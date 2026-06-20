Argentinien vs Österreich Wett Tipp: Sorgt Österreich für die Riesensensation?

Unser Wett-Experte traut Österreich eine echte WM-Überraschung zu und erwartet, dass das ÖFB-Team das formstarke Argentinien am zweiten Spieltag der Gruppe J in Schach hält.

Die besten Wetten für Argentinien vs Österreich

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei Neo.bet

Lionel Messi trifft zu einer Quote von 1,94 bei Neo.bet

Österreich gewinnt oder Unentschieden (Doppelte Chance X2) zu einer Quote von 2,26 beiNeo.bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Argentinien 2:2 Österreich

Torschützen-Wett Tipp: Argentinien – Lionel Messi, Julián Álvarez; Österreich – Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer

Argentinien fegte Algerien im Auftaktspiel in Kansas City dank eines Hattricks von Lionel Messi bei seinem 200. Länderspiel mit 3:0 vom Platz. Der mittlerweile 38-Jährige stellte damit den ewigen WM-Torrekord von Miroslav Klose mit 16 Treffern ein.

Der amtierende Weltmeister präsentiert sich in bestechender Form und konnte 14 seiner letzten 16 Partien gewinnen. Ein zweiter Dreier würde das Ticket für die K.-o.-Runde so gut wie lösen.

Doch Österreich, der andere Sieger des 1. Spieltags in Gruppe J, ist alles andere als Laufkundschaft. Die erfahrene Truppe von Ralf Rangnick feierte nach 28 Jahren Abstinenz eine erfolgreiche Rückkehr auf die WM-Bühne und schlug Jordanien souverän mit 3:1. Das ÖFB-Team reitet aktuell auf einer Erfolgswelle von vier Siegen in Serie, nachdem zuletzt auch Südkorea und Ghana bezwungen wurden.

Das Duell in Texas ist das allererste offizielle Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Das letzte Match liegt bereits 36 Jahre zurück – ein Freundschaftsspiel, das einen Monat vor dem Start der WM 1990 in Italien 1:1 endete. Diego Maradonas Argentinier verloren in jenem Jahr bekanntlich das Finale mit 0:1 gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Österreich geht als klarer Außenseiter in die Partie. Dennoch ist das intensive Pressing-System von Rangnick genau darauf ausgelegt, den Favoriten aus dem Konzept zu bringen. Wenn es gelingt, Messi zu neutralisieren und über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen, könnten wir die nächste große WM-Überraschung erleben. Ein Unentschieden ist hier absolut im Bereich des Möglichen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Österreich

Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernández, González, Messi, Álvarez

Österreich:Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Chukwuemeka, Seiwald, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

Torjagd in Arlington

Die Form der Albiceleste ist beeindruckend: Acht Siege in Folge stehen zu Buche, siebenmal spielten sie dabei zu Null. In drei ihrer letzten vier Partien erzielten sie mindestens drei Treffer, und bei vier der vergangenen fünf Begegnungen fiel die Marke von Über 2,5 Toren.

Lionel Scaloni kann auf eine der besten Offensivreihen des Weltfußballs zurückgreifen. Neben Messi stehen Akteure wie Lautaro Martinez, Nico Paz und Julian Alvarez für absolute Torgefahr. Es wäre eine handfeste Überraschung, wenn die Südamerikaner in diesem Match ohne eigenen Treffer bleiben würden.

Aber auch Österreich zeigte sich im letzten Drittel extrem eiskalt. In zwei der letzten vier Spiele trafen sie mindestens dreimal – das waren in diesem Zeitraum allerdings auch die einzigen beiden Partien, in denen Über 2,5 Tore fielen.

Keine der beiden Mannschaften wird sich hier hinten hineinstellen. Während Argentinien das Spiel machen und den Ballbesitz dominieren dürfte, wird Österreich über schnelles Umschaltspiel und Standardsituationen seine Chancen suchen. Ein Tipp auf Über 2,5 Tore bietet hier einen klaren Value.

Argentinien vs Österreich Wette 1: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei Neo.bet

König Leo schielt auf den Thron

Messi krönte sein 200. Länderspiel stilecht mit einem Hattrick gegen Algerien – und das auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt im Jahr 2006 gegen Serbien und Montenegro.

Das erste Tor von "La Pulga" war ein absoluter Prachttreffer in den rechten oberen Winkel. Später hatte er Glück, als er nach einem harten Einsteigen gegen die Wade von Aïssa Mandi um einen Platzverweis herumkam. Diesen Vorteil nutzte er eiskalt aus, legte zwei weitere Buden nach und schnürte so seinen allerersten WM-Hattrick.

Damit zieht er mit Sturmlegende Miroslav Klose bei 16 WM-Treffern gleich. Nur noch ein einziges Tor, und er ist der alleinige Rekordhalter – zumindest vorerst, denn Kylian Mbappé lauert mit nur zwei Toren Rückstand. Bei seiner geschichtsträchtigen sechsten WM-Teilnahme treibt Messi die Mission Titelverteidigung der Argentinier unermüdlich voran.

Die Albiceleste peilt die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit dem legendären Brasilien der Jahre 1958 und 1962 an. Selbst mit 38 Jahren agiert Messi immer noch auf absolutem Top-Niveau. Die österreichische Defensive muss einen Sahnetag erwischen, um ihn zu stoppen.

Argentinien vs Österreich Wette 2: Lionel Messi trifft zu einer Quote von 1,94 bei Neo.bet

Belohnt sich Österreich für seinen Kampfgeist?

Seit dem Abstieg in die Nations League B im März 2025 zeigt Österreich ein völlig neues Gesicht. Die einzige Pleite in den seither absolvierten 12 Partien war ein knappes 0:1 gegen Rumänien in der WM-Qualifikation. Die restlichen 10 Spiele wurden allesamt gewonnen.

Die Rangnick-Elf behielt in zwei der letzten vier Spiele eine weiße Weste und bezwang Jordanien im Auftaktmatch souverän mit 3:1. Obwohl Jordanien gelegentlich gefährlich wurde, setzten sich am Ende die höhere Laufbereitschaft und die enorme Zweikampfstärke der Österreicher durch.

Argentinien gehört zweifellos zu den konstantesten Teams im Weltfußball der letzten zwei Jahre. Genau wie Österreich kassierte das Starensemble seit Beginn des Jahres 2025 nur eine einzige Niederlage.

Gelingt es Österreich, Messi zu kontrollieren und die eigenen Umschaltmomente konsequent zu nutzen, liegt eine handfeste WM-Sensation in der Luft. Man darf erwarten, dass die Österreicher bis zur letzten Sekunde alles in die Waagschale werfen werden. Ein Tipp darauf, dass dem ÖFB-Team hier der große Clou gelingt, bringt den besten Value unserer drei Wetten.

Argentinien vs Österreich Wette 3: Österreich gewinnt oder Unentschieden (Doppelte Chance X2) zu einer Quote von 2,26 bei Neo.bet



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