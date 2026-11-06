Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid dem Abstiegskampf von Valencia weiteres Leid zufügt.

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Die besten Wetten für Valencia vs Real Madrid

Dreiweg-Handicap – Real Madrid gewinnt mit einem -1-Handicap zu einer Quote von 1.72 bei Oddset

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 3.25 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Valencia 0:2 Real Madrid

Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappe, Jude Bellingham

Die Fans von Valencia dürften zunehmend besorgt sein, denn ihr Team geht mitten in der Abstiegszone in den 11. Spieltag der La Liga. Los Che haben weiterhin jede Hoffnung, den Abstieg am Ende der Saison noch zu vermeiden, doch eine Serie schwacher Ergebnisse könnte ihnen zusetzen. Das vergangene Wochenende war positiv für die Fledermäuse, da sie mit einem 1:0-Sieg aus Elche zurückkehrten, der sie auf neun Punkte brachte.

Das war der erste Sieg von Cheftrainer Javier Aguirre als Valencia-Trainer. Er übernahm im September von Oscar Sanchez und, faktisch, von Carlos Corberan. Valencia liegt nun nur noch zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt, was den Druck in dieser Partie logischerweise erhöht. Ironischerweise haben die Gastgeber in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel in der Liga gewonnen.

Real Madrids einzige Schwäche in dieser Saison war das Auswärtsspiel, doch an diesem Wochenende hoffen sie, dies zu überwinden. Los Blancos waren unter der Woche in der Champions League im Einsatz, was sie nach Griechenland führte. Diesen Test bestanden sie recht leicht, doch ein weiterer Auswärtstermin wird ihre Erholung erneut auf die Probe stellen.

Nach dem jüngsten Sieg im Clasico hat Real den Rückstand auf Barcelona auf drei Punkte verkürzt. Damit liegt die Truppe von Jose Mourinho nach dem Sieg über Racing Santander am vergangenen Wochenende auf Platz drei der Tabelle. Sie liegen einen Punkt hinter Atletico Madrid und brauchen daher einen Sieg, um den Druck auf die beiden Teams über ihnen aufrechtzuerhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Valencia vs Real Madrid

Valencia : Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Maffeo, Rodriguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma

: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Maffeo, Rodriguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, Silva, Tchouameni, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe

Real Madrid will nach dem Clasico-Sieg nachlegen

Obwohl Valencia vergangene Woche den ersten Sieg unter Aguirre einfuhr, ist das Duell mit Real Madrid eine ganz andere Herausforderung. Die Fledermäuse sind in dieser Saison in der La Liga zu Hause sieglos geblieben und haben vier ihrer sechs Heimspiele verloren. Seit Beginn der Liga-Saison haben Los Che nur zwei von elf Spielen gewonnen und sechs in dieser Serie verloren.

Real dagegen ist nach dem Clasico-Sieg im Camp Nou weiterhin in bestechender Form, was sich auch im packenden 3:2-Sieg bei AEK Athen am Mittwoch zeigte. Los Blancos befinden sich auf einer Serie von sieben Siegen in Folge und zeigen keine Anzeichen einer Verlangsamung. Zwar haben sie zwei ihrer sechs Auswärtsfahrten in der La Liga verloren, doch die vier Siege deuten darauf hin, dass sie auch hier über die Runden kommen können.

Real gelang in der vergangenen Saison das Double gegen Valencia, Teil einer Serie, in der sie vier der letzten sechs direkten Duelle gewannen. Zudem fielen bei den letzten vier Auswärtsspielen der Gäste jeweils mehr als zwei Tore. Daher könnte Real dieses Spiel mit Handicap gewinnen.

Valencia vs Real Madrid Wette 1: Dreiweg-Handicap – Real Madrid gewinnt mit einem -1-Handicap zu einer Quote von 1.72 bei Oddset

Die Offensive von Real Madrid trifft auf die Heimschwäche von Valencia

Mourinhos Mannschaft gehört erwartungsgemäß zu den besten Offensivteams der La Liga und hat in 11 Spielen 28 Tore erzielt. Sie erzielen im Schnitt 2,55 Tore pro Spiel und kassierten insgesamt 10 Gegentore bei einem Schnitt von 0,91 Gegentoren pro Spiel. Nach dem Zu-Null-Spiel am vergangenen Wochenende hofft Los Blancos, auch hier ohne Gegentor zu bleiben.

Die Gastgeber hatten schlicht Probleme mit der Form zu Hause. Aguirres Mannschaft hat in ihren sechs Heimspielen im Estadio de Mestalla nur drei Tore erzielt, was einem Schnitt von 0,5 Toren pro Spiel entspricht. Die Fledermäuse blieben in 67 % ihrer Heimspiele in der La Liga ohne eigenes Tor.

Die Fledermäuse trafen in keinem der beiden Duelle mit Real in der vergangenen Saison. In nur 33 % der Heimspiele von Valencia an diesem Standort trafen in dieser Saison beide Teams. Daher lohnt es sich, am Samstag nur auf ein torschießendes Team zu setzen.

Valencia vs Real Madrid Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

Bellingham könnte der Mann für ein Tor sein

Kylian Mbappe dürfte sich wohl in die Torschützenliste eintragen. Diese Erwartung spiegelt sich jedoch bereits in seiner Quote wider, weshalb es sich kaum lohnt, auf den Franzosen zu setzen. Es lohnt sich, anderswo in der Aufstellung von Real Madrid nach einem Torschützen zu suchen.

Yan Diomande ist zuletzt zwar gut in Form und hat seine Gelegenheiten genutzt, doch wir entscheiden uns für einen anderen Torschützen. Jude Bellingham traf am vergangenen Wochenende gegen Racing Santander, was ihn sichtlich beflügelte. Der Engländer legte in der Mitte der Woche mit dem ersten Ausgleichstreffer gegen AEK Athen nach.

Er steckte für Klub und Nationalmannschaft in einer Durststrecke von sechs Spielen ohne Tor, doch nachdem er nun in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat, dürfte er in Form sein. Zudem traf Bellingham im Hinspiel der vergangenen Saison gegen Valencia. Daher lohnt es sich, an diesem Wochenende auf ein weiteres Tor von ihm zu setzen.

Valencia vs Real Madrid Wette 3: Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 3.25 bei Oddset

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