Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Barcelona sich bei Valencia durchsetzt und der Meister damit seinen vierten Erfolg in Folge in der La Liga feiert.

Die besten Wetten für Valencia vs Barcelona

Halbzeit/Endstand – Barcelona/Barcelona zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 1,87 bei Interwetten

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Valencia 0:3 Barcelona

: Valencia 0:3 Barcelona Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha, Yamal, Gordon

Carlos Corberáns Valencia hat aus den ersten drei Ligaspielen lediglich 1 Punkt geholt. Gegen Barca blieb die Defensive seit 2020 kein einziges Mal ohne Gegentor. Am Sonntagnachmittag empfängt Valencia den ungeschlagenen Tabellenführer im Mestalla zum 4. Spieltag der La Liga, und Corberáns Team wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

VCF hat aus den ersten drei Partien nur einen Punkt mitgenommen. Auf ein torloses Remis folgten Niederlagen gegen Real Betis und Deportivo La Coruña. Nur ein einziges Tor ist der Mannschaft bislang gelungen.

Umar Sadiq erzielte diesen Treffer, fällt nun aber wegen einer Oberschenkelverletzung bis November aus. Diego López und Sergi Cañós fehlen langfristig. Auch Pablo Maffeo und Guido Rodríguez stehen nicht zur Verfügung.

Barcelona dagegen hat alle drei Spiele gewonnen, dabei 12 Tore erzielt und nur zwei kassiert. Raphinha führt mit fünf Treffern die Torschützenliste der Liga an. Lamine Yamals Treffer gegen Rayo Vallecano war sein 50. für den Klub.

Hansi Flick muss weiterhin auf Frenkie de Jong verzichten, der wegen eines Meniskusproblems erst im kommenden Monat zurückerwartet wird. Roony Bardghji fällt nach einem Kreuzbandriss langfristig aus. Gavi hat allerdings wieder ins Training eingegriffen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Valencia vs Barcelona

Valencia : Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro

: Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Barca führt zur Pause und bringt die Partie nach Hause

Barcelona hat in allen drei bisherigen La-Liga-Spielen dieser Saison zur Halbzeit geführt. Gegen Athletic Club brachte Raphinha sein Team in der 37. Minute in Führung. Bei Elche lag Barcelona schon nach 14 Minuten vorn.

Valencia hat bislang nichts gezeigt, was dafür spräche, dass die Mannschaft dagegenhalten kann. Bei der jüngsten Niederlage in Deportivo La Coruña kassierte das Team bereits in der ersten Halbzeit zwei Gegentore. Carlos Corberáns Elf steht nach drei Spielen bei einem Punkt und einem Tor.

Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 55,6 % wirkt großzügig bemessen für eine Mannschaft, die durchschnittlich vier Tore pro Spiel erzielt. Mit diesem Markt lässt sich die potenzielle Rendite gegenüber einer reinen Wette auf den Barcelona-Sieg effektiv verdoppeln.

Valencia vs Barcelona Wette 1: Halbzeit/Endstand – Barcelona/Barcelona zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Raphinha soll seine Torserie fortsetzen

Raphinha steht bei fünf Toren aus drei La-Liga-Spielen. Niemand in der Liga hat mehr vorzuweisen. Bei Elche traf er doppelt, gegen Athletic Club erneut. Sein xG-Wert von 4,10 ist mit Abstand der höchste im Kader.

Die Kapitänsbinde scheint ihm sichtlich gutzutun. Flick ernannte den Brasilianer nach den Abgängen von Ter Stegen und Araújo zum ersten Kapitän. Zudem trat und verwandelte Raphinha den Elfmeter bei Elche, was ihm einen weiteren Weg zum Torerfolg eröffnet.

Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 53,5 % wird einem Stürmer in derart formstarker Verfassung kaum gerecht. Valencia hat bereits vier Gegentore kassiert und muss zudem auf mehrere Verteidiger verzichten.

Valencia vs Barcelona Wette 2: Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 1,87 bei Interwetten

Direkte Duelle im Mestalla sprechen für höchstens 3 Tore

Nur fünf der letzten 14 La-Liga-Duelle im Mestalla brachten vier oder mehr Tore hervor. Valencia dürfte sich tief in einer Fünferkette verschanzen und auf Zeit spielen. Die Mannschaft hat in dieser Saison erst einmal getroffen und hat keinen Grund, das Spiel offen zu gestalten.

Corberán startete mit einem torlosen Remis gegen Celta Vigo in die Saison. Das offensichtliche Risiko liegt in Barcelonas Bilanz von 12 Toren aus drei Spielen.

Zwei dieser Partien gingen über die Marke von 3,5 Toren hinaus. Barcelona blieb dabei in zwei der drei Spiele ohne Gegentor. Dennoch wirkt eine implizite Wahrscheinlichkeit von 54,1 % für diese Begegnung knapp bemessen. Sollte Barca zu Null spielen, wettet man damit im Grunde dagegen, dass die Katalanen vier oder mehr Tore erzielen.

Valencia vs Barcelona Wette 3: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

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