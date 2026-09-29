Spanien vs Kroatien Wett-Tipp: Weltmeister kaum zu stoppen

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Spanien sich in diesem Spanien gegen Kroatien Wett-Tipp durchsetzt und ihre Gruppenführung ausbaut.

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Die besten Wetten für Spanien vs Kroatien

Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,87 bei Betano

1X2 & Tore Gesamt – Spanien & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,94 bei Betano

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,16 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Spanien 2:1 Kroatien

: Spanien 2:1 Kroatien Torschützen-Wett-Tipp: Spanien – Ferran Torres, Lamine Yamal; Kroatien – Petar Sucic

Spanien steht derzeit an der Spitze der Fußballwelt und hält sowohl den Weltmeister- als auch den Europameistertitel. Nun wollen die Spanier auch die Nations League zu ihrer stetig wachsenden Trophäensammlung hinzufügen. Nach diesem Start befindet sich „La Roja“ in einer starken Position, um den gesamten Kontinent zu erobern.

Im ersten Spiel ging Spanien am vergangenen Samstag in Wembley früh gegen England in Führung. Dieser Vorsprung schmolz jedoch dahin, und die Mannschaft musste nach einem 2:1-Rückstand zur Halbzeit eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit starten. Luis de la Fuentes Team zeigte mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen die „Three Lions“ genau, warum es Weltmeister ist.

Das Ergebnis brachte Spanien vor dem zweiten Spieltag gegen die andere Mannschaft mit drei Punkten an die Tabellenspitze. Kroatien überzeugte am ersten Spieltag gegen Tschechien und holte mit einem 2:1-Sieg den maximalen Punktgewinn. Dieser Erfolg markierte zugleich den Auftakt von Slaven Bilics zweiter Amtszeit als Nationaltrainer.

Das Ergebnis war angesichts der Qualität in dieser Gruppe bedeutend. Bilic führte während seiner ersten Amtszeit eine Serie von 14 Spielen ohne Niederlage an. Er würde gerne etwas Ähnliches mit diesem Team schaffen, doch gegen „La Roja“ wartet eine echte Herausforderung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Kroatien

Spanien : Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Luiz, Yamal, Olmo, Williams, Torres

: Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Luiz, Yamal, Olmo, Williams, Torres Kroatien: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, L. Sucic, P. Sucic, Ivanovic, Budimir

WM-Finaltorschütze in Form

De la Fuente hat zahlreiche Offensivoptionen, doch Ferran Torres hat sich seinen Platz durch seine jüngste Form verdient. In der vergangenen Saison erzielte er 16 Tore in 33 La-Liga-Einsätzen für den FC Barcelona. Das bewegte Paris Saint-Germain im Sommer dazu, sich seine Unterschrift zu sichern.

Torres hat sich in der Ligue 1 eingelebt. Für den französischen Meister erzielte er vier Tore in fünf Ligaspielen. Zudem gelang ihm bei seinem einzigen Champions-League-Einsatz für die Pariser ein Hattrick.

Gegen England kam Torres auf 55 Minuten Spielzeit und vergab zwei klare Chancen, kam dabei aber auf einen xG-Wert (erwartete Tore) von 1,06. Vertraut ihm der Trainer gegen Kroatien von Beginn an, dürfte er den Weg ins Tor finden. Torres traf in seinen letzten vier Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft fünf Mal. Deshalb erwarten wir, dass er am Dienstagabend trifft.

Spanien vs Kroatien Wette 1: Torschütze – Ferran Torres zu einer Quote von 1,87 bei Betano

Aus 39 wird 40

Spanien hat eine bemerkenswerte Serie hingelegt. Die Mannschaft ist in ihren letzten 39 Länderspielen innerhalb von 90 Minuten ungeschlagen. „La Roja“ gewann 29 dieser Partien und verlor auf heimischem Boden seit 2022 kein Spiel mehr. Die letzte Niederlage in Sevilla datiert aus dem Jahr 2018, was jede Hoffnung Kroatiens auf eine Überraschung schmälert.

Die „Vatreni“ haben drei ihrer letzten vier Partien gewonnen, tun sich gegen die Weltspitze aber schwer. Sieben der letzten acht Niederlagen Kroatiens kamen gegen Mannschaften aus den Top Ten der Weltrangliste zustande. Zu allem Überfluss endete das einzige Auswärtsduell der Kroaten gegen Spanien in dieser Wettbewerbsgeschichte mit einer 6:0-Niederlage.

Die Gastgeber gewannen die letzten drei direkten Duelle, wobei zwei davon über die reguläre Spielzeit hinausgingen. Spanien musste in den letzten 16 Spielen nur 29 Torschüsse zulassen, was darauf hindeutet, dass sich die Gäste schwertun könnten, die Abwehr zu durchbrechen. Das macht einen knappen Sieg der Spanier zum Value hier.

Spanien vs Kroatien Wette 2: 1X2 & Tore Gesamt – Spanien & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,94 bei Betano

Kroatien könnte in Sevilla treffen

So schwer zu durchbrechen Spaniens Defensive auch sein mag, unüberwindbar ist sie nicht. England traf am Samstag zweimal. Das dürfte Bilics Mannschaft Mut machen. Da sechs der letzten sieben Tore Kroatiens gegen Spanien nach der Halbzeit fielen, erwarten wir, dass sich dieser Trend fortsetzt, sobald de la Fuente wechselt.

Dieser Spanien gegen Kroatien Wett-Tipp zeigt: Bilics Truppe wird sich zutrauen, hier zu treffen, zumal sie in ihren letzten fünf Spielen acht Tore erzielt hat. Mit einem Schnitt von 1,6 Toren pro 90 Minuten sollte die Mannschaft genug Gefahr erzeugen, um den Gastgeber zu fordern. Zur Einordnung: Kroatien kam im letzten Spiel auf einen xG-Wert von 1,84 – genau doppelt so viel wie Tschechiens 0,92.

In zwei der letzten vier Partien Spaniens trafen beide Teams, bei Kroatien war das in fünf der letzten sechs Spiele der Fall. Da beide Seiten zuletzt eine Tendenz zeigten, Gegentore zuzulassen, erwarten wir, dass sich dieses Muster in Sevilla fortsetzt.

Spanien vs Kroatien Wette 3: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,16 bei Betano

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