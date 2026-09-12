Sunderland vs Arsenal Wett-Tipp: Knapper Sieg für den Titelverteidiger

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal zwar in Form ist, aber drei Tage nach Neapel nur knapp gewinnt. Hier sind drei Wege, einen torarmen Samstagabend im Stadium of Light zu bespielen.

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Die besten Wetten für Sunderland vs Arsenal

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Sunderland +1 (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Enzo Le Fée 2+ Torschüsse zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Sunderland 0:1 Arsenal

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Havertz

Sunderland empfängt Arsenal am Samstagabend im Stadium of Light, im vierten Spieltag der Premier League. Die Gunners haben ein forderndes Programm und reisen drei Tage nach einem schweren Champions-League-Auswärtsspiel in Neapel nach Wearside.

Régis Le Bris' Mannschaft hat vier Punkte aus drei Spielen. Auf eine 2:1-Niederlage gegen Ipswich folgte ein 1:0-Sieg gegen Fulham. Enzo Le Fées später Elfmeter sicherte anschließend ein kämpferisches 1:1-Unentschieden bei Brentford.

Sunderland gewann am Dienstag zudem 1:0 gegen Hull City im EFL Cup. Habib Diarra und Romaine Mundle fehlen weiterhin mit muskulären Problemen im Oberschenkel. Neuzugang Juan Riquelme Angulo, der am Transfer-Deadline-Day verpflichtet wurde, wartet noch auf sein Visum.

Arsenal hat alle fünf Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Nach dem ersten EPL-Titel seit 22 Jahren gibt es bei den Gunners keinen Nachlass. Sie erzielten zehn Tore und kassierten nur eines. In der Tabelle stehen sie nur wegen der erzielten Tore auf Platz zwei. Martin Ødegaards Treffer verhalf Mikel Artetas Mannschaft zu einem 1:0-Sieg im ersten Spiel der neuen Champions-League-Ligaphase 2026/27 bei Napoli.

William Saliba fehlt weiterhin mit Rückenproblemen. Arteta nahm in Neapel vier Wechsel vor und dürfte für die Reise nach Wearside weitgehend zu der Startelf zurückkehren, die Chelsea bezwungen hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Sunderland vs Arsenal

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Angulo, Meunier, Le Fée, Brobbey

Arsenal: Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Zwei kontrollierte Teams treffen aufeinander

Fünf der letzten sieben Spiele Sunderlands hatten zwei oder weniger Tore. Zwei der drei bisherigen EPL-Partien in dieser Saison 2026/27 endeten ebenfalls mit maximal zwei Toren.

Arsenal hat in fünf Pflichtspielen dieser Saison nur einmal ein Gegentor kassiert. Die 1:0-Siege bei Aston Villa und in Neapel passen in dasselbe Muster. Artetas Mannschaft kontrolliert Spiele, statt Chancen zu tauschen.

Le Bris dürfte kompakt stehen und auf Konter setzen. Das offensichtliche Risiko sind Arsenals 26 Torschüsse in Neapel, die einem xG-Wert von 4,05 entsprachen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 57,1 % liegt allerdings leicht unter dem fairen Wert.

Sunderland vs Arsenal Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Die Gunners sind späte Starter mit wenig Erholungszeit

Arsenal knackte Neapels Abwehr am Mittwoch erst in der 75. Minute. Zur Halbzeit stand es in Neapel noch 0:0. Auch gegen Chelsea am vergangenen Wochenende lag man nach nur zwei Minuten bereits zurück.

Langsame Starts sind ein durchgängiges Thema dieser ansonsten makellosen Serie. Dazu kommen eine lange Auswärtsreise nach Italien unter der Woche und ein Anstoß am Samstagabend – das sieht für Arsenal nicht einfach aus.

Le Bris rotierte gegen Hull im EFL Cup stark, um seine stärkste Elf für das Wochenende frisch zu halten. Das Stadium of Light wird vom ersten Pfiff an laut sein. Diese Wette benötigt nur, dass Sunderland zur Halbzeit gleichauf oder in Führung liegt. Es ist der offensichtlichste Value-Pick aus unserem Trio von Sunderland vs Arsenal Wett-Tipps.

Sunderland vs Arsenal Wette 2: Sunderland +1 (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Le Fée als Sunderlands wichtigste Anspielstation

Enzo Le Fée kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 2,4 Torschüsse pro 90 Minuten. Er führt zudem Sunderlands interne Statistik mit 0,42 xG pro 90 Minuten an.

Sein xGOT-Wert von 0,90 deutet darauf hin, dass er Torhüter gezielt prüft, statt wahllos abzuschließen. Le Fée verwandelte den späten Elfmeter, der bei Brentford einen Punkt rettete. Das bestätigt ihn als Le Bris' Schützen vom Punkt.

Sunderland dürfte am Samstag zu Hause lange Phasen ohne Ballbesitz verbringen. Abschlüsse aus der Distanz werden gegen eine kompakte Arsenal-Abwehr zum naheliegenden Ausweg. Die Gunners begrenzen Chancen besser als jedes andere Team, das ist das klare Risiko. Le Fée bei zwei oder mehr Torschüssen zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 43,5 % erscheint jedoch knapp bemessen.

Sunderland vs Arsenal Wette 3: Enzo Le Fée 2+ Torschüsse zu einer Quote von 2,30 bei bet365

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