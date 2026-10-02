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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Weltmeister ihren dritten Sieg in Folge in der Gruppe A3 der Nations League einfahren.

Die besten Wetten für Spanien vs Tschechien

Handicap 3-Wege – Spanien -2 zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Tore Gesamt 1. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Spanien 3:0 Tschechien

: Spanien 3:0 Tschechien Torschützen-Wett-Tipp: Spanien – Yamal, Oyarzabal, Torres

Spanien empfängt Tschechien am Samstag im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo. Es ist das dritte Spiel der Gruppe A3 der Nations League 2026/27 für La Roja, und die Weltmeister haben ihre beiden bisherigen Partien gewonnen.

Spanien lag gegen England zunächst zurück, drehte das Spiel aber und gewann 3:2 in Wembley. Mikel Oyarzabal erzielte dabei in der 74. Minute einen Treffer.

Deutlich überzeugender war der Auftritt am Dienstagabend in Sevilla. Lamine Yamal traf doppelt, als sich Spanien mit 4:1 gegen Kroatien durchsetzte. Auch Marc Pubill traf für die Spanier, Nico Williams sorgte in der 88. Minute für den Schlusspunkt.

Luis de la Fuentes Mannschaft ist nun seit 40 Spielen ungeschlagen und führt die Gruppe mit sechs Punkten an.

Tschechien steht dagegen mit null Punkten am Tabellenende. Die Mannschaft verlor zu Hause 1:2 gegen Kroatien und anschließend in Prag 0:2 gegen England. Pavel Šulc sah in jener Partie in der 25. Minute die Rote Karte und ist für dieses Wochenende gesperrt. Santi Denia wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg als Trainer, nachdem Kroatien die heimische Ungeschlagenheit seines Teams beendet hatte. Spanien hat vier der letzten fünf direkten Duelle für sich entschieden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Tschechien

Spanien : Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

: Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams Tschechien: Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Karabec, Černý, Hložek

La Roja ist nicht zu stoppen

Spanien spielt derzeit auf einem höheren Niveau als die meisten europäischen Nationen. Am Dienstag zog die Mannschaft in Sevilla mühelos an Kroatien vorbei und gewann mit drei Toren Vorsprung. Kroatien war zuvor in fünf Pflichtspielen in der Fremde ungeschlagen geblieben.

Tschechien dürfte eine geringere Bedrohung darstellen als Kroatien. Das Team sucht unter dem neuen Trainer noch nach seiner Form und hat beide bisherigen Gruppenspiele der Gruppe A3 verloren. Ohne Punkte auf dem Konto wird die Aufgabe ohne den gesperrten Šulc, der gegen England vom Platz gestellt wurde, noch schwerer.

Denia fordert von seiner Mannschaft zudem einen offensiveren Spielstil, anstatt sich so stark auf Standardsituationen zu verlassen. Dieser Ansatz könnte bei der spanischen Presse auf Kritik stoßen. Lamine Yamal allein kann einer derart auseinandergezogenen Abwehrreihe erhebliche Probleme bereiten. Ein Sieg Spaniens mit drei Toren Vorsprung, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54,60 %, wirkt wie eine solide Option.

Spanien vs Tschechien Wette 1: Handicap 3-Wege – Spanien -2 zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Tschechien könnte erneut ohne Torerfolg bleiben

Partien mit tschechischer Beteiligung überschreiten meist die Über-2,5-Tore-Linie. In fünf der letzten sieben Spiele war das der Fall. Am Dienstag blieb die Mannschaft gegen England jedoch ohne eigenen Treffer. England ist spielerisch näher an Spanien dran als die meisten anderen Gegner.

Tschechien ist durch die Sperre seines wichtigsten Spielmachers Šulc geschwächt. Die Offensivprobleme der Mannschaft waren bereits zuvor erkennbar, und ohne Šulc verschärfen sie sich weiter.

Tschechien blieb in zwei der letzten drei Spiele, gegen Mexiko und England, ohne eigenen Treffer. Spaniens Abwehr zeigte sich zuletzt anfällig und kassierte zwei Gegentore in Wembley sowie eines gegen Kroatien. Dennoch dürfte sich Tschechien in Oviedo schwertun, diese Abwehr zu durchbrechen.

Spanien vs Tschechien Wette 2: Beide Teams treffen – Nein & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Spanien startet stark in die Nations-League-Spiele

Unter de la Fuente legt Spanien von Beginn an ein hohes Tempo vor. In beiden bisherigen Gruppenspielen der Nations League fielen bereits in der ersten Halbzeit drei Tore. Yamal traf in beiden Partien innerhalb der ersten zwei Minuten.

Das ist ein bemerkenswertes Muster für den Markt der ersten Halbzeit. Spanien setzt die Gegner sofort unter Druck, und auch Tschechien dürfte damit zu kämpfen haben.

Tschechien kassierte zudem in beiden Gruppenspielen den ersten Gegentreffer. Spanien wird die Partie schon vor der Stundenmarke entscheiden wollen, und in Oviedo dürfte von Anpfiff an eine lebhafte Atmosphäre herrschen. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 53 % für zwei oder mehr Tore in der ersten Halbzeit zählt dieser Spanien gegen Tschechien Wett-Tipp zu den stärkeren Optionen für dieses Wochenende.

Spanien vs Tschechien Wette 3: Tore Gesamt 1. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei bet365

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