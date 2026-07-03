Brasilien vs Norwegen Wett Tipp: Härtetest für Haaland und Co.

Die Torgefahr von Erling Haaland ist der Grund, warum dieses Duell kein Selbstläufer wird. Wenn Casemiro rechtzeitig fit wird und Neymar den verletzten Paqueta adäquat ersetzt, sollte Brasilien jedoch die Nase vorn haben.

Die besten Wetten für Brasilien vs Norwegen

Brasilien gewinnt zur Quote von 1,86 bei Tipico

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen zur Quote von 2,10 bei Tipico

Erling Haaland trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Quote von 2,12 bei Tipico

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 2:1 Norwegen

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Cunha, Vinicius Jr.; Norwegen – Haaland

Brasilien und Norwegen treffen am Sonntag im MetLife Stadium in einem Duell aufeinander, das eines der spektakulärsten Spiele dieses Achtelfinals werden könnte. Zwei der torgefährlichsten Offensivreihen des Turniers kämpfen im direkten Vergleich um das Ticket für das Viertelfinale.

Die brasilianische Auswahl von Carlo Ancelotti geht in einer vielversprechenden Verfassung in diese Partie. Vinicius Jr. hat in jedem einzelnen Gruppenspiel getroffen und untermauert aktuell seinen Status als einer der weltbesten Akteure. Besonders das Comeback in der zweiten Halbzeit gegen Japan in der Runde der letzten 32 war beeindruckend. Es hat bewiesen, dass diese Seleção neben ihrer traditionellen spielerischen Leichtigkeit auch extremen Kampfgeist besitzt.

Die größte Sorge vor dem Sonntagsspiel betrifft das Personal. Lucas Paqueta fällt wegen einer Oberschenkelverletzung definitiv aus. Das öffnet die Tür für Neymar, der damit eine seltene Chance in der Startelf erhalten dürfte. Zudem musste Routinier Casemiro gegen Japan spät ausgewechselt werden – im Lager der Brasilianer ist man jedoch optimistisch, dass er seine Wadenkrämpfe bis zum Wochenende auskuriert hat.

Die Norweger wiederum schreiben eine der packendsten Erfolgsgeschichten dieser Weltmeisterschaft 2026. Sie stehen zum ersten Mal seit Frankreich '98 in der Kof-Phase eines großen Turniers. Stale Solbakkens Entscheidung, im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich den Großteil seiner Stammkräfte zu schonen, hat sich voll ausgezahlt, nachdem man sich in der Runde der letzten 32 erfolgreich gegen die Elfenbeinküste durchsetzen konnte.

Die offensive Ausrichtung der Skandinavier bleibt dabei extrem auf Erling Haaland zugeschnitten, der im bisherigen Turnierverlauf bereits fünf Treffer erzielen konnte. Auf der defensiven Außenbahn hofft Julian Ryerson nach überstandenen Oberschenkelproblemen auf seine Rückkehr in die Startformation.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Norwegen

Brasilien:Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Neymar, Cunha, Vinicius Jr.

Norwegen:Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Ödegaard, Nusa, Sörloth, Haaland

Setzen auf einen brasilianischen Sieg in der regulären Spielzeit

Brasilien geht hier als klarer Favorit ins Rennen – und das völlig zurecht. Im Gegensatz zu den Norwegern, die extrem von einem einzelnen Akteur abhängig sind, strahlen die Brasilianer über mehrere Positionen hinweg Torgefahr aus. Sie haben die Gruppe C souverän als Erster abgeschlossen, und Alisson konnte unter Ancelotti bereits wichtige Zu-Null-Spiele verbuchen.

Gegen Japan zeigten sie enorme Moral, als sie im zweiten Durchgang einen Rückstand drehten und das Spiel spät für sich entschieden. Vinicius Jr. verbuchte im laufenden Turnier bereits 10 Schüsse direkt aufs Tor, während sich Matheus Cunha im gegnerischen Drittel ähnlich abschlussstark präsentiert.

Norwegen bevorzugt einen sehr progressiven, nach vorne gerichteten Fußball und bringt defensiv kaum die taktische Geduld mit, sich tief hinten reinzustellen. Dieser Spielstil dürfte den Brasilianern perfekt in die Karten spielen, da ihre eiskalten Umschaltmomente bei diesem Turnier bisher rasiermesserscharf waren.

Brasilien vs Norwegen Wette 1: Brasilien gewinnt zur Quote von 1,86 bei Tipico

Jede Menge Value bei Toren auf beiden Seiten

In jedem der letzten sechs Spiele Norwegens trafen beide Mannschaften. Auf der anderen Seite war dies auch in sieben der letzten neun Partien Brasiliens der Fall.

Zudem fielen in sieben der letzten acht Begegnungen der Seleção drei oder mehr Tore. Auch bei den Norwegern endeten fünf der letzten sechs Spiele mit Über 2,5 Toren.

Dennoch bekommen wir für die kombinierte Wette aus "Über 2,5 Tore" und "Beide Teams treffen" eine Quote, die einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,62 % entspricht. Das ist für uns der klare Value-Tipp aus unserem Trio für das anstehende Wochenende.

Brasilien vs Norwegen Wette 2: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen zur Quote von 2,10 bei Tipico

Weiterhin Value auf Norwegens Lebensversicherung im Sturm

Kaum ein Angreifer ist derzeit so gut in Form wie Haaland. Er steht bei dieser WM bereits bei fünf Treffern und hat in jedem Spiel, in dem er in der Startelf stand, eiskalt zugeschlagen. Gegen den Irak und den Senegal schnürte er jeweils einen Doppelpack, bevor er mit seinem späten Siegtreffer gegen die Elfenbeinküste das Weiterkommen der Norweger besiegelte.

Das gesamte Spielsystem von Solbakken ist darauf ausgelegt, ihn mit Pässen und Flanken zu füttern – und er strahlt sowohl aus dem Spiel heraus als auch bei Standardsituationen permanente Gefahr aus. Da Brasilien in der Innenverteidigung auf Éder Militão verzichten muss und die Defensive im Turnier bereits zweimal wackelte, wird Haaland definitiv seine Chancen bekommen.

Wir bekommen hier eine Quote für ein Haaland-Tor, die einer rechnerischen Wahrscheinlichkeit von nur 47,62 % entspricht. Wenn man bedenkt, dass er eine 100-prozentige Trefferquote aufweist, sobald er von Beginn an aufläuft, ist das ein absolut solider und spielbarer Tipp.

Brasilien vs Norwegen Wette 3:Erling Haaland trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Quote von 2,12 bei Tipico

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