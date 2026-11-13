Unser Wett-Experte rechnet damit, dass England nach der 2:3-Niederlage gegen Spanien im Wembley-Stadion diesmal zumindest ungeschlagen bleibt.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Spanien vs England

1. Halbzeit Handicap 3-Wege – England +1 zu einer Quote von 1.66 bei Oddset

Unentschieden kein Problem – England zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei Oddset

Mehr zum Thema Sportwetten rund um die Nations League:

Unser Ratgeber zum bet365 Angebotscode für Neukunden

Die besten Sportwetten-Anbieter in Deutschland im Vergleich

Alle aktuellen Sportwetten Bonus Angebote auf einen Blick

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Spanien 2:2 England

Torschützen-Wett-Tipp: Spanien – Yamal, Oyarzabal; England – Kane, Bellingham

Seit der 2:3-Niederlage gegen die Spanier im Wembley-Stadion hat England viermal in Folge gewonnen und dabei in drei dieser Partien zu Null gespielt.

Spanien empfängt England am Sonntagabend im Metropolitano, wobei es um nichts Geringeres als den ersten Platz in Gruppe A3 der Nations League 2026/27 geht.

Beide Teams haben sich zwar bereits für das Viertelfinale qualifiziert, doch der Gruppensieg dürfte ein leichteres Viertelfinal-Los sichern. Spanien muss am Sonntag gegen England lediglich eine Niederlage vermeiden, um Platz eins zu sichern.

Luis de la Fuentes Mannschaft spazierte am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg über Tschechien in Prag. Tore von Alex Baena und Marc Pubill reichten für einen souveränen Erfolg. De la Fuente kann zudem wieder auf Lamine Yamal zurückgreifen, der nach einem leichten Knieproblem in den Kader zurückkehrt.

Rodri, Dani Olmo und Eric Garcia fallen hingegen weiterhin aus. Mikel Oyarzabal fehlte am Donnerstag kurzfristig im spanischen Kader. Er soll sich von einer Erkrankung erholen und am Sonntagabend einsatzbereit sein.

Auch England landete am Donnerstag einen Sieg und setzte sich im Wembley-Stadion mit 2:1 gegen ein hartnäckiges Kroatien durch.

Kapitän Harry Kane erzielte bei seinem Rekord-126. Länderspiel den Siegtreffer per Elfmeter. Marc Guehi fehlt weiterhin verletzt an der Hüfte, während Ezri Konsa nach einem Knieproblem zurückkehren könnte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien gegen England

Spanien : Simon, Pubill, Huijsen, Cubarsi, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal

: Simon, Pubill, Huijsen, Cubarsi, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal England: Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

Die Three Lions machen sich einen frühen Start zur Gewohnheit

England ist stark in die Nations League 2026/27 gestartet. Morgan Rogers traf am Donnerstagabend bereits nach 25 Minuten und sorgte so für eine 1:0-Pausenführung gegen Kroatien. Gegen Tschechien führten sie im vergangenen Monat zur Halbzeit bereits 2:0. In Rijeka führten sie zur Pause sogar 4:0, als sie Kroatien am Ende mit 7:0 deklassierten.

Spanien wird natürlich eine deutlich größere Herausforderung. Die Three Lions führten im September beim Spiel im Wembley-Stadion zur Pause mit 2:1 gegen Spanien. Dieser Tipp geht auch dann auf, wenn England zur Halbzeit nur ausgeglichen steht.

Spanien kann sich einmal mehr auf seinen Schlüsselspieler Lamine Yamal verlassen. Der Markt gibt England eine implizite Wahrscheinlichkeit von rund 59 %, zur Halbzeit nicht in Rückstand zu liegen. Wir glauben, diese sollte höher liegen, was diesen Tipp zu unserem besten Value-Pick aus unseren Spanien vs England Wett-Tipps macht.

Spanien vs England Wette 1: 1. Halbzeit Handicap 3-Wege – England +1 zu einer Quote von 1.66 bei Oddset

La Roja hat in Madrid wenig zu gewinnen

Beide Teams haben sich bereits für das Viertelfinale der Nations League 2026/27 qualifiziert. Die Partie am Sonntag wird damit vor allem zu Englands Gelegenheit für Revanche. Thomas Tuchels Team wird fest entschlossen sein, die 2:3-Niederlage im Wembley-Stadion wettzumachen.

Der Gruppensieg bleibt dennoch der eigentliche Preis. Platz eins würde theoretisch ein leichteres Viertelfinale sichern. Thomas Tuchel dürfte durchaus zuversichtlich sein, einen Erfolg einzufahren. Englands xG-Wert (14,5) übertrifft den Spaniens von 11,6. Der Ausfall von Rodri, Dani Olmo und Eric Garcia wird sich auf Spaniens Mittelachse auswirken.

Bei dieser Wette wird der Einsatz zurückerstattet, sollte die Partie unentschieden enden. Die Wahrscheinlichkeit eines englischen Sieges sollte allerdings deutlich höher liegen als die von den Buchmachern angesetzte implizite Quote von 26 %.

Spanien vs England Wette 2: Unentschieden kein Problem – England zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

Die jüngsten Duelle waren torreich

Drei der letzten fünf direkten Duelle zwischen diesen beiden Nationen brachten vier oder mehr Tore hervor. Mit dem Ausfall von Rodri und Eric Garcia wird Spaniens Mittelachse zweifellos geschwächt sein. Das dürfte den Three Lions zusätzliche Torchancen eröffnen.

Englands Abwehr ist alles andere als gefestigt. Marc Guehi fehlt bereits das zweite Spiel in Folge, während Ezri Konsa fraglich ist. Dan Burn machte am Donnerstag in ihrer Abwesenheit eine solide Partie, dennoch kam der Gegner zu klaren Chancen.

Da beiden Teams der Einzug ins Viertelfinale bereits sicher ist, erwarten wir hier ein wirklich unterhaltsames Duell. Die Wette auf über 3,5 Tore bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 45 % ergibt durchaus Sinn. Es ist zudem eine Value-Position, da drei der letzten fünf Begegnungen diese Marke überschritten haben.

Spanien vs England Wette 3: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei Oddset

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+