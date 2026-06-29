Deutschland vs Paraguay Wett Tipp: Harter Brocken für die DFB-Elf

Unser Experte rechnet damit, dass das von Gustavo Alfaro trainierte Paraguay die deutschen Hoffnungen auf den historischen fünften WM-Titel im Keim ersticken könnte.

Die besten Wetten für Deutschland vs Paraguay

Joshua Kimmich erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage (Jederzeit) zu einer Quote von 2,37 auf Tipico

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,30 auf Tipico

Paraguay gewinnt oder Unentschieden (Reguläre Spielzeit) zu einer Quote von 3,20 auf Tipico

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Deutschland 1:2 Paraguay

Torschützen-Wett Tipp: Deutschland – Kai Havertz; Paraguay – Julio Enciso, Matías Galarza

Deutschland legte mit einem fulminanten 7:1-Kantersieg gegen WM-Debütant Curaçao los – der bis dato höchste Sieg des Turniers.

Darauf folgte ein hart umkämpfter 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste, den die DFB-Elf einem Doppelpack von Deniz Undav verdankte. Der erste echte Härtetest wartete jedoch am letzten Gruppenspieltag gegen Ecuador. "El Tricolor" schockte die Mannschaft mit einem 2:1 und fügte ihr die erste Turnierniederlage zu.

Dennoch sicherte sich Deutschland den Sieg in Gruppe E und trifft nun im Achtelfinale auf ein unangenehmes Team aus Paraguay. Die Männer von Gustavo Alfaro mussten zum Auftakt eine bittere 1:4-Klatsche gegen Co-Gastgeber USA einstecken. Doch sie zeigten Moral und meldeten sich trotz Unterzahl mit einem 1:0-Sieg gegen die Türkei zurück.

Ein torloses Remis gegen Australien am letzten Spieltag reichte schließlich, um als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen. Nach dieser mentalen Achterbahnfahrt in der Gruppenphase gehen die "Guaraníes" nun hochmotiviert in die K.-o.-Runde.

Die Euphorie im deutschen Lager war nach dem Zittersieg gegen die Elfenbeinküste riesig, erlitt durch den Dämpfer gegen Ecuador aber einen herben Knacks. Paraguay rechnet sich nun echte Chancen aus und gilt als einer der Geheimfavoriten des Turniers.

Stell dich auf alles andere als einen Spaziergang für die deutsche Nationalmannschaft ein – das Ganze könnte Parallelen zum letzten WM-Duell im Jahr 2002 aufweisen (Anm. d. Red.: Im Originaltext steht fälschlicherweise 2006, das geschichtliche Duell im Achtelfinale fand 2002 statt). Damals erlöste Oliver Neuville die DFB-Auswahl erst in der 88. Minute mit dem erlösenden 1:0.

Die Südamerikaner werden vor allem auf schnelle Umschaltmomente lauern. Paraguay brennt darauf, das eigene Sommermärchen fortzuschreiben und an den größten WM-Erfolg der Verbandshistorie anzuknüpfen – das Vielfinale 2010. Der Sieger dieses Duells trifft in der nächsten Runde entweder auf Frankreich oder Schweden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Paraguay

Deutschland:Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Paraguay:Gill, Caceres, Canale, Gomez, Maidana, Alonso, Cubas, Galarza, Bobadilla, Almirón, Enciso

Kimmichs Stunde hat geschlagen

Bayern-Dauerbrenner Joshua Kimmich bleibt eine der unumstrittenen Säulen im System von Julian Nagelsmann. Seine Fähigkeit, die Balance zwischen Defensive und Offensive zu halten, ist für den Rhythmus der DFB-Elf fundamental.

Der 31-Jährige glänzte beim 7:1-Schützenfest gegen Curaçao als zweifacher Vorbereiter und zeigte auch gegen die Elfenbeinküste eine dominante Leistung. Im Spiel gegen Ecuador schaffte es das gegnerische Mittelfeld jedoch, ihn weitgehend aus dem Spiel zu nehmen.

Der deutsche Kapitän beendete die Vereinssaison 2025/26 mit zwei Toren und 13 Assists in 49 Pflichtspielen. Nagelsmann bietet ihn bei diesem Turnier als Rechtsverteidiger auf, und Kimmich liefert ab.

Bei seiner mittlerweile dritten Weltmeisterschaft wird Kimmich im ersten deutschen WM-K.-o.-Spiel seit dem Titelgewinn 2014 eine Schlüsselrolle einnehmen. Ein Wett Tipp darauf, dass er sich per Tor oder Vorlage in die Scorerliste einträgt, bringt hier einen echten Value mit sich.

Deutschland vs Paraguay Wette 1: Joshua Kimmich erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage (Jederzeit) zu einer Quote von 2,37 auf Tipico

Offener Schlagabtausch in Boston

Deutschland präsentierte sich im bisherigen Turnierverlauf extrem unbeständig. Die 1:2-Pleite gegen Ecuador hat die defensiven Schwachstellen gnadenlos offengelegt. Die DFB-Auswahl hat nun in sechs ihrer letzten sieben Spiele – und in jedem der letzten vier – mindestens ein Gegentor kassiert.

Seit der mäßigen Nations-League-Kampagne im Vorjahr wurden zwar 11 der letzten 12 Spiele gewonnen, doch in zehn dieser Partien fiel die "Über 2,5 Tore"-Marke. Auch fünf der letzten sechs WM-Spiele Deutschlands endeten mit mehr als 2,5 Toren. Während die Offensive wie geschmiert läuft, wackelt die Abwehr bedenklich.

Paraguay kann bei der Siegesquote zwar nicht ganz mithalten (ein Sieg, ein Remis, eine Pleite in der Gruppe), stabilisierte sich defensiv aber nach dem heftigen 1:4 gegen die USA, dem einzigen Gruppenspiel mit Toren auf beiden Seiten.

Seitdem hielten die "Guaraníes" zweimal in Folge die Null. Sie bringen definitiv die Qualität mit, um Deutschland eiskalt auszukontern. Wir erwarten, dass sie in einem packenden, offenen Schlagabtausch treffen werden.

Deutschland vs Paraguay Wette 2: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,30 auf Tipico

Die Guaraníes als Spielverderber

Das 1:4 im Auftaktspiel gegen die USA war eine heftige Ohrfeige für Paraguay, wirkte auf die Mannschaft von Gustavo Alfaro aber wie ein Weckruf. Die passende Antwort folgte prompt: Mit einem leidenschaftlichen 1:0-Sieg warf man die Türkei aus dem Turnier – und das, obwohl man die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren musste.

Gegen Australien reichte dann ein einziger Punkt zum Weiterkommen. Da die "Socceroos" dasselbe Ziel hatten, entwickelte sich ein taktisches und ereignisarmes Remis ohne nennenswerte Großchancen.

Beim ersten Achtelfinal-Einzug seit 2010 ist für die Südamerikaner nun alles möglich. Deutschland ist taktisch hervorragend geschult, aber Paraguay wird sich das Ecuador-Spiel ganz genau angeschaut haben. Das primäre Ziel wird sein, nach 90 Minuten ein Unentschieden zu halten.

Sollte es in die Verlängerung gehen, ist alles offen. Im Elfmeterschießen hätte Deutschland aufgrund der enormen Erfahrung in großen Spielen wohl die Nase vorn. In der regulären Spielzeit erwarten wir jedoch, dass Paraguay die Deutschen tief stehend frustrieren und mit Nadelstichen nach vorne wehtun wird.

Deutschland vs Paraguay Wette 3:Paraguay gewinnt oder Unentschieden (Reguläre Spielzeit) zu einer Quote von 3,20 auf Tipico

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