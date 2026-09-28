Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis im Nations-League-Duell zwischen der Türkei und Italien sein könnte.

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Die besten Wetten für Türkei vs Italien

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,56 bei bet365

Erste Torschützen-Mannschaft – Italien zu einer Quote von 1,91 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,45 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Türkei 1:1 Italien

: Türkei 1:1 Italien Torschützen-Wett-Tipp: Türkei – Arda Güler; Italien – Pio Esposito

Türkeis erstes Spiel in der Nations League A verlief nicht nach Plan, denn Frankreich gewann zu Hause mit 1:0. Die Niederlage bedeutet, dass die Gastgeber am 2. Spieltag bereits unter Druck stehen, Punkte zu sammeln und zu verhindern, dass sich der Tabellenführer weiter absetzt. Die gute Nachricht für die Türkei: Die aktuellen Top zwei, Frankreich und Belgien, treffen zeitgleich aufeinander.

Vincenzo Montella sollte von dem, was er gegen Frankreich sah, nicht allzu entmutigt sein. Erst in der 54. Minute wurde seine Mannschaft überwunden, danach agierte sie relativ kompakt, sodass die Partie mit 1:0 endete. Der Italiener wird sich am Montagabend gegen sein Geburtsland durchaus Chancen ausrechnen, zumindest eine Niederlage zu vermeiden.

Er trifft dabei auf einen ehemaligen Teamkollegen, Roberto Mancini, der nach drei Jahren in Saudi-Arabien auf die Bank der Azzurri zurückkehrt. Nach der verpassten Qualifikation für eine weitere Weltmeisterschaft stand der italienische Fußball erneut an einem Scheideweg. Infolgedessen wurde Mancini für seine zweite Amtszeit zurückgeholt und ersetzte Gennaro Gattuso.

Mit einem vergleichsweise jüngeren Kader geriet Mancinis Rückkehr allerdings alles andere als traumhaft. Belgien siegte in Rom souverän mit 2:0 und brachte die Azzurri damit in eine ähnliche Lage wie die Gastgeber am Montag. Beide Nationen benötigen nun Punkte, um zu den beiden Teams über ihnen in der Gruppe A1 aufzuschließen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Türkei vs Italien

Türkei : Bayindir, Celik, Demiral, Bardakci, Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu, Güler, Akturkoglu, Yilmaz

: Bayindir, Celik, Demiral, Bardakci, Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu, Güler, Akturkoglu, Yilmaz Italien: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Beide Seiten können treffen

Die Türkei hat in den vergangenen fünf Partien fünf Tore erzielt, im Schnitt ein Treffer pro 90 Minuten. Dennoch tat sich die Mannschaft im Abschluss schwer. Die vergangenen vier Länderspiele vor eigenem Publikum brachten insgesamt 11 Tore, was darauf hindeutet, dass am Montagabend mehr drin sein könnte.

Gegen Frankreich blieb man zwar torlos, verzeichnete jedoch mit 1,21 einen höheren xG-Wert (erwartete Tore) als der Gegner mit 1,17. Die Crescent Stars kamen mit 12 Torschüssen auf denselben Wert wie Frankreich, lagen jedoch bei den Schüssen aufs Tor mit drei zu vier der Gäste zurück. Diese Zahlen zeigen, dass genügend Torchancen entstehen – gerade gegen ein Team vom Format Frankreichs.

Italien weist mit ebenfalls fünf Toren in den letzten fünf Partien dieselbe Bilanz auf. Die Azzurri trafen in drei der vergangenen vier Spiele genau einmal. In drei der letzten fünf direkten Duelle trafen beide Teams, während nur zwei der vergangenen acht Begegnungen ohne Tore auf beiden Seiten blieben.

Türkei vs Italien Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,56 bei bet365

Türkei droht erneut ein schwacher Start

Roberto Mancinis Mannschaften starten in der Regel stark, doch diese Intensität lässt in der zweiten Halbzeit oft nach. Dass man gegen Belgien nicht traf, dürfte den erfahrenen Trainer frustriert haben, der sich am Montag eine positive Reaktion seines Teams erhofft. Vor jener Partie hatte Italien in acht aufeinanderfolgenden Spielen den ersten Treffer erzielt.

Montellas Mannschaft muss am Montag einen erneut schwachen Start vermeiden, da die Gäste zuschlagen könnten, sollten die Gastgeber nicht voll konzentriert sein. Türkeis jüngste Geschichte unterscheidet sich deutlich von der Italiens. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass der Gegner sie früh im Spiel überraschen kann. Die Gastgeber kassierten in jedem ihrer letzten fünf Spiele in Folge den ersten Gegentreffer.

Das letzte kompetitive direkte Duell fand bei der Europameisterschaft 2020 statt. Italien erzielte in jener Partie den ersten Treffer auf dem Weg zu einem 3:0-Sieg und dem Titel. Entsprechend spricht einiges dafür, dass die Azzurri auch am Montagabend zuerst zuschlagen.

Türkei vs Italien Wette 2: Erste Torschützen-Mannschaft – Italien zu einer Quote von 1,91 bei bet365

Ein Remis könnte in Bursa das Ergebnis sein

Beide Trainer befinden sich derzeit in einer Phase des Umbruchs. Montella hatte deutlich mehr Zeit, seine Ideen umzusetzen, als Mancini. Italien wirkte gegen Belgien etwas orientierungslos, weshalb es eine Weile dauern könnte, bis die Mannschaft zu ihrer Form zurückfindet.

Die Türkei hofft unterdessen, eine weitere Heimniederlage zu vermeiden. Insgesamt weist man im eigenen Stadion eine positive Bilanz auf und hat neun der vergangenen 13 solcher Partien gewonnen. Die Niederlage gegen Frankreich in der vergangenen Woche war die erste der Türkei in der Nations League in den letzten 10 derartigen Partien.

Auch Italien verfügt gegen der Türkei über eine solide Bilanz. Die Mannschaft ist in den vergangenen 13 direkten Duellen ungeschlagen, mit neun Siegen und vier Unentschieden. Im vorherigen Nations-League-Zyklus gewann Italien alle drei Auswärtsspiele der Gruppenphase. Mancini dürfte darauf erpicht sein, diese Leistung zu wiederholen.

Zudem endeten drei der vergangenen fünf Duelle zwischen den beiden Nationen mit einem Unentschieden. Angesichts der aktuellen Lage beider Teams wäre ein weiteres Remis in Bursa am 2. Spieltag keine Überraschung.

Türkei vs Italien Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,45 bei bet365

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