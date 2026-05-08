West Ham United vs Arsenal Wett Tipp: Gunners nageln die Hammers fest

Unser Experten-Team geht davon aus, dass Arsenal im London Stadium nichts anbrennen lässt und gegen West Ham United einen souveränen Auswärtssieg einfährt.

Die besten Wetten für West Ham United vs Arsenal

Beide Teams treffen (BTTS), zu einer Quote von 1,75 auf bet365

Arsenal gewinnt & Über 2,5 Tore, zu einer Quote von 2,32 auf bet365

Viktor Gyökeres trifft oder gibt eine Torvorlage, zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: West Ham United 1-3 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: West Ham United – Callum Wilson; Arsenal – Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka

Arsenal reist quer durch London, um drei Spieltage vor Schluss den Druck auf Manchester City maximal hochzuhalten. Aktuell führen die Gunners mit fünf Punkten vor City, wobei die "Citizens" noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Nach dem dramatischen 3:3-Unentschieden von City gegen Everton hat Arsenal die Meisterschaft nun in der eigenen Hand.

Die Gäste kommen mit ordentlich Rückenwind: In der letzten Runde wurde Fulham souverän mit 3:0 abgefertigt. Noch wichtiger war jedoch der historische Einzug ins erste Champions-League-Finale seit 20 Jahren – nach einem knappen 1:0 gegen Atlético Madrid (Gesamtstand 2:1).

Ganz anders die Lage bei West Ham: Die Hammers kassierten zuletzt eine herbe 0:3-Klatsche gegen Brentford, was ihre kleine Serie von drei ungeschlagenen Spielen beendete. Das Team von Nuno Espírito Santo steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft gegen den Abstieg, während Burnley und die Wolves bereits als Absteiger feststehen.

Sollte Arsenal hier gewinnen und Tottenham gleichzeitig Leeds zu Hause schlagen, wäre West Ham vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Die Hammers waren in dieser Spielzeit eines der unbeständigsten Teams der Liga. Angesichts der spielerischen Klasse der Gunners ist ein Auswärtssieg das wahrscheinlichste Szenario.

Voraussichtliche Aufstellungen für West Ham United vs Arsenal

West Ham United:Hermansen, Walker-Peters, Disasi, Diouf, Mavropanos, Summerville, Fernandes, Bowen, Soucek, Pablo, Castellanos

Arsenal:Raya, Saliba, White, Gabriel, Hincapie, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Madueke, Trossard, Gyökeres

Keine Weiße Weste im London Stadium

Beim letzten Aufeinandertreffen feierte Arsenal mit einem 2:0 gegen West Ham den insgesamt 135. Sieg in einem Londoner Stadtderby im Oberhaus. Dennoch darf man die Hammers zu Hause nicht unterschätzen: Sie halten eine der beeindruckendsten Serien an ungeschlagenen Heimspielen in England, auch wenn sie im FA-Cup-Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Leeds ausschieden.

In der regulären Spielzeit sind die Gastgeber seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Das letzte Mal, dass sie zu Hause ohne eigenen Treffer blieben, war bei der 0:1-Niederlage gegen Fulham im vergangenen Jahr. Mitte März trotzten sie Manchester City im London Stadium ein 1:1 ab.

Arsenal wiederum hat in jedem der letzten 13 Premier-League-Spiele getroffen. Mehr noch: In den letzten 12 Auswärtsspielen wettbewerbsübergreifend haben sie immer mindestens ein Tor erzielt.

Die Gunners erzielen vielleicht nicht immer Kantersiege, aber sie finden verlässlich den Weg ins Netz. Da es für beide Seiten um alles geht, rechnen wir damit, dass beide Torhüter hinter sich greifen müssen.

West Ham United vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS), zu einer Quote von 1,75 auf bet365

Gunners schießen sich zum Sieg

Für ein Team im Tabellenkeller ist die Heimbilanz von West Ham bemerkenswert. Seit sechs Ligaspielen sind sie im London Stadium ungeschlagen und erzielten in den letzten zwei Partien jeweils mindestens zwei Tore. Zudem fielen in ihren letzten drei Pflichtspielen immer über 2,5 Tore.

Arsenal kommt jedoch mit einer klaren Mission, um City nicht entkommen zu lassen. Die Gunners haben keines ihrer letzten sechs Gastspiele bei West Ham verloren. Auffällig dabei: In jedem der letzten sieben direkten Duelle in diesem Stadion fielen mehr als 2,5 Tore.

Der Einzug ins Champions-League-Finale gegen Atlético hat das Selbstvertrauen weiter gestärkt. Arsenal ist nun seit vier Spielen ungeschlagen.

Bei nur noch drei verbleibenden Partien benötigt das Team jeden Punkt für den ersten Titel seit 22 Jahren. Da West Ham defensiv anfällig ist, erwarten wir einen Sieg der Gunners in einer torreichen Begegnung.

West Ham United vs Arsenal Wette 2: Arsenal gewinnt & Über 2,5 Tore, zu einer Quote von 2,32 auf bet365

Viktor führt Arsenal zum Erfolg

Viktor Gyökeres lieferte gegen Fulham eine Gala-Vorstellung ab und war an allen drei Toren der ersten Halbzeit direkt beteiligt. Zuerst staubte er nach Vorarbeit von Bukayo Saka ab, dann bediente er Saka revanchierend für dessen Treffer, bevor er die erste Hälfte mit einem brillanten Kopfball in den Winkel krönte.

Auch im Hinspiel gegen Atlético brachte er Arsenal per Elfmeter in Führung. Der schwedische Nationalstürmer steht in seiner Debütsaison bei den Gunners bereits bei 21 Toren und drei Vorlagen in 51 Einsätzen. Mit allein 14 Toren in der Premier League hat er gute Chancen auf einen Podestplatz in der Torschützenliste hinter Erling Haaland und Igor Thiago.

Es verbleiben nur noch drei Spiele, und Gyökeres ist in der perfekten Form, um sein Konto weiter auszubauen – erst recht gegen eine Hammers-Defensive, die mit 61 Gegentoren in 35 Spielen die drittschlechteste Abwehr der Liga stellt.

West Ham United vs Arsenal Wette 3:Viktor Gyökeres trifft oder gibt eine Torvorlage, zu einer Quote von 1,90 auf bet365

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