Silberling auf Klubebene verwehrt blieb, kitzelt die WM-Bühne traditionell das absolute Maximum aus ihm heraus.

Seit seinem Debüt auf der Weltbühne führte Mbappé Frankreich in zwei WM-Finals und stemmte den Pokal 2018 in die Höhe. Unvergessen ist auch sein historischer Hattrick bei seinem letzten WM-Auftritt im Finale 2022 gegen Argentinien.

Mit 12 WM-Treffern aus 14 Spielen liegt Mbappé bereits gleichauf mit der Ikone Pelé. In den letzten beiden Vorbereitungsspielen blieb er zwar unauffällig, an Selbstvertrauen wird es ihm jedoch nicht mangeln: Der Allzeit-Rekord von Miroslav Klose ist nur noch vier Tore entfernt.

Frankreich vs Senegal Wette 1: Kylian Mbappé trifft jederzeit, Quote 2,20 bei Betano

Frankreich marschiert, Senegal antwortet

Frankreich stellt die wohl beste Offensive im Weltfußball. Angefangen beim frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé über Superstar Mbappé bis hin zu den genialen Michael Olise und Rayan Cherki – an der Abschlussstärke der Franzosen zweifelt niemand.

Das letzte Mal, dass die Männer von Didier Deschamps ohne eigenen Torerfolg blieben, liegt 13 Spiele zurück: Ein 0:2 gegen Kroatien in der Nations League im März 2025. Seitdem trafen sie 33-mal, was einem Schnitt von 2,5 Toren pro Spiel entspricht.

Der Senegal kann zwar nicht mit einer derart mit Stars gespickten Sturmreihe aufwarten, verstecken müssen sie sich aber keineswegs. Angeführt von ihrem größten Spieler aller Zeiten, Sadio Mané, besitzen die Löwen von Teranga die Qualität, um die französische Hintermannschaft gehörig ins Schwitzen zu bringen. Frankreich konnte schließlich in den vergangenen fünf Partien kein einziges Mal die Null halten.

Die Franzosen gehen als Favorit auf Tore ins Rennen – womöglich treffen sie auch mehrfach. Gleichzeitig ist dem Senegal der Ehrentreffer absolut zuzutrauen. Die Westafrikaner hoffen darauf, den jüngsten Erfolg der Elfenbeinküste gegen die Équipe Tricolore zu wiederholen.

Frankreich vs Senegal Wette 2: Beide Teams treffen – Ja, Quote 2,12 bei Betano

Remis vor dem großen Sturm

Frankreich ging in allen vier jüngsten Testspielen dank überzeugender Anfangsphasen mit einer Führung in die Halbzeitpause. Dennoch hatten sie defensiv phasenweise Glück, nicht zu kassieren. Die Abwehrreihe kann aktuell schlichtweg nicht mit der Extraklasse des Sturms mithalten.

Das letzte Mal, dass man in den ersten 45 Minuten ohne eigenen Treffer blieb, war beim 4:0-Sieg gegen die Ukraine im November 2025 – zeitgleich das letzte Spiel ohne Gegentor für Frankreich.

Es ist zu erwarten, dass der Senegal gegen die französische Offensivwucht zunächst ein tiefes Abwehrbollwerk aufbauen wird. Die enorme Erfahrung von Kalidou Koulibaly soll die Defensive ordnen, während auch Keeper Édouard Mendy eine Schlüsselrolle zukommen wird.

Stell Dich auf einen zähen ersten Durchgang ein, in dem beide Teams um die Spielkontrolle kämpfen. Niemand wird früh ins volle Risiko gehen, sodass sich die Räume wohl erst in der zweiten Halbzeit öffnen werden.

Frankreich vs Senegal Wette 3:Unentschieden zur Halbzeit, Quote 2,25 bei Betano

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