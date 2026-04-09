St. Pauli vs Bayern München Wett Tipp: Souveräne Bayern marschieren weiter

Es fällt schwer, in dieser Partie gegen einen Sieg der Münchner zu argumentieren. Die Mannschaft von Vincent Kompany präsentiert sich auf der Zielgeraden der Saison in absoluter Topform.

Die besten Wetten für St. Pauli vs Bayern München

Bayern gewinnt und über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei Oddset

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,78 bei Oddset

Luis Diaz trifft jederzeit zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: St. Pauli 1:3 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: St. Pauli – Daniel Sinani; Bayern München – Luis Diaz (2x), Nicolas Jackson

Der FC St. Pauli steckt tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Aktuell trennen die Hamburger lediglich vier Punkte vom Tabellensiebzehnten Wolfsburg. Immerhin konnte das Team von Alexander Blessin zuletzt einen wertvollen Auswärtspunkt bei Union Berlin entführen – ein kleiner Hoffnungsschimmer. Dennoch wartet man am Millerntor seit Februar auf einen Dreier, und es sieht ganz danach aus, als müsste sich der Anhang noch etwas länger gedulden.

Bayern München hingegen ist momentan wohl die beste Mannschaft der Welt. Der Auswärtssieg bei Real Madrid in der Champions League am vergangenen Dienstag war ein weiteres Statement ihrer Extraklasse. Die Bayern sind seit Januar ungeschlagen. Vincent Kompany hat sein Team perfekt eingestellt, und alles deutet auf den nächsten Meistertitel hin.

Voraussichtliche Aufstellungen für St. Pauli vs Bayern München

St. Pauli:Vasilj, Mets, Dzwigala, Wahl, Pyrka, Rasmussen, Metcalfe, Pereira Lage, Sinani, Fujita, Kaars

Bayern München:Neuer, Stanisic, Tah, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Karl, Guerreiro, Diaz, Jackson

Bayern und Tore gehören einfach zusammen

Bayern München gewinnt Spiele – und zwar am laufenden Band. In der gesamten Saison 2025/26 gab es wettbewerbsübergreifend nur sechs Partien ohne Sieg und lediglich zwei Niederlagen. Es ist also offensichtlich, warum St. Pauli als krasser Außenseiter gilt, wenn der deutsche Rekordmeister am Samstag im Millerntor-Stadion aufschlägt.

Die Gastgeber werden zudem von massiven Verletzungssorgen geplagt. Gegen Bayern müssen sie auf James Sands, Tomoya Ando und Eric Smith verzichten. Zu allem Überfluss fehlt auch noch Jackson Irvine aufgrund seiner Roten Karte aus dem letzten Spiel gesperrt. Es bräuchte schon eine heroische Leistung, um hier etwas Zählbares mitzunehmen.

Die Bayern sind personell in glänzender Verfassung, auch wenn einige Stammkräfte nach der Schlacht in Madrid wohl eine Pause erhalten werden. Doch die Kaderbreite der Roten ist enorm: 96 % ihrer Bundesliga-Spiele endeten in dieser Saison mit über 2,5 Toren. Wir setzen darauf, dass dieser Trend anhält, während Bayern zum Sieg cruist.

St. Pauli vs Bayern München Wette 1: Bayern gewinnt und über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei Oddset

Offensivpower gegen Hamburger Widerstand

Die „Kiezkicker“ erleben zwar eine schwierige Spielzeit, lassen sich aber selten komplett abschlachten. In 62 % ihrer Heimspiele trafen beide Mannschaften, und im Kalenderjahr 2026 blieben sie bisher nur fünfmal ohne eigenen Torerfolg. Tatsächlich hat St. Pauli in der laufenden Saison erst drei Heimspiele verloren, ohne selbst zu treffen.

Die Bayern-Abwehr ist unterdessen nicht immer sattelfest. Mit nur einer „Weißen Weste“ in den letzten neun Pflichtspielen wird die Heimelf durchaus ihre Chancen wittern. Da die Bayern aber fast immer mehr Tore schießen, als sie kassieren, ist der Auswärtssieg fest eingeplant.

St. Pauli vs Bayern München Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,78 bei Oddset

Torschützen-Check: Es muss nicht immer Harry Kane sein

Nach seinem Treffer gegen die „Königlichen“ fehlt Harry Kane nur noch ein Tor bis zur 50-Tore-Marke in dieser Saison. Er wird diesen Meilenstein sicher bald erreichen, doch wir vermuten, dass er für dieses Spiel zunächst geschont wird. Deshalb schauen wir uns nach Alternativen für den Torschützen-Markt um.

Kompany kann wieder auf Nicolas Jackson zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat und hier ein Startelf-Kandidat ist. Der Bayern-Coach wird rotieren, um die Frische für das Rückspiel gegen Real Madrid nächste Woche zu wahren. Die heißeste Aktie auf einen Treffer ist jedoch Luis Diaz.

Der Kolumbianer kommt in der Saison 2025/26 bereits auf beeindruckende 41 Scorerpunkte. Er hat die 30-Tore-Marke fest im Blick und wir trauen ihm definitiv zu, sein Konto gegen die anfällige Defensive von St. Pauli weiter aufzustocken.

St. Pauli vs Bayern München Wette 3:Luis Diaz trifft jederzeit zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

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