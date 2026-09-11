Unser Wett-Experte rechnet damit, dass angesichts der Historie zwischen Union Berlin und Schalke 04 ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis für diesen Union Berlin gegen Schalke 04 Wett-Tipp ist. Dieser Union Berlin gegen Schalke 04 Wett-Tipp basiert auf der Form beider Teams in den bisherigen Saisonspielen.

Die besten Wetten für Union Berlin vs Schalke 04

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,49 bei Interwetten

Torschütze – Edin Dzeko zu einer Quote von 2,55 bei Interwetten

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Union Berlin 1:1 Schalke 04

: Union Berlin 1:1 Schalke 04 Torschützen-Wett-Tipp: Union Berlin – Emmanuel Latte Lath; Schalke – Edin Dzeko

Die vergangene Saison verlief für Union Berlin turbulent, die Eisernen starteten die Spielzeit unter Steffen Baumgart. Er wurde jedoch im April dieses Jahres von seinen Aufgaben entbunden, sodass sich die Vereinsführung für Marie-Louise Eta als Nachfolgerin entschied. Ihre Amtszeit dauerte nur fünf Ligaspiele und brachte zwei Siege sowie zwei Niederlagen.

Im Sommer wechselte Mauro Lustrinelli vom Schweizer Erstligisten FC Thun nach Berlin. Einen perfekten Start hat er nicht hingelegt, denn die Eisernen warten nach zwei Spieltagen noch auf ihren ersten Bundesliga-Sieg. Positiv zu vermerken ist der Sieg im DFB-Pokal, der Lustrinelli wohl etwas mehr Zeit zur Eingewöhnung verschafft.

Schalke stieg als Meister der 2. Bundesliga unter der Leitung von Miron Muslic auf. Der Österreicher darf Schalke auch in der obersten deutschen Spielklasse weiter betreuen, und auch im DFB-Pokal führte er sein Team zum Sieg. Von der defensiven Stabilität seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende dürfte er ermutigt sein.

Die Knappen hielten den amtierenden Meister Bayern München bei nur 17 % Ballbesitz torlos. Die fünf Paraden von Loris Karius in diesem Spiel trugen maßgeblich dazu bei, dass Schalke seinen ersten Punkt der Ligasaison holte. Die Gäste hoffen, nach dreijähriger Abstinenz in der Bundesliga darauf aufzubauen und ihren Rhythmus zu finden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Schalke 04

Union Berlin : Ronnow, Juranovic, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Kemlein, Aebischer, Burcu, Khedira, Ljubicic, Latte Lath

: Ronnow, Juranovic, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Kemlein, Aebischer, Burcu, Khedira, Ljubicic, Latte Lath Schalke 04: Karius, T. Becker, Katic, Kurucay, V. Becker, Elbimbe, El Faouzi, Tanaka, Aouchiche, Ljubicic, Sylla

Tore auf beiden Seiten erwartet

Beide Mannschaften haben in ihren ersten beiden Ligaspielen defensive Schwächen offenbart. Es grenzt an ein Wunder, dass Schalke gegen Bayern nicht traf, obwohl die Meister einen xG-Wert (erwartete Tore) von 1,94 aus 15 Schüssen aufwiesen. Die Gäste kassierten jedoch drei Gegentore am ersten Spieltag gegen Augsburg.

Union Berlin musste auswärts bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende vier Gegentore hinnehmen und teilt sich damit mit drei weiteren Teams die schlechteste Abwehrstatistik der Liga. Während sie im Schnitt 3,5 Gegentore pro 90 Minuten kassieren, haben sie in ihren beiden Ligaspielen bereits drei Tore selbst erzielt. In der vergangenen Saison trafen bei 12 der 17 Heimspiele der Gastgeber beide Teams (71 %), was gemeinsam mit Platz drei hinter Köln und Freiburg lag.

Bezieht man die Testspiele Berlins mit ein, trafen in acht der letzten neun Partien in allen Wettbewerben beide Teams. Zusätzlich trafen in fünf der letzten sieben direkten Duelle beide Mannschaften mindestens einmal. Entsprechend wird am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei dasselbe erwartet.

Union Berlin vs Schalke 04 Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,49 bei Interwetten

Der Routinier soll treffen

Interessanterweise wartet Schalke nach zwei Spielen noch auf sein erstes Bundesliga-Tor. Die Königsblauen werden unbedingt auf die Anzeigetafel wollen, und sie sind durchaus in der Lage, das zu schaffen. Schalke erzielte im DFB-Pokal-Spiel Ende August insgesamt fünf Tore.

Muslics Mannschaft traf innerhalb von neun Minuten dreimal, um sich nach einem nervenaufreibenden 2:2 in der regulären Spielzeit für die nächste Runde zu qualifizieren. Der Mann für die großen Momente war Edin Dzeko. Der Stürmer erzielte einen Doppelpack und legte zudem einen Treffer vor, obwohl er erst eingewechselt wurde und nur 56 Minuten spielte.

Als 40-Jähriger ist es leicht zu verstehen, warum Muslic zögert, Dzeko von Beginn an einzusetzen. Er dürfte wie schon gegen Bayern zunächst auf der Bank sitzen. Sollte Schalke jedoch ein Tor brauchen, könnte er der Spieler sein, auf den man zurückgreift. In der vergangenen Saison steuerte er sechs Tore und drei Vorlagen in elf Ligaspielen bei.

Union Berlin vs Schalke 04 Wette 2: Torschütze – Edin Dzeko zu einer Quote von 2,55 bei Interwetten

Ein weiteres Remis zeichnet sich ab

Beide Teams warten noch auf ihre ersten drei Punkte der Saison. Keine der beiden Mannschaften kommt in nennenswerter Form in dieses Spiel, was die Vorhersage des Ausgangs zusätzlich erschwert. Heimvorteil garantiert Berlin keinen Sieg, zumal die Eisernen von ihren 17 Bundesliga-Heimspielen in der vergangenen Saison fünf verloren und fünf gewonnen haben.

Da im vergangenen Jahr bei Heimspielen sieben Unentschieden das häufigste Ergebnis waren, könnte sich am Freitag ein ähnliches Muster wiederholen. Beide Teams haben in dieser Saison jeweils einmal verloren und einmal unentschieden gespielt, was ein spannendes Duell um die maximale Punktzahl verspricht. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Geschichte dieser Begegnung.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams an diesem Standort endete die Partie torlos. Dieses Remis war das vierte Unentschieden der vergangenen fünf direkten Duelle. Nur einmal gab es in dieser Serie einen Sieger, doch angesichts der aktuellen Form beider Teams könnte erneut kein Sieger feststehen.

Union Berlin vs Schalke 04 Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

+