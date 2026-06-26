Brasilien vs Japan Wett Tipp: Seleção ringt zähe Samurai Blue nieder

Wir setzen auf die Seleção – der fünfmalige Weltmeister will sich in Texas gegen die defensivstarken Samurai Blue das Ticket für die nächste Runde sichern.

Die besten Wetten für Brasilien vs Japan

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 2:1 Japan

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Vinícius Jr., Neymar; Japan – Daichi Kamada

Der fünfmalige Champion Brasilien hat in den letzten beiden Partien rechtzeitig zur alten Form zurückgefunden und beim Sechs-Punkte-Lauf gegen Haiti und Schottland keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Das Team von Carlo Ancelotti sprüht zwar nicht ganz so vor Spielfreude wie die legendären Seleção-Mannschaften der Vergangenheit, liefert aber eiskalt ab. Da Neymar nun wieder mit von der Partie ist, dürften die Südamerikaner bei vielen Experten ganz oben auf dem Zettel stehen.

Japan wiederum präsentiert sich bei dieser Weltmeisterschaft bislang gewohnt stabil. Die Mannschaft geht seit September ungeschlagen in dieses Sechzehntelfinale. Zum Auftakt erkämpfte sich die Auswahl von Hajime Moriyasu ein 2:2-Unentschieden gegen die Niederlande. Auf einen ähnlich mutigen Auftritt hoffen die Asiaten nun auch gegen die Brasilianer. Die Samurai Blue wittern definitiv ihre Chance auf eine Sensation.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Japan

Brasilien:Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Paquetá, Vinícius Jr., Cunha

Japan:Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kamada, Ueda

Die Seleção marschiert weiter

Es steht außer Frage, dass Brasilien in dieser Partie der Favorit ist, doch Japan reist mit dem festen Vorsatz nach Houston, den Buchmachern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Seleção hat zwar die Historie auf ihrer Seite, wirkt aber verwundbarer als frühere Generationen. Dass die Samurai Blue wissen, wie man den Riesen knackt, haben sie mit ihrem Sieg im vergangenen Oktober bereits bewiesen.

In einem Pflichtspiel auf WM-Niveau setzen wir am Ende aber dennoch auf die Brasilianer. Ob Raphinha rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten, doch Carlo Ancelotti kann aus dem Vollen schöpfen und verfügt über enorme Tiefe im Kader. Auf der Gegenseite muss Hajime Moriyasu verletzungsbedingt eventuell auf Takefusa Kubo verzichten, und auch hinter dem Einsatz von Ko Itakura steht aktuell noch ein Fragezeichen.

Wir erwarten einen harten Fight zweier Teams, die sich schon im letzten Jahr beim spektakulären 3:2-Schlagabtausch absolut nichts geschenkt haben. Die Japaner werden Paroli bieten, am Ende dürfte sich die individuelle Qualität Brasiliens jedoch durchsetzen.

Brasilien vs Japan Wette 1: Sieg Brasilien zu einer Quote von 1,73 auf bet365

Offensivspektakel auf beiden Seiten

Auch wenn die Seleção in den letzten beiden Spielen die Null halten konnte, bringt Japan defensiv wie offensiv ganz anderes Kaliber mit als Haiti oder Schottland. Ancelottis Hintermannschaft stand in diesem Jahr selten absolut sattelfest. Marokko, Ägypten, Panama, Kroatien und Frankreich fanden allesamt die Lücke im brasilianischen Defensivverbund. Die Samurai Blue werden die Schwachstellen akribisch analysieren und ihre Räume bekommen.

Japan reiste zwar mit drei Zu-Null-Spielen in Folge im Gepäck zum Turnier, zeigte sich in diesem Sommer defensiv aber ebenfalls anfällig. Die Niederländer schenkten ihnen zwei Buden ein und auch Schweden traf gegen die Asiaten. Es besteht kein Zweifel daran, dass die brasilianische Offensivabteilung hier ihre Chancen kreieren wird.

Wir prognostizieren ein packendes Match im NRG Stadium, bei dem beide Seiten offensive Nadelstiche setzen werden. Auch wenn wir Brasilien vorn sehen, hat Japan über Monate hinweg bewiesen, welche Qualität in ihnen steckt. Beim direkten Duell im vergangenen Jahr trafen beide Teams – ein Szenario, das uns auch diesmal sehr wahrscheinlich erscheint.

Brasilien vs Japan Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Vini schlägt wieder zu

Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass Vinícius Jr. der absolute Schlüsselspieler im bisherigen WM-Verlauf Brasiliens ist. Vier Tore in drei Spielen sprechen eine klare Sprache, dazu legte er im zweiten Gruppenspiel noch einen Treffer auf. Der Angreifer ist zwar keineswegs die einzige Waffe im System von Ancelotti, aber zweifellos die gefährlichste.

Wir gehen fest davon aus, dass der Star von Real Madrid auch in Texas gegen die Japaner wirbeln wird. Die Königlichen haben für ihre Verhältnisse eine eher enttäuschende Saison hinter sich, doch Vini Jr. glänzte dennoch mit überragenden 36 Scorerpunkten in 53 Partien. Moriyasu wird sich der enormen Dynamik des Flügelstürmers bewusst sein.

Der 25-Jährige wird auch von den Buchmachern als Top-Anwärter auf einen Treffer gehandelt – und wir schließen uns dieser Einschätzung an. Nach fünf Toren in bisher sieben WM-Einsätzen brennt er darauf, sein Torkonto weiter in die Höhe zu schrauben.

Brasilien vs Japan Wette 3:Vinícius Jr. trifft zu irgendeinem Zeitpunkt zu einer Quote von 2,62 auf bet365

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