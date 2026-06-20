Frankreich vs Irak Wett Tipp: Deutlicher Sieg für die Les Bleus erwartet

Wir setzen bei dieser Partie auf einen dominanten Auftritt der Franzosen, die mit einem Sieg gegen die „Löwen von Mesopotamien“ den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug perfekt machen wollen.

Die besten Wetten für Frankreich vs Irak

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.93 bei Betano

Beide Teams treffen: Nein und Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.29 bei Betano

Ousmane Dembélé trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.98 bei Betano

Noch kein Wettkonto bei diesem Anbieter? Profitiere vom Betano Promo Code und hol dir das beste Angebot zum Start.

Noch kein Wettkonto? In wenigen Schritten registrieren und jetzt bei Betano anmelden

Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 4:0 Irak

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Frankreich hat sein Auftaktspiel dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé souverän mit 3:1 gegen den Senegal gewonnen. Das war bereits der vierte Sieg im fünften Länderspiel des Jahres 2026 und zeitgleich das dritte Mal, dass die Franzosen mindestens drei Tore erzielten. Die Mannschaft von Didier Deschamps hatte zuletzt zwar Probleme, die Null zu halten, aber dieses Match ist die perfekte Gelegenheit, um endlich mal wieder ohne Gegentor zu bleiben.

Für den Irak verlief das erste Gruppenspiel dagegen extrem bitter: Gegen ein von Erling Haaland angeführtes Norwegen ging man beim 1:4 komplett unter. Dieses Ergebnis folgte auf eine 0:2-Testspielniederlage gegen Venezuela. Da die Iraker im Jahr 2026 erst zwei Siege verbuchen konnten, ist es extrem unwahrscheinlich, dass das Team von Graham Arnold in Philadelphia etwas Zählbares mitnimmt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Irak

Frankreich: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé

Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi

Französische Dominanz von der ersten Minute an

Blickt man rein auf die Statistiken, klafft zwischen Frankreich und dem Irak eine gewaltige Qualitätslücke. Die Mannschaft von Didier Deschamps schießt ihre Gegner zwar nicht immer zweistellig ab, selbst wenn sie es könnte, aber das Offensivpotenzial ist jederzeit furchteinflößend. In drei ihrer letzten vier Länderspiele fielen jeweils über 3.5 Tore.

Verletzungssorgen gibt es auf beiden Seiten keine, was Deschamps die perfekte Möglichkeit gibt, kräftig durchzurotieren, wenn er möchte – Frankreich stellt schließlich den wohl tiefsten Kader des gesamten Turniers. Auf der Gegenseite wird Graham Arnold seine Startelf nach dem Debakel wohl etwas umbauen, immerhin ist Offensivmann Ali Jasim nach seinem leichten Schlag gegen Norwegen wieder einsatzbereit.

Völlig egal, wen Les Bleus von Beginn an auf den Rasen schicken: Sie sind eine Nummer zu groß für den Irak. Wir erwarten einen hochverdienten und deutlichen Kantersieg der Europäer in Pennsylvania.

Frankreich vs Irak Wette 1: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.93 bei Betano

Die perfekte Chance für die französische Defensive

Während der Angriff wie geschmiert läuft, wackelte die französische Abwehr zuletzt defensiv immer wieder ein wenig. Brasilien, Kolumbien, die Elfenbeinküste und Nordirland konnten in diesem Jahr allesamt gegen Frankreich treffen – genau wie der Senegal am vergangenen Dienstag. Das letzte Zu-Null-Spiel liegt zurück im November gegen die Ukraine. Das wollen die Jungs am Wochenende unbedingt korrigieren.

Dieses Spiel dürfte für Les Bleus an beiden Enden des Spielfelds zum vollen Erfolg werden. Die Iraker blieben schon im letzten Härtetest gegen Venezuela ohne eigenen Treffer, und Frankreichs Abwehrriegel bringt noch einmal deutlich mehr Qualität mit als der norwegische. Zudem wird Deschamps' Elf die nötigen Lehren aus dem Senegal-Spiel gezogen haben.

Da bei Frankreich reihenweise Offensiv-Stars auf ihre Chance brennen, droht dem Irak eine herbe Abreibung. Die Franzosen werden hier den nächsten großen Schritt Richtung K.-o.-Phase machen.

Frankreich vs Irak Wette 2: Beide Teams treffen: Nein und Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.29 bei Betano

Dembélé heiß auf sein erstes WM-Tor

Natürlich ist Kylian Mbappé auch in diesem Spiel der logischste Kandidat für die Torschützenliste. Bei den geringen Quoten auf ihn ist hier allerdings überhaupt kein Value vorhanden. Deshalb schauen wir uns nach lohnenderen Alternativen um und landen direkt bei PSG-Superstar Ousmane Dembélé. Kurioserweise wartet er noch immer auf sein allererstes WM-Tor für sein Heimatland – wir tippen darauf, dass der Knoten hier platzt.

Der Flügelstürmer agiert in der Nationalmannschaft zwar meist nicht ganz so extrem offensiv wie im Verein, bleibt aber eine permanente Waffe im Eins-gegen-Eins. Der Irak muss sich gegen diese französische Offensivpower auf so viele Baustellen gleichzeitig konzentrieren, dass sich für jeden Angreifer Räume öffnen werden. Nach einer extrem starken Saison in der Ligue 1 setzen wir darauf, dass Dembélé sich belohnt und ein netzt.

Frankreich vs Irak Wette 3: Ousmane Dembélé trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.98 bei Betano

+