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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Tottenham in diesem Premier-League-Duell knapp durchsetzt und damit den ersten Saisonsieg einfährt.

Die besten Wetten für Tottenham Hotspur vs Coventry City

Torschütze – Dominic Solanke zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

1X2 & Beide Teams treffen – Tottenham & Ja zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Erste Mannschaft, die trifft – Coventry City zu einer Quote von 3,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Tottenham Hotspur 2:1 Coventry City

Tottenham Hotspur 2:1 Coventry City Torschützen-Wett-Tipp: Tottenham Hotspur – Dominic Solanke, Savio; Coventry City – Sidiki Cherif

Es ist schon erstaunlich, dass Tottenham nach sechs Spieltagen der neuen Premier-League-Saison noch immer sieglos ist. Nach den Ausgaben des Klubs im Sommer hatte jeder einen Kampf um die Top vier erwartet. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer, besonders nach dem 1:1-Remis gegen Manchester United am vergangenen Wochenende.

Dank der schwachen Phase von Fulham beendete Tottenham den Spieltag auf Platz 19 und nicht am Tabellenende. Roberto De Zerbis Mannschaft sucht vor den eigenen Fans noch immer nach dem ersten Liga-Heimsieg der Saison. Auf dem Papier ist das Duell mit dem Aufsteiger Coventry angesichts der aktuellen Lage wie geschaffen für die Spurs.

Coventry tat sich in den frühen Wochen der Premier League schwer, was angesichts des Klassenunterschieds zur Championship zu erwarten war. Überraschenderweise hat Frank Lampard inzwischen zwei Siege in Serie eingefahren. Diese Ergebnisse haben das Team etwas nach oben gespült, sodass es mit Platz 14 in den siebten Spieltag geht.

Da nur drei Punkte zwischen beiden Teams liegen, muss Coventry vorsichtig bleiben, denn eine Niederlage hier könnte den Klub in die Abstiegszone befördern. Die Gäste sollten mit Bedacht auftreten, denn ihr letzter Besuch in Nordlondon endete mit einer 3:0-Niederlage gegen den englischen Meister.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tottenham Hotspur vs Coventry City

Tottenham Hotspur : Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

: Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke Coventry City: Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke findet endlich seine Torgefahr

Die Offensive der Spurs sollte deutlich mehr zünden, als sie es bislang zeigen konnte. Die potenzielle Offensivreihe für diese Partie sollte eigentlich ausreichen, um jede Abwehr der Premier League zu knacken. Allerdings tun sich die Spurs in dieser Saison schwer mit dem Toreschießen und haben in sechs Spielen nur drei Treffer erzielt, was 0,5 Tore pro 90 Minuten entspricht.

Dominic Solanke hofft darauf, wieder an seine Bournemouth-Zeit anzuknüpfen, die Spurs überhaupt erst dazu bewegte, ihn zu verpflichten. In seiner letzten Liga-Saison für die Cherries erzielte er 19 Tore in 38 Einsätzen. Für die Spurs kommt er seit seinem Wechsel auf nur 13 Premier-League-Tore, wobei ihn Verletzungen immer wieder zurückgeworfen haben.

Sein Ausgleichstreffer in der 92. Minute in Old Trafford war in der vergangenen Woche sein erster Saisontreffer. Die Fans der Spurs hoffen, dass dieses Tor ihn beflügelt und zu seiner Bournemouth-Form zurückführt. Bemerkenswert ist, dass er in seinen letzten vier Startelf-Einsätzen für die Spurs in allen Wettbewerben zwei Tore erzielt hat, weshalb eine Wette auf seinen Torerfolg durchaus Sinn ergibt.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Wette 1: Torschütze – Dominic Solanke zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

Den Grunddaten vertrauen

Das Duell mit einem gerade aufgestiegenen Team ist wohl die beste Gelegenheit für die Spurs, ihren ersten Liga-Sieg einzufahren. De Zerbis Mannschaft hatte bis zu einem gewissen Grad Pech, zumal die zugrunde liegenden Daten nahelegen, dass sie besser war, als es die Tabelle zeigt. Laut Optas Expected-Points-Tabelle müsste Tottenham eigentlich auf Platz 12 stehen, sieben Plätze höher als in der echten Tabelle.

Diese Daten legen nahe, dass die Spurs eigentlich 7,9 Punkte haben müssten, tatsächlich stehen aber nur drei zu Buche. Diese Differenz von 4,9 Punkten hat mehrere Gründe, aber Pech ist sicher einer davon. Ein weiterer ist die Chancenverwertung der Offensive: Mit 83 Torschüssen liegen die Spurs auf Rang neun der Liga, ihre Umwandlungsquote beträgt aber nur 3,61 %.

Auf dieser Grundlage glauben wir, dass die Spurs die Partie gegen Coventry drehen können. Auf der anderen Seite der Expected-Points-Tabelle müssten die Sky Blues laut ihren Leistungen eigentlich ganz unten stehen, tatsächlich liegen sie aber sechs Plätze höher. Tottenham hat die letzten fünf direkten Duelle allesamt gewonnen, das jüngste endete 2:1 für die Nordlondoner. Wir erwarten, dass sich dieses Ergebnis hier wiederholt.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Tottenham & Ja zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Spurs gewohnt, früh in Rückstand zu geraten

Auch wenn die Hausherren ihren ersten Liga-Sieg der Saison einfahren könnten, wird Coventry sich nicht einfach zurückziehen und das zulassen. Es ist offensichtlich, dass es in der Premier League keine leichten Spiele gibt. Die Gäste befinden sich auf einem Lauf mit zwei Siegen in Serie, weshalb das Selbstvertrauen im Lager der Sky Blues hoch sein dürfte.

Allerdings haben sie in dieser Saison auswärts erst ein Tor erzielt, was einem Schnitt von 0,33 Toren pro 90 Minuten entspricht. Nach vier erzielten Toren im letzten Spiel dürfte die Offensive der Sky Blues auch gegen eine Abwehr vertrauen, die in der vergangenen Saison nur zwei weiße Westen hatte. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Wette, dass die Gäste am Montagabend in Führung gehen.

Lampards Truppe erzielte bislang in 33 % ihrer Spiele das erste Tor, während die Spurs noch in keinem Spiel als Erste getroffen haben. Die Gastgeber mussten in 67 % ihrer Partien unabhängig vom Austragungsort zuerst einen Gegentreffer hinnehmen. Angesichts des Values auf Coventry und der wackligen Defensive der Spurs bietet diese Auswahl sehr guten Value.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Wette 3: Erste Mannschaft, die trifft – Coventry City zu einer Quote von 3,00 bei Oddset

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