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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Berlins starke Heimbilanz und die jüngste Krise beider Teams auf ein Remis hindeuten.

Die besten Wetten für Union Berlin vs Köln

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,50 bei Betano

Erste Mannschaft, die trifft – Union Berlin zu einer Quote von 1,94 bei Betano

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,45 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Union Berlin 1:1 Köln

Union Berlin 1:1 Köln Torschützen-Wett-Tipp: Union Berlin – Tim Skarke; Köln – Said El Mala

Union Berlin dürfte es kaum erwarten können, gegen Köln anzutreten, zumal nach der demütigenden 0:5-Niederlage unter der Woche. Die Hausherren schieden gegen denselben Gegner unzeremoniell aus dem DFB-Pokal aus. Nach dem stotternden Saisonstart hoffen die Eisernen, an diesem Wochenende die Wende einzuleiten.

Mauro Lustrinellis Mannschaft steht vor dem Spieltag auf Platz 16 der Bundesliga, doch ein überzeugender Sieg an diesem Wochenende könnte sie bis ins Mittelfeld katapultieren. Vorsichtig werden sie dennoch sein müssen, vor allem nachdem sie zuhause gegen den Aufsteiger Schalke verloren haben. Mit nur einem Sieg seit der Länderspielpause ist dies keineswegs eine einfache Aufgabe für die Berliner.

Die Gäste dürften nach ihrem klaren Erfolg über denselben Gegner unter der Woche naturgemäß bester Stimmung in die Stadion An der Alten Forsterei reisen. Auch wenn das Weiterkommen im DFB-Pokal erfreulich ist, wären sie gut beraten, sich davon nicht zu sehr mitreißen zu lassen. Köln hatte in der Bundesliga mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die Gastgeber.

Die Geißböcke haben nur einen Liga-Sieg mehr als Berlin, und die übrigen Resultate haben sie auf Platz 12 der Tabelle belassen. Ihre Position scheint sicher, doch tatsächlich liegt Köln nur zwei Punkte vor der Abstiegszone, in der sich auch die Gastgeber befinden. Eine Niederlage hier, kombiniert mit anderen Ergebnissen, könnte sie zum Ende des Wochenendes in eine prekäre Lage bringen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Köln

Union Berlin : Ronnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Schäfer, Khedira, Jeong, Aebischer, Burcu, Skarke

: Ronnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Schäfer, Khedira, Jeong, Aebischer, Burcu, Skarke Köln: Schwabe, Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa, Johanneson, Krauss, Maina, Moore, El Mala, Butler

Beide Teams treffen wahrscheinlich

Keine der beiden Mannschaften war besonders effizient im Angriff: Die Hausherren erzielten in ihren sieben Partien sechs Tore, während die Gäste im selben Zeitraum acht Treffer markierten. Köln hat den Berlinern beim letzten Aufeinandertreffen jedoch fünf Tore eingeschenkt, was zeigt, dass man weiß, wie man die Defensive der Gastgeber durchbricht.

Köln hat zudem in jedem seiner letzten drei Auswärtsspiele ein Gegentor kassiert. Das dürfte Lustrinellis Mannen in ihrem Vorhaben bestärken, ihr sechstes Heimtor der Saison zu erzielen. Zusätzlich trafen beide Teams in der Hälfte der Bundesliga-Heimspiele der Eisernen in Berlin.

Bei den Gästen trafen in 71 % ihrer Liga-Auswärtsspiele beide Teams. Dieses Ergebnis entspricht auch zwei der vergangenen vier direkten Duelle. Es lohnt sich daher, auf mindestens ein Tor auf beiden Seiten in dieser Partie zu setzen.

Union Berlin vs Köln Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,50 bei Betano

Berlin soll auf heimischem Boden zuerst treffen

Wir erwarten keine torreiche Partie, doch die Gastgeber haben den Heimvorteil auf ihrer Seite. Positiv für die Hausherren ist, dass sie in ihren Heimspielen gut darin waren, in Führung zu gehen. Sie erzielten in 50 % ihrer Partien im Stadion An der Alten Forsterei das erste Tor, während sie nur in 25 % der Spiele den ersten Gegentreffer kassierten.

Die Gäste waren in dieser Hinsicht deutlich schwächer. Köln hat in dieser Saison in vier seiner sieben Ligaspiele (57 %) das erste Tor der Partie zugelassen. Besonders auswärts tun sie sich schwer.

Rene Wagners Truppe hat in 100 % ihrer Auswärtsspiele in der Liga das erste Tor kassiert und noch nie selbst zuerst auf fremdem Platz getroffen. Die Heimmannschaft hat zudem in drei der letzten vier direkten Duelle als Erste getroffen. Entsprechend lohnt es sich, darauf zu setzen, dass die Gastgeber an diesem Wochenende auf heimischem Boden zuerst treffen.

Union Berlin vs Köln Wette 2: Erste Mannschaft, die trifft – Union Berlin zu einer Quote von 1,94 bei Betano

Vieles spricht für ein Unentschieden

Beide Mannschaften haben in dieser Saison schwierige Phasen durchlebt. Die Gastgeber sind seit drei Spielen in allen Wettbewerben ohne Sieg. In der Liga mussten sie sich in zwei aufeinanderfolgenden Partien mit einem Unentschieden begnügen.

Kölns letzte drei Ligaspiele brachten drei unterschiedliche Ergebnisse, was die Unbeständigkeit der Mannschaft in dieser Saison unterstreicht. Ihre Auswärtsform in der Bundesliga ist schwach, denn einen Sieg konnten sie in dieser Saison noch nicht verbuchen. Auch wenn sie unter der Woche im DFB-Pokal stark auftraten, lief es bei Union Berlin für sie bislang nicht gut.

Die Gastgeber haben bei den direkten Heimduellen die Oberhand. Berlin hat seit 2014, als man noch in der 2. Bundesliga aufeinandertraf, kein einziges Pflichtspiel-Heimduell gegen Köln verloren. Dennoch waren die Hausherren selbst nicht makellos, was Raum für ein Remis lässt. Auch das vorherige Duell an diesem Spielort endete 2:2.

Union Berlin vs Köln Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,45 bei Betano

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