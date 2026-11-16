Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Wales einen deutlich offensiveren Ansatz wählen und Portugal unter Druck setzen muss. Ein offener Schlagabtausch käme den Gästen jedoch eher entgegen.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Wales vs Portugal

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Portugal -1 (Handicap, 3-Wege) zu einer Quote von 2.15 bei Oddset

Torschütze – João Félix zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Wales 0:2 Portugal

Torschützen-Wett-Tipp: Portugal – Félix, Fernandes

Wales empfängt Portugal am Dienstag in Cardiff und braucht ein Wunder, um noch einen Platz in den Relegations-Play-offs zu erreichen. Die Mannschaft liegt drei Punkte hinter dem drittplatzierten Norwegen zurück, bei einer um fünf Tore schlechteren Tordifferenz.

Craig Bellamys Team verlor am Samstag in Oslo mit 1:3. Antonio Nusa, Andreas Schjelderup und Erling Haaland trafen für Norwegen. David Brooks verkürzte für die Waliser als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit. Wales steht mit drei Punkten am Tabellenende der Gruppe A4.

Portugal reist mit 12 Punkten an und hat das Viertelfinale bereits erreicht. Die Mannschaft verlor zuletzt mit 1:4 gegen Dänemark in Braga.

Jorge Jesus benötigt nur noch einen Punkt, um mit seinem Team die Gruppe anzuführen. Es ist zudem der erste Kader, der ausgewählt wurde, seit Cristiano Ronaldo seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hat.

Nuno Mendes fällt verletzungsbedingt aus, und auch Rúben Dias ist gesperrt, nachdem er genügend gelbe Karten für eine Sperre gesammelt hat. João Cancelo kehrt zurück, nachdem er seine eigene Sperre gegen Dänemark abgesessen hat.

Gustavo Varela erhält als bester Torschütze der Serie A seine erste Nominierung. Wales gewann vergangenen Monat in Cardiff mit 2:1 gegen Norwegen – der bislang einzige Sieg. Die Waliser spielen gerne vor eigenem Publikum, das Cardiff City Stadium ist für seine patriotische Atmosphäre bekannt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Wales vs Portugal

Wales : Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas

: Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas Portugal: D. Costa, Cancelo, Dalot, A. Silva, Veiga, Neto, Vitinha, Neves, Félix, Fernandes, Ramos

Unerfahrene walisische Offensive bleibt wohl erneut ohne Treffer

Wales hat eine schwierige Nations-League-Kampagne in den vergangenen Monaten erlebt. Craig Bellamys Team steht am Tabellenende seiner Gruppe und hat in fünf Spielen lediglich drei Tore erzielt. Beim Hinspiel in Portugal blieb die Mannschaft torlos.

Auch die zugrundeliegenden Zahlen bieten wenig Hoffnung. Wales weist mit 3,7 den zweitniedrigsten xG-Wert der League A auf, was zeigt, dass die Torflaute nicht allein an schlechter Chancenverwertung liegt. Das Team kommt im Schnitt auf nur 3,2 Schüsse aufs Tor pro Spiel und hat in fünf Partien gerade einmal acht große Torchancen herausgespielt.

Bellamy setzt im Angriff auf den jungen Lewis Koumas. Der Liverpool-Nachwuchsspieler kommt in seinen fünf Einsätzen im Schnitt nur auf eine Bewertung von 6,13.

Portugal blieb in vier der letzten fünf Spiele nicht ohne Gegentor, doch wir rechnen damit, dass die Mannschaft die Waliser zum zweiten Mal in Folge ohne eigenen Treffer lässt. Ein zu Null für Portugal kann mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 51,28 % angenommen werden. Das wirkt wie der Top-Value-Pick unserer drei Wales vs Portugal Wett-Tipps.

Wales vs Portugal Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Portugal mit Sieg um mindestens zwei Tore erwartet

Portugal hat nur eines seiner letzten neun Auswärtsspiele in allen Wettbewerben verloren. Im letzten Monat gewann die Mannschaft im Parken in Kopenhagen gegen Dänemark mit zwei Toren Unterschied. Die Dänen sind derzeit eine deutlich bessere und erfahrenere Mannschaft als Wales.

Da die Gastgeber wohl Spieler nach vorne schicken werden, um Tore zu erzielen, dürfte Portugal die entstehenden Räume ausnutzen können. Portugal erzielt in diesem Wettbewerb im Schnitt zwei Tore pro Spiel.

Bleibt Wales ohne eigenen Treffer, erscheint ein Auswärtssieg mit mindestens zwei Toren Differenz realistisch. Portugals xG-Wert ist mit 8,2 der sechstbeste der League A. Zudem kommt das Team im Schnitt auf die zweitmeisten Schüsse aufs Tor pro Spiel (6,8). Dieses Ergebnis kann mit einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 46,51 % angenommen werden.

Wales vs Portugal Wette 2: Portugal -1 (Asiatisches Handicap, 3-Wege) zu einer Quote von 2.00 bei Oddset

Félix soll Portugal zum Sieg schießen

João Félix ist mit drei Toren gemeinsam bester Torschütze Portugals in der Nations League 2026/27. Insgesamt steht er in seinen fünf Einsätzen in der League A bei vier Torbeteiligungen.

Félix zeigt in der Saudi Pro League herausragende Form. In seinen letzten vier Saudi-Pro-League-Einsätzen für Al Nassr kommt er auf neun Torbeteiligungen. In drei dieser Partien erhielt er zudem eine Bewertung von mindestens 9,0.

Mit zahlreichen Glanzmomenten in den vergangenen Wochen dürfte der 27-Jährige entschlossen sein, jede Lücke in der walisischen Abwehr zu nutzen. Félix’ Tore-pro-90-Minuten-Wert in der Nations League liegt im 77. Perzentil. Ein Treffer von ihm kann mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 48,78 % angenommen werden.

Wales vs Portugal Wette 3: Torschütze – João Félix zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

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