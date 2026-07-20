Sturm Graz vs Hearts Wett Tipp: Europäisches Duell in der Merkur-Arena

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Sturm Graz den Heimvorteil nutzt und sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der nächsten Woche erarbeitet.

Die besten Wetten für Sturm Graz vs Hearts

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

1x2 – Sturm Graz zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

Hearts gewinnt mindestens eine Halbzeit – Ja zu einer Quote von 2.32 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Sturm Graz 2:1 Hearts

Torschützen-Wett Tipp: Sturm Graz – Axel Kayombo, Seedy Jatta; Hearts – Claudio Braga

Nachdem Sturm Graz die österreichische Bundesliga auf dem zweiten Platz beendet hat, stehen sie nun in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Die "Schwoazn" sind auf europäischer Bühne längst keine Unbekannten mehr, weshalb sie am Dienstag mit einer gehörigen Portion Routine auflaufen werden. In den letzten fünf Spielzeiten erreichten die Österreicher jedes Mal die Gruppen- bzw. Ligaphase der Champions League oder Europa League.

Entsprechend selbstbewusst werden sie in diese Qualifikations-Reise starten, zumal sie in der heimischen Merkur-Arena antreten. Die Männer von Fabio Ingolitsch haben eine ordentliche Vorbereitung hinter sich und brennen darauf, unter der Woche ihren vierten Sieg in Folge einzufahren. In der vergangenen Saison gab es vor heimischer Kulisse zwar den einen oder anderen Punkteteilung zu viel, doch genau das wollen sie in diesem wegweisenden Pflichtspiel-Auftakt korrigieren.

Die Hearts haben den Titel in der schottischen Premiership in der vergangenen Saison erst am dramatischen letzten Spieltag hauchdünn an Celtic Glasgow verloren. Der Trostpreis: Zum ersten Mal seit 20 Jahren mischen sie wieder im Kampf um die Champions-League-Qualifikation mit. Nach dem Abschied von Derek McInnes zu den Glasgow Rangers im Juni wurde Wouter Vrancken als neuer Cheftrainer der Hearts vorgestellt.

Diese Partie wird Vranckens erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie – und sein Fokus muss sofort auf der schwachen Auswärtsbilanz der Schotten liegen. Wenn man danach geht, steht den "Jam Tarts" am Dienstag in Österreich ein verdammt langer Abend bevor. Können sie das Ergebnis jedoch eng halten, haben sie im Rückspiel vor den eigenen Fans nächste Woche alle Chancen, das Ding noch zu drehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Sturm Graz vs Hearts

Sturm Graz:Khudyakov, Vallci, Mitchell, Koller, Hödl, Weinhandl, Gorenc Stankovic, Soglo, Kiteishvili, Kayombo, Jatta

Hearts:Schwolow, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Milne, McEntee, Renaud, Miller, Guendouzi, Kyziridis, Braga

Tor-Spektakel in Sicht: Hier zappelt das Netz

Beide Mannschaften haben in der Vorbereitung ihre Offensivqualitäten bereits unter Beweis gestellt. Die Schwoazn knipsten in ihren sechs Testspielen seit Ende Juni stolze 19 Mal. Das macht einen Schnitt von 3,2 Toren pro Partie – die Grazer sollten also mit reichlich Selbstvertrauen auflaufen, um die gegnerische Defensive zu knacken.

Die Hearts präsentierten sich zwar etwas weniger torhungrig, treffen aber verlässlich genug, um ihnen ein Tor zuzutrauen. Das schottische Team erzielte in drei Vorbereitungsspielen fünf Treffer (Schnitt von 1,66 Toren pro Spiel). Was für uns Tipper noch wichtiger ist: In ihren letzten vier Partien in Folge trafen immer beide Mannschaften.

Da auch bei vier der letzten fünf Spiele von Sturm Graz Treffer auf beiden Seiten fielen, ist die Sache rund. Es lohnt sich definitiv, am Dienstagabend darauf zu setzen, dass beide Keeper hinter sich greifen müssen.

Sturm Graz vs Hearts Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Grazer Heimserie ist ein Brett

Die Gastgeber wissen genau, wie der Hase im Europapokal läuft – vor allem vor den eigenen Fans. Die Anhänger von Sturm Graz dürften beruhigt sein, wenn sie auf die Zahlen schauen: Ihr Team kassierte in den letzten 20 Partien lediglich eine einzige Niederlage. Allerdings endeten neun dieser Begegnungen mit einem Unentschieden – ein Mutmacher für die Gäste aus Schottland.

Die Hearts reisen jedoch mit einem neuen Trainer an. Ein solcher Wechsel kann bekanntlich zwei Wege gehen: Entweder zündet der Trainereffekt sofort, oder die Mannschaft braucht Zeit, um die neue Philosophie zu verinnerlichen. Da das allererste Pflichtspiel direkt ein extrem wichtiges K.o.-Spiel auf europäischer Bühne ist, könnten die Hearts Probleme bekommen – erst recht in der Fremde.

Aus den letzten vier Spielen der Hearts sprangen zwei Siege und zwei Niederlagen heraus – unverwundbar sind sie also keineswegs. Auf fremdem Platz sieht es noch düsterer aus: Seit Ende Januar holten sie auswärts gerade einmal zwei Siege in neun Spielen. Gegen ein Team anzutreten, das die letzten fünf Jahre durchgehend europäisch gespielt hat, ist eine Mammutaufgabe. Die Österreicher sollten sich diesen Heimsieg schnappen.

Sturm Graz vs Hearts Wette 2: 1x2 – Sturm Graz zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

Schotten lauern auf ihre Chance

Auch wenn die Gastgeber hier die Favoritenrolle einnehmen und vielleicht früh mit zwei Toren vorlegen wollen, um den Gegner zu schocken: Die Hearts werden sich nicht kampflos ergeben. Vergessen wir nicht, dass die "Jam Tarts" die schottische Meisterschaft erst am letzten Spieltag hauchdünn verpasst haben. Sie blicken auf eine starke Saison zurück und wollen diesen Schwung nun international nutzen.

Man sollte sie keinesfalls komplett abschreiben, sie können der Grazer Abwehr durchaus wehtun. Wenn die Schotten ihr typisches, physisches Spiel aufziehen, ist ein Treffer absolut drin – was die Ausgangslage für das Rückspiel deutlich erträglicher machen würde. In ihren letzten zwei Partien haben die Gäste jeweils mindestens eine Halbzeit für sich entschieden.

Da Sturm Graz im letzten Test gegen Pogon Szczecin ebenfalls eine Halbzeit abgeben musste, wird das Team von Vrancken alles daran setzen, mindestens eine Hälfte zu gewinnen. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht, aber angesichts der starken Form der Hearts aus der Vorsaison ist das ein extrem heißer Value-Tipp.

Sturm Graz vs Hearts Wette 3:Hearts gewinnt mindestens eine Halbzeit – Ja zu einer Quote von 2.32 auf Interwetten

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