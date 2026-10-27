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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter Milan, die derzeit in Topform sind, am Mittwoch gewinnen werden.

Die besten Wetten für Venezia vs Inter Milan

Dreiweg-Handicap – Inter Milan Sieg mit -1 Handicap zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

Torschütze jederzeit – Marcus Thuram zu einer Quote von 1,84 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,21 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Venezia 0:2 Inter Milan

Venezia 0:2 Inter Milan Torschützen-Wett-Tipp: Inter Milan – Marcus Thuram, Pio Esposito

Venezia kämpft einen harten Kampf, um sich vom Tabellenende der Serie A zu lösen. Die Venezianer sind Tabellenletzter und haben von acht Ligaspielen erst eines gewonnen. Nach sechs Niederlagen in Serie seit Saisonbeginn trennte sich der Klub von Giovanni Stroppa, obwohl dieser den Aufstieg in die Serie A geschafft hatte.

Davide Nicola wurde vor allem wegen seiner langen Erfahrung im Abstiegskampf geholt. Er hat sechs verschiedenen Klubs innerhalb von acht Jahren geholfen, den Abstieg zu vermeiden, und Venezia hofft, dass er dasselbe Kunststück wiederholen kann. Nicola lieferte den ersten Saisonsieg gegen Napoli, doch auswärts bei Genoa reichte es zuletzt nicht.

Inter Milan ist hervorragend in die Serie-A-Saison gestartet, mit dem Ziel, den Scudetto zu verteidigen. Christian Chivu hat als Cheftrainer der Nerazzurri einen ausgezeichneten Start hingelegt und sie zum besten Saisonstart seit 2017/18 geführt. Zwar führen sie derzeit die Tabelle an, doch in der vergangenen Woche mussten sie zittern, um diese Position zu halten.

Inter lag zu Hause gegen Fiorentina mit 0:1 zurück, und es sah nach der ersten Liganiederlage der Saison aus. Zwei Tore in der Nachspielzeit, darunter eines per Elfmeter, sicherten Inter jedoch die drei Punkte. Da Lazio auf dem zweiten Platz steht und bereits am Dienstagabend spielte, bleibt Chivus Mannschaft bei diesem Auswärtsspiel kein Spielraum für Fehler.

Voraussichtliche Aufstellungen für Venezia vs Inter Milan

Venezia : Stankovic, Halhal, Moreno, Jesus, Hainut, Perez, Sohm, Basic, Haps, Yeboah, Adams

: Stankovic, Halhal, Moreno, Jesus, Hainut, Perez, Sohm, Basic, Haps, Yeboah, Adams Inter Milan: Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Di Marco, Esposito, Thuram

Venezias Kampf um die Wende

Die Heimfans hatten sicher auf eine echte Wende mit Nicola an der Seitenlinie gehofft, besonders nachdem er den ersten Ligasieg eingefahren hatte. Gegen den italienischen Meister wird es jedoch kein leichter Abend, selbst im eigenen Stadion. In dieser Saison hat Venezia bereits 75 % seiner Heimspiele in der Liga verloren.

Die Gastgeber haben acht ihrer letzten neun Spiele in allen Wettbewerben verloren. Es ist schwer vorstellbar, dass sie den Titelverteidiger schlagen, selbst wenn Venezia seine beste Saisonleistung abliefert. Inter hingegen hat zwei seiner drei Auswärtsspiele in der Serie A in dieser Saison gewonnen und nur gegen Roma remis gespielt.

Selbst mit einem Handicap zu seinen Gunsten dürfte sich Venezia schwertun, Inter in Schach zu halten. Die Nerazzurri haben jedes der letzten fünf direkten Duelle gewonnen, ihre letzte Niederlage gegen diesen Gegner liegt im Jahr 1999! Daher ist es naheliegend, dass die Gäste mit allen drei Punkten im Gepäck nach Mailand zurückkehren.

Venezia vs Inter Milan Wette 1: Dreiweg-Handicap – Inter Milan Sieg mit -1 Handicap zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

Der Mann in Form

Da Lautaro Martinez wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt und erst Mitte November zurückerwartet wird, muss die Last der Torgefahr anderweitig getragen werden. Chivu setzt in Abwesenheit seines Kapitäns auf das Duo Pio Esposito und Marcus Thuram. Letzterer ist in dieser Saison zum besten Torschützen des Klubs in der Serie A aufgestiegen.

Thuram hat bislang fünf Ligatore erzielt, was 22 % der Gesamttore von Inter in dieser Saison ausmacht. Am Wochenende erzielte er in der 91. Minute den Ausgleich und leitete damit die Wende seiner Mannschaft ein. Der Franzose hat nun in jedem zweiten seiner letzten fünf Einsätze in allen Wettbewerben getroffen.

Fünf Tore und zwei Vorlagen in sieben Ligaspielen sind eine solide Bilanz, und er dürfte für Nicolas Mannschaft zweifellos ein Sorgenkind sein. Thuram erzielte beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams, im Coppa Italia im Dezember vergangenen Jahres, einen Doppelpack. Wir erwarten daher, dass der Angreifer am Mittwochabend trifft.

Venezia vs Inter Milan Wette 2: Torschütze jederzeit – Marcus Thuram zu einer Quote von 1,84 bei Interwetten

Venezia tut sich schwer vor dem gegnerischen Tor

Das Hauptproblem, das Nicola lösen muss, ist die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft im Angriffsdrittel. Venezia weist nach acht Spielen einen xG-Wert von 12,84 auf, was Platz acht in der Liga bedeutet. Erzielt haben sie jedoch nur sechs Tore, weniger als jedes andere Team außer Parma mit fünf.

Obwohl sie angesichts ihres hohen xG-Werts gute Chancen kreiert haben, hat sie ihr Abschluss beziehungsweise der letzte Pass im gegnerischen Strafraum im Stich gelassen. Inter ist mit 23 Toren in acht Spielen die treffsicherste Mannschaft der Serie A, und ihre Auswärtsabwehr ist nur hinter Lazio die zweitbeste der Liga. Das jüngste Zu-Null-Spiel der Gäste gelang gegen einen weiteren Abstiegskandidaten – Parma.

Da in drei der letzten vier Spiele Venezias nur ein Team traf und sie in zwei weiteren ohne eigenes Tor blieben, könnte sich am Mittwoch ein ähnliches Bild zeigen. In drei der vergangenen fünf direkten Duelle traf ebenfalls nur eine Mannschaft. Das dürfte auch am Mittwochabend ziemlich wahrscheinlich sein.

Venezia vs Inter Milan Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,21 bei Interwetten

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