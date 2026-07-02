Argentinien vs Kap Verde Wett Tipp: Messi beendet das Märchen der Blue Sharks

Nachdem sie die Fußballwelt mit dem 2. Platz in ihrer Gruppe geschockt haben, wartet auf Kap Verde im Sechzehntelfinale nun die ultimative Belohnung: das Duell mit Lionel Messi und Co.

Die besten Wetten für Argentinien vs Kap Verde

Argentinien -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.50 bei Tipico

Lionel Messi erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 3.45 bei Tipico

1. Halbzeit (Argentinien erzielt 2+ Tore) zu einer Quote von 2.78 bei Tipico

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Argentinien 3-0 Kap Verde

Torschützen-Wett Tipp: Argentinien – Messi (2x), Martínez

Nur die wenigsten hätten wohl damit gerechnet, dass Kap Verde die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 erreicht. Nun wartet in der Runde der letzten 32 eine der undankbarsten Aufgaben überhaupt: Lionel Messis Argentinien.

Die "Albiceleste" dominierte ihre Vorrundengruppe nach Belieben. Sie holten die optimale Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen, schossen dabei acht Tore und kassierten lediglich ein einziges Gegentor. Messi war der absolute Fixpunkt der Offensive – er glänzte mit einem Hattrick gegen Algerien und legte drei weitere Treffer in den Partien gegen Jordanien und Österreich nach.

Dabei präsentierten sich die Argentinier als echte Schnellstarter. Gegen Jordanien führten sie bereits nach einer halben Stunde mit 2:0, und auch gegen Österreich sowie Algerien klingelte es jeweils im ersten Durchgang im gegnerischen Kasten.

Auf der anderen Seite steht die beeindruckende Statistik, dass Kap Verde bei dieser Endrunde noch ungeschlagen ist. Die Reise begann mit einem sensationellen torlosen Unentschieden gegen den Top-Favoriten Spanien, gefolgt von zwei hart umkämpften Remis gegen Uruguay und Saudi-Arabien.

Gegen Spanien – eine Nation von ähnlicher fußballerischer Qualität wie Argentinien – überließ Kap Verde dem Gegner über die gesamte Spielzeit das Feld. Am Ende stand ein Ballbesitzanteil von gerade einmal 24 % zu Buche. Dass am Ende die Null stand, hatten sie vor allem einer absoluten Glanztat ihres Routiniers im Tor zu verdanken: Der 40-jährige Vozinha hielt mit acht sensationellen Paraden den Kasten sauber und brachte die Spanier zur Verzweiflung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Kap Verde

Argentinien:E. Martínez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Romero, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez, L. Martínez

Kap Verde:Vozinha, Moreira, Stopira, Lopes, Costa, Monteiro, Rodrigues, Cabral, Duarte, Mendes, Livramento

Argentinien siegt mit mindestens drei Toren Vorsprung

Die argentinische Offensive sprüht bei diesem Turnier bisher nur so vor Spielfreude. Den Startschuss setzte Messis Hattrick beim 3:0-Erfolg über Algerien – immerhin die Nummer 29 der Weltrangliste.

Vergleicht man das mit Kap Verde, die aktuell auf Platz 64 geführt werden, wird schnell klar, warum wir hier von einem Sieg mit mindestens drei Toren Vorsprung ausgehen. Da Kap Verde gegen Spanien einen mageren xG-Wert (erwartete Tore) von gerade einmal 0,21 verbuchen konnte, ist es schwer vorstellbar, wie sie die argentinische Defensive ernsthaft in Bedrängnis bringen wollen.

Die Buchmacher beziffern die Wahrscheinlichkeit für einen argentinischen Handicap-Sieg (-2) auf rund 40 %. Wenn es der Albiceleste gelingt, das Abwehrbollwerk der Blue Sharks früh zu knacken, könnte die Partie ganz schnell zu einer sehr einseitigen Angelegenheit werden.

Argentinien vs Kap Verde Wette 1: Argentinien -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.50 bei Tipico

Value-Tipp: Messi nimmt die Abwehr von Kap Verde auseinander

Messi hat bereits eindrucksvoll bewiesen, dass er nach wie vor auf absolutem Top-Niveau agiert. Sechs Tore in drei Gruppenspielen bedeuten einen Schnitt von zwei Buden pro Partie bei dieser Endrunde. Seine Zeit bei Inter Miami scheint ihm dabei geholfen zu haben, sich perfekt an die Bedingungen in Nordamerika anzupassen.

Trotz des nominell deutlich schwächeren Gegners am Samstag schätzen die Wettmärkte die Wahrscheinlichkeit für einen Doppelpack von Messi auf gerade einmal 29,41 %.

Und das, obwohl er bei diesem Turnier bislang eine Erfolgsquote von 100 % in dieser Kategorie vorweisen kann! Für uns ist das der offensichtlichste Value-Tipp aus unserem Trio für Argentinien gegen Kap Verde. Messis tiefer Körperschwerpunkt und seine Wendigkeit machen ihn nach wie vor zum Albtraum für jede tief stehende Abwehrkette.

Argentinien vs Kap Verde Wette 2: Lionel Messi erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 3.45 bei Tipico

Zwei oder mehr Tore für die Argentinier in der 1. Halbzeit

Im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien fackelte Argentinien nicht lange und knipste bereits in den ersten 30 Minuten doppelt. Die Jordanier bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie Kap Verde und scheiterten kläglich beim Versuch, die argentinische Offensivpower einzudämmen.

Sollte Argentinien in den ersten 10 bis 15 Minuten in Führung gehen, ist der Matchplan von Kap Verde hinfällig. Ein zweiter Treffer noch vor dem Pausenpfiff wäre die logische Konsequenz. Die Wettquote impliziert eine Wahrscheinlichkeit von nur 36,36 % für zwei oder mehr Tore Argentiniens in Durchgang eins. Angesichts eines Dreiersturms bestehend aus Lautaro Martínez, Julián Álvarez und Messi dürfte die Qualität im Angriff einfach zu gewaltig für die Blue Sharks sein.

Argentinien vs Kap Verde Wette 3:1. Halbzeit (Argentinien erzielt 2+ Tore) zu einer Quote von 2.78 bei Tipico

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