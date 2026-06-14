Argentinien vs Algerien Wett Tipp: Titelverteidiger peilt Auftaktsieg an

Argentinien schickt sich an, die erste Nation seit Brasilien im Jahr 1962 zu werden, die ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt. Wird Algerien diesen Traum in Kansas City direkt ins Wanken bringen?

Die besten Wetten für Argentinien vs Algerien

Argentinien gewinnt zu Null – Quote 2.02 bei Betano

Unter 2,5 Tore – Quote 1.87 bei Betano

Lautaro Martínez trifft jederzeit – Quote 2.37 bei Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Argentinien 2:0 Algerien

Torschützen-Wett Tipp: Argentinien: Martínez, Álvarez

Der Weltmeister von 2022 startet seine Mission in der Gruppe J im Arrowhead Stadium von Kansas City, wo es direkt gegen die algerische Auswahl geht.

Bislang ist es nur Italien (1938) und Brasilien (1962) gelungen, den WM-Pokal direkt noch einmal zu verteidigen. Das unterstreicht, vor was für einer Mammutaufgabe die Albiceleste diesen Sommer in Nordamerika steht. Die Formkurve stimmt jedenfalls: Die Argentinier reisen mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen an, in denen sie knackige 15 Tore erzielten und nur ein einziges Gegentor schluckten.

Die jüngsten Härtetests endeten in komfortablen Siegen gegen Honduras und Island. Altmeister Lionel Messi wird gegen Algerien sein sage und schreibe 27. Spiel bei einer WM-Endrunde bestreiten. Seine Einsatzzeiten wurden zuletzt wegen einer leichten Oberschenkelblessur vorsichtshalber ein wenig dosiert.

Die „Wüstenfüchse“ aus Algerien sind allerdings alles andere als Laufkundschaft. Das Team hat nur drei seiner letzten 28 Spiele in allen Wettbewerben verloren. Sie marschierten als Gruppensieger durch die Qualifikation (2,4 Tore pro Spiel) und schlugen in der Vorbereitung sogar die Niederlande in einem Testspiel.

Allerdings wissen die Algerier ganz genau, dass mit Jordanien und Australien noch machbare Aufgaben in der Gruppe warten. Sie werden in diesem Eröffnungsspiel kaum ins offene Messer laufen und extremes Risiko gehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Algerien

Argentinien: E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Lautaro, Álvarez

Algerien: Zidane, Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura

Titelverteidiger hält die Füchse auf Distanz

Mit Weltmeister-Keeper Emi Martínez im Kasten sowie Cristian Romero und Lisandro Martínez als Fels in der Brandung steht die argentinische Defensive wie eine Eins. Wer in den letzten fünf Spielen nur ein einziges Gegentor zulässt, wird auch von den Algeriern nur schwer zu knacken sein.

Die Offensivstatistiken Algeriens lesen sich auf dem Papier zwar beeindruckend, allerdings wurden die 67 Tore in 28 Partien unter Vladimir Petković größtenteils gegen weitaus schwächere afrikanische Teams erzielt. Als man beim Afrika-Cup auf echte Elite traf, setzte es prompt eine 0:2-Pleite gegen Nigeria.

Zudem ist Mittelfeld-Dreh- und Angelpunkt Riyad Mahrez mittlerweile 35 Jahre alt und geht selten über die vollen 90 Minuten. Da auch das Umschaltspiel der Algerier nicht mehr ganz so explosiv ist wie in vergangenen Tagen, setzen wir hier guten Gewissens auf einen argentinischen Sieg ohne Gegentor – und das zu einer richtig attraktiven Quote.

Argentinien vs Algerien Wette 1: Argentinien gewinnt zu Null – Quote 2.02 bei Betano

Geduldspiel in Kansas City

Die statistischen Modelle spucken für diese Partie eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 % aus, dass am Ende maximal zwei Tore fallen. Die jüngsten Auftritte Argentiniens untermauern diese These: Abgesehen vom Kantersieg gegen Sambia fielen in den verbleibenden vier Partien insgesamt gerade einmal mickrige sechs Tore.

Auch Algeriens Formkurve schlägt in eine ähnliche Kerbe. Trotz der Torfestivals in der Qualifikation gegen kleinere afrikanische Nationen reichte es in den jüngsten Härtetests gegen Kaliber wie Uruguay und die Demokratische Republik Kongo jeweils nur zu einem mageren Treffer.

Vladimir Petković wird seine Mannschaft in Kansas City extrem tief und kompakt einstellen, um die Räume hinter der Kette dichtzumachen. Für Algerien wäre eine knappe Niederlage kein Weltuntergang, um Kräfte für die entscheidenden Gruppenspiele zu schonen.

Argentinien vs Algerien Wette 2: Unter 2,5 Tore – Quote 1.87 bei Betano

Value-Tipp: Lautaro Martínez knipst

Während die Medien natürlich fast ausschließlich auf Messi schauen, hat Argentinien mit Lautaro Martínez eine weitere absolute Tormaschine im Köcher. Mit 17 Buden in 30 Spielen ballerte er Inter Mailand jüngst zur Meisterschaft in der Serie A. Auch im Nationaltrikot liest sich seine Quote mit 37 Toren in 76 Einsätzen herausragend – im Schnitt trifft er fast in jedem zweiten Spiel.

Seine unermüdlichen Läufe in die Schnittstellen machen ihn zum perfekten Albtraum für eine algerische Abwehr, die mit physisch robusten Stürmern so ihre Probleme hat.

Die implizierte Wahrscheinlichkeit für einen Treffer von Martínez liegt bei den Buchmachern aktuell bei nur 45,45 % – das ist spürbar weniger als seine tatsächliche Trefferquote im Nationalteam (48,68 %). Hier liegt also echter Value auf dem Rasen.

Argentinien vs Algerien Wette 3: Lautaro Martínez trifft jederzeit – Quote 2.37 bei Betano

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