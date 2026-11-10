Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Belgien sich im Türkei gegen Belgien Wett-Tipp knapp durchsetzen wird.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Türkei vs Belgien

Tor oder Vorlage – Kevin De Bruyne zu einer Quote von 1.64 bei bet365

1X2 – Belgien zu einer Quote von 1.87 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Türkei 0:1 Belgien

Torschützen-Wett-Tipp: Belgien – Kevin De Bruyne

Für die Türkei war es ein schwerer Einstieg in die Nations League A. Die Crescent-Stars haben alle vier Partien der Gruppe 1 verloren und stehen damit vor den letzten beiden Spieltagen am Tabellenende. Die Gastgeber haben noch eine Außenseiterchance, dem Abstieg zu entgehen, doch dafür bräuchte es mehr als ein Wunder.

Im türkischen Lager herrscht Unruhe nach dem Abgang von Cheftrainer Vincenzo Montella. Sergen Yalcin wurde mit Blick auf einen langfristigen Umbruch verpflichtet. Seine unmittelbare Aufgabe wird jedoch sein, der Türkei aus der misslichen Nations-League-Lage zu helfen. Immerhin hat die Türkei den Heimvorteil.

Belgien ist die stabilere der beiden Mannschaften, läuft aber dennoch Gefahr, die nächste Runde zu verpassen. Die Roten Teufel gehen als Dritte der Gruppe in den fünften Spieltag, was Relegationsspiele bedeuten würde. Da Italien zeitgleich gegen Frankreich antritt, hat Belgien die Chance, auf Platz zwei vorzurücken.

Ein Sieg in der Türkei wäre das bestmögliche Ergebnis für die Mannschaft von Mark van Bommel am Donnerstag. Die Gäste benötigen zudem Punktverluste von Italien, da sich beide Teams im letzten Gruppenspiel gegenüberstehen. Da die Azzurri mit einem Punkt Vorsprung in den fünften Spieltag gehen, muss Belgien bei seinem Auswärtsspiel in der Türkei alle drei Punkte holen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Türkei vs Belgien

Türkei : Cakir, Celik, Kabak, Demiral, Topcu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Kahveci, Simsir, Akgun

: Cakir, Celik, Kabak, Demiral, Topcu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Kahveci, Simsir, Akgun Belgien: Vandevoordt, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Doku, Lukaku

De Bruyne soll gegen die Türkei für ein Tor oder eine Vorlage sorgen

Kevin De Bruyne hat bei Napoli eine schwierige Serie-A-Saison hinter sich. Dennoch leistet er weiterhin einen wertvollen Beitrag für die Partenopei. Napoli hat sieben seiner ersten 15 Pflichtspiele der Saison verloren, sodass die Reise zur Nationalmannschaft eine willkommene Abwechslung sein dürfte.

Das letzte Mal trug De Bruyne das belgische Trikot im Hinspiel gegen die Türkei. Der Mittelfeldspieler erzielte einen Doppelpack und half seiner Mannschaft so zu einem 2:0-Sieg. Auf diesen Doppelpack folgte ein weiteres Tor für Napoli gegen Frosinone.

In seinen letzten drei Einsätzen blieb er ohne Tor oder Vorlage, war aber in den drei Partien davor jeweils an einem Treffer beteiligt. De Bruyne kommt in nur drei Nations-League-Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage. Drei Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen sprechen dafür, dass er auch am Donnerstag für ein Tor oder eine Vorlage sorgen kann.

Türkei vs Belgien Wette 1: Tor oder Vorlage – Kevin De Bruyne zu einer Quote von 1.64 bei bet365

Belgien soll die schwache Form der Türkei ausnutzen

Die Türkei steckt in einer schwierigen Phase. Ein neuer Trainer könnte für eine Wende sorgen, doch beurteilt wird die Mannschaft nach ihrer aktuellen Form. Die Gastgeber haben vier Nations-League-Partien in Folge verloren, was sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen und nur einen Sieg bedeutet.

Interessanterweise gelang dieser Sieg der Gastgeber bei der Weltmeisterschaft gegen die USA. Auch Belgien startete mit einem Sieg gegen denselben Gegner eine ungewöhnliche Serie und wechselt seither zwischen Siegen und Niederlagen ab. Seitdem setzt sich dieses Muster bei van Bommels Mannschaft fort.

Positiv für Belgien: Im jüngsten Spiel setzte es eine Niederlage, sodass nach diesem Muster nun wieder ein Sieg ansteht. Belgien hat zwei der letzten sechs direkten Duelle gewonnen und in dieser Serie nur eines verloren. Deshalb spricht einiges dafür, dass die Gäste hier einen Sieg einfahren.

Türkei vs Belgien Wette 2: 1X2 – Belgien zu einer Quote von 1.87 bei bet365

Türkei dürfte Belgiens Abwehr kaum Probleme bereiten

Die Türkei tut sich in ihrer ersten Nations-League-A-Kampagne nicht nur insgesamt schwer, sondern auch offensiv. Die Crescent-Stars haben in ihren vier Partien dieses Wettbewerbs nur zwei Tore erzielt und 11 Gegentore kassiert. Das bedeutet, dass sie in 50 % ihrer Nations-League-Spiele dieser Saison ohne eigenen Treffer blieben, darunter auch gegen Belgien.

In drei der letzten sechs Spiele der Türkei traf nur eine Mannschaft. Die Gastgeber wechseln zudem zwischen Spielen mit und ohne eigenes Tor ab. Zuletzt trafen sie, was nach diesem Muster auf eine weitere torlose Partie an eigener Front hindeutet.

Bevor Frankreich der belgischen Abwehr zuletzt vier Tore einschenkte, war Belgien defensiv äußerst stabil. Die Gäste kassierten in den drei Partien zuvor nur ein Gegentor, und in all diesen Spielen traf jeweils nur eine Mannschaft. In zwei der letzten vier direkten Duelle hielt Belgien gegen die Türkei die Null. Da den Gastgebern zudem Kenan Yildiz fehlt, könnte erneut ein torloser Abend für die Türkei anstehen.

Türkei vs Belgien Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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