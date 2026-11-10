Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Spanien sich trotz einiger Ausfälle erneut durchsetzt und dabei in beiden Halbzeiten trifft.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Tschechien vs Spanien

Über 1,5 Tore 1. Halbzeit zu einer Quote von 2.35 bei bet365

Tschechien +2 zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Spanien trifft in beiden Halbzeiten zu einer Quote von 1.70 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Tschechien 1:2 Spanien

Torschützen-Wett-Tipp: Tschechien – Sulc; Spanien – Yamal, Merino

Santi Denia hatte einen schwierigen Start als Trainer der Tschechen in der Nations League 2026/27. Seine Mannschaft hat vier Spiele in Folge verloren und dabei nur zwei Tore erzielt.

Die amtierenden Weltmeister aus Spanien treten am Donnerstagabend bei Tschechien an und wollen damit den ersten Platz in ihrer Nations-League-Gruppe 2026/27 festigen.

Tschechien hingegen hat alle vier bisherigen Gruppenspiele verloren. Die Mannschaft braucht dringend ein positives Ergebnis, um sich noch eine Chance auf den Relegations-Play-off gegen Kroatien zu bewahren.

Denia tut sich schwer damit, seine Spielidee bei den Tschechen zu verankern. Der gebürtige Albacete-Spanier führt sein Team nun ausgerechnet gegen seine Heimatnation. Die Rückkehr von Pavel Sulc nach überstandener Sperre dürfte Denias Hoffnungen auf ein positives Ergebnis stützen.

Dennoch wird es schwer. La Roja gewann das Hinspiel in Oviedo im vergangenen Monat souverän mit 3:1. Die Partie war nach Toren von Lamine Yamal und Rodri bereits nach 35 Minuten praktisch entschieden.

Diesmal muss Luis de la Fuente auf das verletzte Trio Rodri, Dani Olmo und Eric García verzichten. De la Fuente hat als Ersatz die bislang nicht berücksichtigten Alvaro Valles, Marc Roca und Jacobo Ramón nachnominiert.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tschechien vs Spanien

Tschechien : Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros

: Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros Spanien: Raya, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Merino, Nico Williams, Oyarzabal

Value auf einen schnellen Start

In zwei der ersten vier Gruppenspiele der Tschechen fielen jeweils zwei Tore vor der Pause. Bei Spanien war das in drei der vier bisherigen Gruppenpartien der Fall, mindestens zwei Treffer in der ersten Hälfte. Im verbleibenden Spiel, dem jüngsten 2:1-Auswärtssieg in Kroatien, fiel ein Tor vor dem Seitenwechsel.

Im Hinspiel in Oviedo führte Spanien zur Halbzeit bereits mit 2:0 gegen Tschechien. Spaniens Partien kommen im Schnitt auf 4,25 Tore pro Spiel, den höchsten Wert der Gruppe. Von den 16 Teams in Gruppe A haben nur die Türkei und Kroatien bislang mehr Gegentore kassiert als Tschechien.

Wir setzen auf zwei Tore vor der Pause am Donnerstagabend, bei einer moderaten implizierten Wahrscheinlichkeit von 45 %. Das zählt zu den besten Value-Wetten aus unseren Tschechien vs Spanien Wett-Tipps.

Tschechien vs Spanien Wette 1: Tore Gesamt 1. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Tschechen kämpfen um den Anschluss

Spanien hat beide Auswärtsspiele dieser Gruppe jeweils mit einem Tor Unterschied gewonnen: 3:2 gegen England und 2:1 in Kroatien. Zu Hause sieht die Bilanz völlig anders aus. Kroatien wurde mit 4:1 geschlagen, Tschechien in Oviedo mit 3:1.

Tschechien wiederum hielt Kroatien in Prag auf einen knappen Ein-Tor-Sieg. Wie bereits erwähnt, fehlt Luis de la Fuente zudem eine ganze Reihe wichtiger Spieler, darunter Kapitän Rodri.

Ein Zwei-Tore-Auswärtssieg würde diese Drei-Wege-Wette allerdings scheitern lassen. Tschechien ist keine torgefährliche Mannschaft und kommt in vier Partien dieser Gruppe auf lediglich zwei Treffer. Allerdings hat die Mannschaft seit September 2022 nur ein einziges Mal zu Hause mit zwei Toren Unterschied verloren. Wir setzen darauf, dass die Gastgeber die Partie auf ein Ein-Tor-Spiel begrenzen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 40 %.

Tschechien vs Spanien Wette 2: Tschechien +2 zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Gruppenführer sollen in beiden Halbzeiten treffen

Spanien muss sich hier vor Selbstzufriedenheit hüten. Nach Tschechien am Donnerstag steht bereits am Sonntag das Gruppenduell mit England um den ersten Platz an. Da kann der Fokus schnell auf die nächste Partie abwandern.

Doch so hat Luis de la Fuentes Mannschaft bislang nicht agiert. Diesen Weltrekord von 42 Spielen ohne Niederlage hat La Roja nicht durch Nachlässigkeit aufgestellt. Spanien blieb über die vollen 90 Minuten konzentriert, ließ den Ball und den Gegner laufen und wartete auf die besten Gelegenheiten zum Zuschlagen.

Das haben sie auch in dieser Nations-League-Kampagne mit ihrer konstanten Torausbeute gezeigt. La Roja hat in sieben der acht gespielten Halbzeiten in Gruppe 3 mindestens einmal getroffen.

Tschechien braucht ein Ergebnis und wird sich keine 90 Minuten lang zurückziehen. Die Mannschaft hat zudem in zwei ihrer vier Gruppenspiele in beiden Halbzeiten Gegentore kassiert, darunter auch im Hinspiel gegen Spanien. Wir erwarten, dass Spanien hier über die vollen 90 Minuten dominiert. Wir setzen darauf, dass die Mannschaft zu diesem attraktiven Kurs auf beiden Seiten der Halbzeitpause trifft.

Tschechien vs Spanien Wette 3: Spanien trifft in beiden Halbzeiten zu einer Quote von 1.70 bei bet365

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