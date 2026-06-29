Elfenbeinküste vs Norwegen Wett Tipp: Haaland soll in Texas glänzen

Wir setzen in Arlington auf einen von Erling Haaland inspirierten Sieg der Skandinavier. Es wird ein hart umkämpfter K.-o.-Krimi erwartet.

Die besten Wetten für Elfenbeinküste vs Norwegen

Sieg Norwegen zu einer Quote von 2.00 auf Winamax

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.80 auf Winamax

Erling Haaland erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.70 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Elfenbeinküste 1-2 Norwegen

Torschützen-Wett Tipp: Elfenbeinküste – Yan Diomande; Norwegen – Erling Haaland, Oscar Bobb

Die Elfenbeinküste zieht nach zwei Siegen aus drei Gruppenspielen und einer nur knappen Niederlage gegen Deutschland in ihr erstes K.-o.-Spiel ein. Nationaltrainer Emerse Faé wird in Arlington unbedingt darauf aufbauen wollen, doch die Aufgabe wird alles andere als ein Spaziergang. Dass sie europäische Schwergewichte schlagen können, haben die "Elefanten" allerdings erst Anfang des Monats mit einem Sieg gegen Frankreich bewiesen.

Norwegen wiederum opferte die Chance auf eine perfekte Gruppenphase und schonte im dritten Gruppenspiel gegen die Les Bleus eine ganze Reihe von Topstars. Da sie dem Irak und dem Senegal zuvor jedoch insgesamt sieben Buden eingeschenkt haben, strotzt das Team nur so vor Selbstvertrauen. Mit Erling Haaland als Speerspitze werden die Skandinavier zweifellos voll auf Sieg spielen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Elfenbeinküste vs Norwegen

Elfenbeinküste: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangare, Kessie, S. Fofana, Diallo, Haller, Y. Diomande

Norwegen: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, P. Berg, Odegaard, Bobb, Haaland, Nusa

Die Wikinger sind bereit für den Kampf

Die Elfenbeinküste hat sich bei dieser Weltmeisterschaft bislang in starker Form präsentiert. Aus dem Spiel gegen Deutschland hätten sie gut und gerne mehr mitnehmen können. Norwegen hingegen darf man nicht nach dem letzten Auftritt beurteilen – zu sagen, dass Ståle Solbakken die Rotationsmaschine angeworfen hat, wäre stark untertrieben.

Wir erwarten zwei hochkarätig besetzte Mannschaften, die sich in Texas ein enges Match auf Augenüberhöhe liefern werden. Die Westafrikaner müssen möglicherweise erneut auf Wilfried Singo verzichten, aber Ousmane Diomande und Odilon Kossounou sollten einsatzbereit sein.

Auf norwegischer Seite steht hinter Außenverteidiger Julian Ryerson noch ein Fragezeichen, ansonsten gibt es keine neuen Verletzungssorgen. Erling Haaland, Martin Ødegaard und Co. werden alle in die Startelf zurückkehren.

Elfenbeinküste vs Norwegen Wette 1: Sieg Norwegen zu einer Quote von 2.00 auf Winamax

Ein Spiel mit jeder Menge Action

Beide Teams haben im bisherigen Turnierverlauf zusammen bereits 12 Tore erzielt – die Offensivabteilungen sind also bestens in Schuss. In allen Partien der Norweger fielen bisher über 2,5 Tore, was sich auch beim Duell der Elfenbeinküste gegen Deutschland zeigte. Bei so viel geballter Offensivpower auf dem Platz ist ein torreiches Spiel fast schon vorprogrammiert.

Im Gegensatz zum Landslaget konnte die Elfenbeinküste im Turnier immerhin schon zweimal die weiße Weste wahren – allerdings hießen die Gegner Ecuador und Curaçao. Die Skandinavier sind da ein ganz anderes Kaliber, dessen wird sich Emerse Faé bewusst sein. Wir gehen fest davon aus, dass hier beide Teams treffen werden.

Die Elefanten haben etliche potenzielle Torschützen in ihren Reihen und bringen genug Qualität mit, um der europäischen Defensive wehzutun. Für neutrale Fans könnte dieses Match ein echtes Spektakel werden.

Elfenbeinküste vs Norwegen Wette 2: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.80 auf Winamax

Norwegens Lebensversicherung

Wie nicht anders zu erwarten, wirft ein Tipp auf Haaland als Torschützen zu einem beliebigen Zeitpunkt des Spiels kaum Value ab. Nach einer phänomenalen Saison mit 38 Toren in 52 Spielen für Manchester City 2025/26 legte er bei dieser WM direkt mit vier Treffern in den ersten zwei Partien los. Es gibt jedoch andere Wege, um zu deutlich attraktiveren Quoten auf ihn zu setzen.

Der 25-Jährige erzielte bereits im ersten Gruppenspiel den Führungstreffer für Norwegen – ein Szenario, das sich hier absolut wiederholen kann. Er ist ohne Frage die gefährlichste Waffe auf dem Platz, und die Elfenbeinküste wird alle Hände voll zu tun haben, ihn zu kontrollieren. Wir rechnen mit einem Blitzstart des Ex-Dortmunders.

Solbakken vertraut voll und ganz darauf, dass seine Nummer neun liefert. Haaland ist der heißeste Kandidat, um in diesem faszinierenden Sechzehntelfinale den Bann zu brechen.

Elfenbeinküste vs Norwegen Wette 3: Erling Haaland erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3.70 auf Winamax

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