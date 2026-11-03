Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal erneut ein Ergebnis erkämpft und Slavia Prag ohne Punkte zurücklässt.

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Die besten Wetten für Slavia Prag vs Arsenal

1X2 & Beide Teams treffen – Arsenal & Nein zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Torschütze – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 1.77 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.57 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Slavia Prag 0:2 Arsenal

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres, Noni Madueke

Slavia Prags vorrangiges Ziel sollte sein, die heimische Form auf die europäische Bühne zu übertragen. Die Rot-Weißen kommen von einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen Jablonec am vergangenen Wochenende. Der Erfolg vergrößerte den Vorsprung von Jindřich Trpišovskýs Mannschaft an der Tabellenspitze der tschechischen Liga auf sieben Punkte.

Vergangene Woche gewannen die Gastgeber ihr Pokalspiel gegen Brünn mit 4:0. An Selbstvertrauen dürfte es nicht mangeln, nachdem sie damit eine Serie von vier sieglosen Spielen in allen Wettbewerben beendet haben. Slavia Prag hat in dieser Saison nur zwei Spiele verloren. Beide Niederlagen kamen in der Champions League.

Arsenal kehrte mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Liverpool an die Spitze der Premier League zurück. Der Erfolg beendete eine 14 Jahre währende Wartezeit auf einen Sieg in Anfield und verschaffte den Londonern einen Vorsprung von drei Punkten an der Tabellenspitze. Mikel Arteta und sein Team brauchten diese Reaktion nach der blamablen Niederlage im EFL-Cup gegen den Viertligisten Fleetwood Town in der vergangenen Woche.

Die Gunners dürften froh sein, in die Champions League zurückzukehren, wo sie derzeit auf dem siebten Platz stehen. Arsenal ist in dieser Saison der Königsklasse weiterhin ungeschlagen und wird entschlossen sein, diese Serie zu wahren und Slavia Prag einen weiteren Dämpfer zu verpassen. Eine Niederlage oder ein Unentschieden würde Slavia Prags unerwünschte Serie auf 23 Champions-League-Spiele in Folge ohne Sieg verlängern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Slavia Prag vs Arsenal

Slavia Prag : Domchak, Holeš, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm

: Domchak, Holeš, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Ödegaard, Madueke, Tzolis, Gyökeres

Arsenals Europa-Erfahrung könnte den Ausschlag geben

Während Slavia Prag national stark auftritt, tut sich das Team im internationalen Geschäft schwer. Seit dem Sieg im ersten Spiel der UCL-Gruppenphase läuft eine Serie von 22 Spielen ohne Erfolg. In den jüngsten 18 Europapokalspielen über alle Wettbewerbe hinweg blieb Slavia ohne Sieg und verlor dabei zwölfmal.

Arsenals Serie von 14 Siegen in Folge in der Champions League endete am vergangenen Spieltag. Die Mannschaft kämpfte sich bei Bayern München zu einem 2:2-Remis zurück. Arteta hatte auswärts in Europa zuletzt besonders starke Auftritte: In den letzten neun Auswärtsspielen des Wettbewerbs blieb Arsenal ungeschlagen und gewann sechsmal. Die einzige Niederlage in den letzten 18 UCL-Partien war das Finale gegen PSG in der vergangenen Saison.

Die Londoner sollten genug Qualität mitbringen, um alle drei Punkte zu holen, dürften aber auch die Gastgeber vom eigenen Tor fernhalten. Ihre beiden Siege in der Ligaphase dieser Saison kamen zu Null. Artetas Defensive zeigte ihre Qualität gegen eine der besten Offensivreihen Europas, als sie Liverpool am Wochenende kaum Chancen zugestand.

Die Gastgeber gehen nach zwei torlosen Spielen in Folge in diese Partie. Zudem endeten vier der letzten fünf direkten Duelle mit höchstens einem Team, das traf, oder ganz ohne Tor.

Slavia Prag vs Arsenal Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Arsenal & Nein zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Gyökeres muss sich auszeichnen

Arsenals Trainer tendiert in der Champions League eher dazu, mit Viktor Gyökeres statt mit Kai Havertz zu beginnen. Der Schwede startete in zwei der bisherigen drei Saisonspiele, konnte aber noch nicht treffen. Sein erstes Saisontor fiel vergangene Woche bei der EFL-Cup-Niederlage gegen Fleetwood Town.

Sollte Gyökeres hier von Beginn an spielen, erwarten wir, dass er gefährlich wird. Der ehemalige Sporting-Stürmer genießt in diesem Wettbewerb mehr Platz und Zeit am Ball als in der Premier League. Zuletzt war er dennoch an Toren beteiligt, weshalb wir ihn als Torschützen in dieser Partie ausgewählt haben.

Gyökeres kommt in seinen letzten vier Spielen auf ein Tor und zwei Vorlagen, wobei sein jüngster Einsatz gegen Liverpool nur ein sechsminütiger Kurzeinsatz von der Bank war. Beim Comeback gegen Bayern München spielte er zudem eine Schlüsselrolle, als er den Pass vorbereitete, der Declan Rice den Ausgleichstreffer ermöglichte.

Arsenal muss anfangen, auf seine Stärken zu setzen, wie es Schweden bereits tut, wo er in jedem seiner letzten vier Länderspiele getroffen hat. Mit der richtigen Zuspiele in gefährlichen Zonen sollte Gyökeres gute Chancen auf ein Tor haben.

Slavia Prag vs Arsenal Wette 2: Torschütze – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 1.77 bei bet365

Arsenals Defensive könnte die Tore gering halten

Arsenals Abwehrreihe zu knacken, ist für gegnerische Teams zu einer schwierigen Aufgabe geworden. Liverpool verfügt über reichlich Offensivqualität, fand gegen die Gunners aber kaum klare Torchancen. Artetas Mannschaft hielt dem Druck einfach stand und ließ die Reds nie wirklich gefährlich werden.

Das ist seit geraumer Zeit ihr Erfolgsrezept, mit dem sie ihre 22 Jahre währende Wartezeit auf den Premier-League-Titel beendet haben. Im Wettbewerb kassierten sie im Schnitt nur 0,67 Gegentore pro Spiel und blieben in 67 % ihrer Partien ohne Gegentor. Der durchschnittliche Torschnitt ihrer beiden Auswärtsspiele liegt bei 2,5 Toren, weshalb diese Partie darunterbleiben könnte.

Slavia Prag blieb in sechs der letzten zehn UCL-Spiele ohne eigenes Tor, was zusätzlich für diese Auswahl spricht. Zudem erzielten die Gunners in nur einem ihrer letzten fünf Auswärtsspiele in allen Wettbewerben mehr als zwei Tore. Entsprechend könnte die Anzahl der Tore in dieser Partie niedrig bleiben.

Slavia Prag vs Arsenal Wette 3: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.57 bei bet365

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