Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Three Lions in Prag mit zwei oder mehr Toren gewinnen werden.

Die besten Wetten für Tschechien vs England

1X2 & Beide Teams treffen – England & Ja zu einer Quote von 3,10 bei Oddset

Handicap (3-Wege) – England -1 zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Tor oder Vorlage – Morgan Rogers zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Tschechien 1:3 England

: Tschechien 1:3 England Torschützen-Wett-Tipp: Tschechien – Hložek; England – Kane x2, Rogers

Tschechien empfängt England am Dienstag in der Fortuna Arena. Es ist die zweite Runde der Nations-League-Gruppe A3, nachdem beide Teams ihre Auftaktspiele am Wochenende verloren haben.

Tschechien unterlag Kroatien in Prag mit 1:2. Luka Modrić eröffnete den Torreigen in der 47. Minute mit einem satten Schuss. Adam Karabec glich sieben Minuten später aus.

Marco Pašalić köpfte dann in der 77. Minute nach einer Flanke von Ivan Perišić den Siegtreffer. Die Niederlage beendete eine 19 Spiele währende Serie ungeschlagen auf heimischem Boden. Sie verdarb zudem Santi Denias erstes Spiel als Trainer.

England verlor am Samstag im Wembley-Stadion mit 2:3 gegen Weltmeister Spanien. Anthony Gordon und Harry Kane brachten die Three Lions noch vor der Halbzeitpause mit 2:1 in Führung.

Defensive Nachlässigkeiten kosteten England allerdings teuer. Álex Baena und Mikel Oyarzabal drehten das Spiel. Kane vergab zudem einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Beim letzten Auswärtsspiel Englands in Prag setzte es im Oktober 2019 eine 1:2-Niederlage, als die Tschechen ein EM-2020-Qualifikationsspiel gewannen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tschechien vs England

Tschechien: Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Šulc, Karabec, Hložek

England: Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Saka, Rogers, Kane

Englands Frust könnte Tschechien zum Verhängnis werden

Für Englands Trainer Thomas Tuchel war es keine leichte Zeit. Nach der bitteren Enttäuschung der WM-Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien fuhren sie im Spiel um Platz drei einen klaren Sieg gegen Frankreich ein.

Anschließend empfingen sie den amtierenden Weltmeister Spanien zum Auftakt ihrer Nations-League-Saison 2026/27. Dieser Kontext ist wichtig, wenn man ihre jüngsten Leistungen unter die Lupe nimmt. Sie kassierten in diesen drei Spielen 9 Gegentore, weshalb ihre Defensive unter Tuchel weiterhin eine Baustelle bleibt.

James Trafford dürfte für den Ausflug in die Fortuna Arena erneut im Tor stehen. Spanien traf am Samstag bereits nach 2 Minuten gegen ihn. Tschechien traf zu Hause gegen Kroatien und wird sich Chancen ausrechnen, zumindest selbst zu treffen. Ein Sieg Englands ohne zu Null bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 32,26 % wirkt derzeit wie ein echter Value-Tipp.

Tschechien vs England Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – England & Ja zu einer Quote von 3.10 bei Oddset

England überzeugt auswärts fern von Wembley

Die Three Lions haben ihre jüngsten Auswärtsauftritte fern von Wembley genossen. Vor der WM 2026 hatten sie 6 ihrer letzten 7 Auswärtsspiele mit einer Differenz von mindestens 2 Toren gewonnen. Das ist eine beeindruckende Bilanz für ein Team, das unter Tuchel noch im Aufbau ist.

Tschechien taumelt nach dem Ende der stolzen Serie ungeschlagen zu Hause, die bis Juni 2022 zurückreicht. Kroatiens später Siegtreffer war ein bitterer Schlag für Santi Denia, der in seinem ersten Spiel als Trainer die 4 Jahre währende Serie enden sah.

Ein angeschlagenes Team könnte am Dienstag schnell auseinanderfallen, besonders gegen überlegene Gegner. England verfügt über den Sturm, um jede Unsicherheit zu bestrafen. Der auffälligste Value-Tipp unserer Tschechien vs England Wett-Tipps ist die Wette auf eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50 % für einen Sieg Englands mit 2 oder mehr Toren Differenz. Das wirkt angesichts ihrer Erfolgsquote von 85 % in den sieben Spielen vor der WM 2026 besonders attraktiv.

Tschechien vs England Wette 2: Handicap (3-Wege) – England -1 zu einer Quote von 2.00 bei Oddset

Der formstarke Rogers soll sich auszeichnen

Morgan Rogers dürfte in Tuchels Plänen für das Dienstagsspiel eine prominente Rolle spielen. Da Anthony Gordon 70 Minuten, Jude Bellingham die vollen 90 Minuten und Bukayo Saka über 80 Minuten spielten, wird die Rotation im Wochenmittel entscheidend sein.

Rogers ist bei Chelsea blendend gestartet und traf 3 Mal in 5 Einsätzen für die Blues. Zudem steuerte er 1 Vorlage bei, was einer Torbeteiligungsquote von 80 % in der laufenden EPL-Saison 2026/27 entspricht.

Auch die zugrunde liegenden Daten sind stark: 15 Schüsse und ein xG-Wert von 1,71. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % für ein Tor oder eine Vorlage wirkt das erstaunlich niedrig für einen Spieler in dieser Form.

Tschechien vs England Wette 3: Tor oder Vorlage – Morgan Rogers zu einer Quote von 2.00 bei Oddset

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