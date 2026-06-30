England vs DR Kongo Wett Tipp: Three Lions fordern die Leoparden

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass England souverän an der DR Kongo vorbeimarschiert und das Achtelfinale erreicht. Der Sieger trifft in der nächsten Runde entweder auf Mexiko oder Ecuador.

Die besten Wetten für England vs DR Kongo

England gewinnt oder unentschieden in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 1.82 bei Interwetten

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.25 bei Interwetten

Yoane Wissa trifft oder bereitet vor (Jederzeit) zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: England 2:1 DR Kongo

Torschützen-Wett Tipp: England – Harry Kane, Morgan Rogers; DR Kongo – Yoane Wissa

England sicherte sich ungeschlagen den Gruppensieg. Nach Siegen gegen Kroatien und Panama gab es gegen Ghana ein torloses Unentschieden. Dieses Remis war erst das vierte Mal in 17 Spielen unter der Leitung von Thomas Tuchel, dass die Three Lions nicht die vollen drei Punkte einfahren konnten.

Duelle mit afrikanischen Teams waren für die Three Lions in der Vergangenheit allerdings nicht immer ein Selbstläufer – so gab es im letzten Jahr eine 1:3-Niederlage gegen den Senegal. Doch trotz des Fehlens einiger großer Namen hat sich England defensiv als extrem schwer zu knacken erwiesen.

Die DR Kongo hat bereits Geschichte geschrieben und zum allerersten Mal die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft erreicht. Nach zwei sieglosen Partien zum Auftakt bezwangen sie im entscheidenden Gruppenspiel den Debütanten Usbekistan mit 3:1. Das reichte aus, um sich als einer der vier besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren.

Schon das Unentschieden zum Auftakt gegen Portugal und die knappe Partie gegen Kolumbien, bei der man nur ein einziges Gegentor zuließ, unterstrichen die Qualität des Teams. Die Leoparden haben zwar nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, aber England ist keineswegs unverwundbar.

Am Ende dürfte jedoch die individuelle Qualität der Engländer den Ausschlag geben. Das Offensiv-Duo bestehend aus Harry Kane und Jude Bellingham wird einmal mehr der Schlüsselfaktor sein, wenn England das Ticket für das Achtelfinale lösen will.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs DR Kongo

England: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Saka, Rice, Bellingham, Rashford, Kane

DR Kongo: Mpasi-Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Mbuku, Moutoussamy, Saiki, Cipenga, Wissa, Bakambu

Three Lions peilen Blitzstart ein

Schon lange bevor die englische Nationalmannschaft amerikanischen Boden betrat, gab es im Vorfeld reichlich Diskussionen. Die Kadernominierung und die Taktik von Thomas Tuchel wurden scharf hinterfragt. Die Kritiker wurden jedoch schnell leiser, als man im Auftaktspiel einen couragierten 4:2-Erfolg gegen Kroatien feierte.

Ein Doppelpack von Harry Kane in der ersten Halbzeit zog Luka Modric und Co. früh den Zahn, ehe nach dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer folgten. In den darauffolgenden Partien gegen Ghana und Panama ließ der Offensivdrang der Engländer jedoch spürbar nach.

Die DR Kongo ist dafür bekannt, tief zu stehen, den Druck des Gegners aufzusaugen und dann Nadelstiche zu setzen. Wenn sie Declan Rice, Jude Bellingham und Elliot Anderson im Mittelfeld zu viel Platz lassen, um Kane zu füttern, geraten die Leoparden schnell in Teufelsküche.

Die Afrikaner haben in ihren letzten 10 Spielen kein einziges Tor vor der 30-Minuten-Marke erzielt. Zudem lag in keinem der insgesamt sechs WM-Spiele beider Teams zur Halbzeit eine Mannschaft in Führung. Dieses Muster könnte sich durchaus fortsetzen.

England vs DR Kongo Wette 1: England gewinnt oder unentschieden in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 1.82 bei Interwetten

Spektakel in Atlanta erwartet

England hat immer wieder Phasen absoluter Extraklasse gezeigt, ohne jedoch über die volle Spielzeit zu dominieren. Der 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien blieb das einzige Turnierspiel der Engländer, bei dem mehr als 2,5 Tore fielen – und es war gleichzeitig die einzige Partie, in der beide Mannschaften trafen.

Gegen Ghana kam man nicht über ein torloses Remis hinaus, während Panama spät mit 2:0 niedergerungen wurde. Die offensive Leichtigkeit blitzte bisher nur unregelmäßig auf.

Kongo hingegen bewies Nehmerqualitäten und trotzte Portugal zum Auftakt ein 1:1-Unentschieden ab. Auch bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Kolumbien wusste das Team zu überzeugen. Das absolute Highlight folgte dann im letzten Gruppenspiel, als man mit einem 3:1-Sieg über Usbekistan das Weiterkommen perfekt machte.

Ähnlich wie bei England knackte auch bei Kongo nur eine einzige Partie die Marke von über 2,5 Toren. Allerdings trafen in zwei ihrer letzten drei Spiele beide Mannschaften. Die Vorzeichen stehen also gut für einen offenen Schlagabtausch. Stell dich darauf ein, dass in Atlanta beide Teams treffen und mehr als 2,5 Tore fallen.

England vs DR Kongo Wette 2: Über 2.5 Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.25 bei Interwetten

Newcastle-Stürmer will es allen zeigen

Yoane Wissa ist der absolute Schlüsselspieler der DR Kongo. Er hat die Leoparden bereits in dieses historische erste WM-Sechzehntelfinale geführt, doch sein Hunger ist noch lange nicht gestillt.

Der Angreifer von Newcastle United erzielte drei der vier WM-Tore seines Landes. Beim 1:1-Unentschieden gegen Portugal sicherte er mit einem fantastischen Kopfball – dem allerersten WM-Tor der DR Kongo überhaupt – einen extrem wichtigen Punkt. Einzig bei der 0:1-Niederlage gegen Kolumbien blieb er ohne Torerfolg.

Im Gruppenfinale gegen Usbekistan lief Wissa dann zu absoluter Höchstform auf. Der 29-Jährige holte zunächst einen Elfmeter heraus, den er in der 68. Minute selbst zum Ausgleich verwandelte. In der Nachspielzeit setzte er mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumkante den Schlusspunkt zum 3:1-Comeback-Sieg.

Wissa bringt alles mit, um auch der englischen Hintermannschaft Probleme zu bereiten – einer Defensive, die gegen Panama immerhin 13 Torschüsse zuließ. Mit drei Turniertreffern liegt er aktuell gleichauf mit Harry Kane. Die Bühne für ein direktes Torjäger-Duell ist bereitet, und die DR Kongo könnte durchaus für die nächste Sensation sorgen.

England vs DR Kongo Wette 3: Yoane Wissa trifft oder bereitet vor (Jederzeit) zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

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