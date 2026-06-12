Brasilien vs Marokko Wett Tipp: Enges Auftaktmatch in Gruppe C für beide Teams

Unser Wett-Experte erwartet eine extrem enge Kiste. Am Ende könnte die offensive Klasse der Seleção den Ausschlag geben.

Die besten Wetten für Brasilien vs Marokko

1x2: Sieg Brasilien zu einer Quote von 1.64 auf NEO.bet

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.98 auf NEO.bet

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Raphinha zu einer Quote von 2.90 auf NEO.bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 2:1 Marokko

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Raphinha, Vinícius Júnior; Marokko – Brahim Díaz

Brasilien hat die historische Chance, sich den Thron als größte Fußballnation der Welt zurückzuholen. 24 Jahre ist es her, dass die Seleção den WM-Pokal in den Himmel strecken durfte, doch der Glaube an den Titelgewinn 2026 ist riesig. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht wieder ein ausländischer Trainer an der Seitenlinie – und er gilt als absoluter Meister darin, Starspieler zu führen.

Carlo Ancelotti übernahm das Ruder mitten in der WM-Qualifikation, als Brasiliens beeindruckende Serie (die Teilnahme an ausnahmslos jedem WM-Turnier) ernsthaft in Gefahr geriet. Er stabilisierte das Team, führte es auf Platz fünf der CONMEBOL-Tabelle und sicherte das Ticket nach Nordamerika. Auch die direkte Vorbereitung lief perfekt: Die Brasilianer reisen mit zwei Siegen im Gepäck zum mit Spannung erwarteten Auftaktspiel am Wochenende an.

Die Marokkaner hoffen derweil darauf, dass ihr Team an die sensationelle Form der Weltmeisterschaft 2022 in Katar anknüpfen kann. Damals stürmte die afrikanische Auswahl bis ins Halbfinale und schaltete auf dem Weg dorthin Schwergewichte wie Portugal und Spanien aus. Allerdings trat Nationaltrainer Walid Regragui im März dieses Jahres zurück – ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt so kurz vor einer Weltmeisterschaft.

Mohamed Ouahbi wurde nach seinem Triumph mit den Junioren bei der U20-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr direkt zur A-Nationalmannschaft befördert. Obwohl er erst kurze Zeit im Amt ist, übernimmt er einen hochtalentierten Kader. Ein 1:1-Unentschieden gegen Norwegen in der letzten Woche untermauerte die stabile Form. Marokko brennt darauf, auf der größten aller Fußballbühnen die nächste Überraschung zu landen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Marokko

Brasilien:Alisson, Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinícius Jr., Thiago

Marokko:Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Amrabat, El Aynaoui, Díaz, Ounahi, Ezzalzouli, El Kaabi

Brasilien will Marokkos neues System knacken

In der aktuellen Weltrangliste trennen diese beiden Teams gerade einmal zwei Plätze – die Brasilianer belegen derzeit Rang sechs. Schon das allein zeigt, dass uns hier ein echter Abnutzungskampf und keine einseitige Angelegenheit erwartet. Marokko wird den "Samba-Königen" das Leben definitiv schwermerisch machen. Dass bei den Nordafrikanern jedoch ein neuer Mann auf der Trainerbank sitzt, könnte zum Nachteil werden.

Ancelotti ist bekannt dafür, die vertikalen Räume in der Offensive extrem clever zu nutzen, um seine schnellen Spieler tief zu schicken. Während Regragui vor vier Jahren noch auf einen extrem tiefen Abwehrblock setzte, bleibt abzuwarten, ob Ouahbi denselben defensiven Ansatz wählt. Der neue marokkanische Coach bevorzugt eigentlich einen offensiveren Stil, was seiner Mannschaft defensiv anfällig machen könnte.

Die drei Siege in Folge haben dem Selbstbewusstsein der Brasilianer vor der Reise ins MetLife Stadium spürbar gutgetan. Auf der anderen Seite ist die afrikanische Nation seit sage und schreibe 29 Länderspielen ungeschlagen – die letzte Pleite datiert aus dem August letzten Jahres. Es ist jedoch fraglich, ob die Defensive stabil genug steht, um den permanenten Druck der brasilianischen Angriffsreihe über 90 Minuten wegzustecken.

Interessanter Fakt am Rande: Das letzte direkte Duell im Jahr 2023 konnte Marokko in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 für sich entscheiden. Das letzte Pflichtspiel ging hingegen klar an die Seleção – ein souveräner 3:0-Erfolg bei der Weltmeisterschaft 1998. Ganz so deutlich wie vor 28 Jahren wird es dieses Mal aber mit Sicherheit nicht.

Brasilien vs Marokko Wette 1: 1x2: Sieg Brasilien zu einer Quote von 1.64 auf NEO.bet

Hochkarätige Offensiv-Juwelen auf beiden Seiten

Der brasilianische Sturm gehört ohne Zweifel zum Besten, was dieses Turnier zu bieten hat. Ancelotti kann es sich sogar erlauben, absolute Weltklasse-Optionen von der Bank nachzulegen. Die Seleção erzielte in den letzten fünf Spielen stolze 13 Treffer – das macht einen Schnitt von 2,6 Toren pro Partie und unterstreicht die enorme Effizienz im letzten Drittel.

Sorgenfalten bereitet derzeit eher die Defensive, und das, obwohl Brasilien einige der besten Innenverteidiger der Welt in den eigenen Reihen hat. In jedem der letzten fünf Spiele mussten die Samba-Könige mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Insgesamt sieben Gegentore in diesem Zeitraum dürften den Marokkanern durchaus Mut machen.

Kurioserweise erzielten die Marokkaner in ihren letzten fünf Partien exakt dieselbe Anzahl an Toren. Das letzte Mal, dass sie ohne eigenen Treffer blieben, war im Halbfinale des Afrika-Cups gegen Nigeria im Januar dieses Jahres.

Da zudem in allen letzten fünf Spielen Brasiliens Tore auf beiden Seiten fielen und auch in drei der letzten fünf Partien Marokkos beide Teams trafen, liegt hier viel Value auf dem Platz. Wir erwarten am Sonntagmorgen auf jeden Fall jede Menge Action in beiden Strafräumen.

Brasilien vs Marokko Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.98 auf NEO.bet

Fokus auf den Mann der Stunde

In der Offensive gibt es auf beiden Seiten Akteure, die an diesem Sonntag den Unterschied ausmachen können. Bei Marokko sticht vor allem Brahim Díaz heraus, der zuletzt mit fünf Toren in sieben Spielen beim Afrika-Cup glänzte. Auch Ayoub El Kaabi ist brandgefährlich.

Wir erwarten jedoch, dass Brasilien dem Spiel von Beginn an seinen Stempel aufdrücken wird. Davon könnte vor allem Raphinha profitieren, dem Ancelotti auf dem Platz alle Freiheiten schenkt. Der Angreifer des FC Barcelona drehte in dieser Saison mit 13 Toren und drei Assists in 22 La-Liga-Einsätzen mächtig auf.

Auch in der WM-Qualifikation war auf ihn Verlass: Mit fünf Toren in 13 Spielen krönte er sich zum Top-Scorer der Seleção. In den beiden jüngsten Testspielen blieb er zwar ohne eigenen Treffer, steuerte beim letzten Auftritt gegen Ägypten aber immerhin einen Assist bei. Er ist aktuell in absoluter Topform – genau deshalb setzen wir darauf, dass er die marokkanische Defensive in New Jersey vor unlösbare Aufgaben stellt.

Brasilien vs Marokko Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Raphinha zu einer Quote von 2.90 auf NEO.bet

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