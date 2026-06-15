England vs Kroatien Wett Tipp: Die Three Lions erkämpfen sich einen knappen Sieg

Unser Wett-Experte erwartet ein enges, taktisch geprägtes Duell zwischen den beiden europäischen Schwerpunkten – am Ende könnte Harry Kane in Dallas den Unterschied ausmachen.

Die besten Wetten für England vs Kroatien

England gewinnt & Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.25 auf Betano

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.72 auf Betano

Harry Kane erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.75auf Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: England 1:0 Kroatien

Torschützen-Wett Tipp: England – Harry Kane

Nachdem England mit einer perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen durch die WM-Qualifikation spaziert ist, gab es zuletzt einen kleinen Formknick. Die Auftritte im März waren wenig berauschend: Im Wembley-Stadion reichte es gegen Uruguay nur zu einem Remis, bevor man sich Japan geschlagen geben musste. In den USA zeigte sich die Mannschaft von Thomas Tuchel vor dem Turnierstart aber wieder formverbessert und holte Siege in den Vorbereitungsspielen gegen Neuseeland und Costa Rica.

Auch Kroatien spielte eine fast makellose Qualifikation und gab auf dem Weg nach Nordamerika lediglich zwei Punkte ab. Seither hat sich das Team von Zlatko Dalić für ein knackiges Vorbereitungsprogramm entschieden und konnte die Testspiele gegen Kolumbien und Slowenien jeweils mit 2:1 für sich entscheiden. Allerdings mussten die Kroaten im Jahr 2026 auch schon zwei schmerzhafte Niederlagen mit zwei Toren Unterschied gegen Brasilien und Belgien hinnehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Kroatien

England:Pickford, O’Reilly, Konsa, Guehi, James, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke, Kane

Kroatien:Livakovic, Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Sucic, Kramaric, Budimir

England peilt den perfekten Auftakt an

Auch wenn es in der Offensive zuletzt hier und da mal hakte: Die defensive Bilanz der Engländer unter Thomas Tuchel ist absolut herausragend. In den acht Qualifikationsspielen kassierten die Three Lions kein einziges Gegentor. Seit der Amtsübernahme des deutschen Taktikers lässt England im Schnitt gerade einmal 0,36 Gegentore pro 90 Minuten zu.

Beim letzten großen Aufeinandertreffen in der Gruppenphase der Euro 2020 behielt England mit 1:0 die Oberhand. Sie werden hochgradig optimistisch sein, diese mittlerweile in die Jahre gekommene kroatische Mannschaft erneut zu knacken. Dalić setzt nach wie vor auf eine Reihe von Spielern jenseits der 30 – Kapitän Luka Modrić ist mittlerweile stolze 40 Jahre alt.

Neun der elf Siege unter Tuchel holten die Engländer in Partien, in denen maximal drei Tore fielen. Ein Tipp auf ein ähnliches Szenario bringt in diesem packenden Duell der Gruppe L richtig guten Value.

England vs Kroatien Wette 1: England gewinnt & Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.25 auf Betano

Taktisch geprägtes Duell in Dallas erwartet

Da mit Ghana und Panama zwei machbare Gegner in dieser Gruppe warten, müssen beide Teams im Auftaktspiel nicht sofort volles Risiko gehen. Die brutale Hitze in Texas wird das Tempo zusätzlich drosseln, weshalb uns ein extrem vorsichtiges Abtasten erwartet.

Kroatien stand in der Qualifikation defensiv ebenfalls wie eine Eins und kassierte lediglich 0,50 Gegentore pro Spiel. Nur in drei ihrer acht Partien trafen beide Mannschaften.

Die immense Turniererfahrung der Kroaten sorgt dafür, dass sie auch in diesem Sommer ein extrem unangenehmer Gegner sein werden. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften kassierte die Dalić-Elf im Schnitt nur 1,14 Gegentore pro Partie – das Resultat waren der Vizetitel 2018 und Platz 3 im Jahr 2022.

Der Tipp, dass in Dallas mindestens ein Team ohne Torerfolg bleibt, ist hier die logische Wahl. Schließlich trafen nur in einem der letzten 10 Spiele Englands beide Mannschaften ins Netz.

England vs Kroatien Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.72 auf Betano

Verlass dich auf den Knipser: Kane soll es richten

Unter Tuchel hat England zwar einen spürbaren Stilwandel vollzogen, doch die Mannschaft bleibt extrem abhängig von individuellen Geniestreichen. Harry Kane ist dabei die Lebensversicherung schlechterdings und dürfte nach einer absolut astronomischen Saison vor Selbstvertrauen nur so strotzen.

Der Goalgetter vom FC Bayern München erzielte unglaubliche 61 Tore in 50 Pflichtspielen für seinen Klub. Für England knipste er in der WM-Qualifikation achtmal in acht Einsätzen und feuerte dabei im Schnitt 3,9 Schüsse pro Spiel ab.

Seit dem Start der Saison 2025/26 besorgte Kane bereits dreimal die wichtige 1:0-Führung für England. Auch beim jüngsten 1:0-Testspielsieg gegen Neuseeland brach er mit seinem 79. Länderspieltor den Bann. Darauf zu wetten, dass der ehemalige Tottenham-Star erneut den Dosenöffner spielt, bringt bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 23,8 % eine hervorragende Quote.

England vs Kroatien Wette 3:Harry Kane erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.75 auf Betano

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