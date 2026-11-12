Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Deutschland in Belgrad zu einem eher torarmen, aber erfolgreichen Auswärtsauftritt findet.

Deutschlands Auftaktpartien in der Liga A2 brachten in Summe nur fünf Tore. Serbien hingegen kassiert im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Serbien vs Deutschland

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Florian Wirtz 1+ Vorlage zu einer Quote von 2.62 bei Interwetten

Weitere Details sowie Quoten sind auf den offiziellen Websites der Buchmacher zu finden. Für zusätzliche Informationen stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Serbien 0:2 Deutschland

Torschützen-Wett-Tipp: Deutschland – Havertz, Nmecha

Serbien bestreitet am Freitagabend sein vorletztes Gruppenspiel der Nations-League-Saison 2026/27 in der Liga A2, Deutschland ist zu Gast in Belgrad.

Für die Mannschaft von Veljko Paunovic war diese Kampagne zweifellos schwierig. Bislang hat Serbien noch keinen Punkt geholt und kassiert im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel. Serbien hat zudem die letzten sechs Spiele in allen Wettbewerben verloren, mit nur einem Sieg seit Ende des vergangenen Jahres.

Zwei Stammkräfte im serbischen Kader fehlen in dieser Woche. Sasa Lukic und Nemanja Maksimovic sind beide für die Partie gegen Deutschland gesperrt. Immerhin stehen Aleksandar Mitrovic und Dusan Vlahovic wieder zur Verfügung. Ihre Rückkehr ist bedeutsam, da keiner der beiden Stürmer in einem der vier bisherigen Nations-League-Spiele Serbiens zum Einsatz kam.

Deutschlands Trainer Jürgen Klopp hat einen 24-köpfigen Kader für die Reise nach Serbien am Freitag nominiert. Jamal Musiala und Serge Gnabry fehlen verletzungsbedingt. Niclas Füllkrug kehrt nach neun Bundesliga-Toren in acht Einsätzen zurück in den Kader.

Klopp hat zudem dem 17-jährigen Nachwuchstalent Wael Mohya erstmals einen Platz im A-Kader gegeben. Deutschland weiß, dass alles unter vier Punkten aus den verbleibenden zwei Spielen die Mannschaft in die Relegation um den Klassenerhalt schicken würde.

Voraussichtliche Aufstellungen für Serbien vs Deutschland

Serbien : V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic

: V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic Deutschland: ter Stegen, Anton, Tah, Schlotterbeck, Mittelstädt, Kimmich, A. Pavlovic, El Mala, Wirtz, Nmecha, Havertz

Value an einem eher ruhigen Abend in Belgrad

Deutschland hat in vier Nations-League-Spielen drei Tore erzielt. In all diesen vier Partien blieb die Begegnung unter der Marke von Über 3,5 Tore.

Die Gruppenspiele brachten zwei, null, eins und zwei Tore. Auch drei der vier WM-Spiele endeten mit drei oder weniger Toren.

Auch Serbien kommt in vier Gruppenspielen auf nur drei Tore. Lediglich eine der letzten zwölf Partien brachte vier oder mehr Treffer. Allerdings kassierte Serbien in den letzten fünf Spielen 13 Gegentore. Aleksandar Mitrovic und Dusan Vlahovic sind beide aus ihrer Abwesenheit zurück, was der Offensive naturgemäß helfen dürfte. Wir erwarten jedoch, dass Serbien eher darauf bedacht sein wird, Deutschland von Toren abzuhalten, als selbst zu viele Spieler nach vorne zu schicken.

Klopps Mannschaft gewann das Hinspiel mit 2:0. Drei oder weniger Tore am Freitagabend lassen sich mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56,5 % absichern. Unserer Einschätzung nach liegt die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eher bei rund 70 %. Das macht diesen Tipp zum besten Value unter unseren Serbien gegen Deutschland Wett-Tipp-Optionen.

Serbien vs Deutschland Wette 1: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei Interwetten

Ein mögliches zu Null für Deutschland

Deutschland hat in den letzten drei Nations-League-Spielen nur ein Gegentor kassiert. Nur zwei Gegner konnten während der gesamten Gruppenphase gegen diese Defensive treffen.

Serbien liegt in diesem Wettbewerb um 7,4 unter seinem erwarteten Torewert. Drei verschiedene Spieler haben die drei Tore der Mannschaft erzielt. Zudem belegt Serbien unter den 16 Teams der Liga A den drittniedrigsten Wert bei Ballkontakten im gegnerischen Strafraum. Nemanja Maksimovic und Sasa Lukic sind beide gesperrt.

Mitrovic und Vlahovic kehren in eine Offensive zurück, die sie dringend braucht. Im Hinspiel blieb Serbien ohne eigenes Tor. Mit der Rückkehr von Mitrovic und Vlahovic wird diese Wette unserer Einschätzung nach zu einer echten Fifty-fifty-Angelegenheit.

Serbien vs Deutschland Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Wirtz als idealer Mann gegen Serbiens tiefstehende Abwehr

Florian Wirtz kommt in diesem Wettbewerb auf eine Bewertung von 7,72. Bei den erwarteten Vorlagen liegt er im 93. Perzentil.

Auch seine 33 linienbrechenden Pässe platzieren ihn im 100. Perzentil. Dieses Profil wirkt ideal für einen Abend gegen eine tiefstehende Defensive. Wirtz traf zudem selbst und bereitete ein Tor vor beim 3:1-Sieg des FC Liverpool bei Crystal Palace am Sonntag. Dafür erhielt er eine Bewertung von 8,8.

Allerdings ist eine Torbeteiligung in drei Nations-League-Einsätzen kaum eine herausragende Bilanz. Deutschland gewann im Oktober mit 2:0 gegen Serbien. Dennoch halten wir es für lohnenswert, am Freitag auf eine Torvorlage von Wirtz zu setzen, bei einer fairen impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 %.

Serbien vs Deutschland Wette 3: Florian Wirtz 1+ Vorlage zu einer Quote von 2.62 bei Interwetten

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